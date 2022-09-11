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Окупанти обстріляли із зеніток звільнений Куп’янськ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

купянськ

Російські загарбники вранці обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це депутат Куп’янської міської ради Вадим Крохмаль сказав в ефірі національного марафону "Єдині новини".

"За тією інформацією, яку я маю, вранці військові РФ обстріляли праву частину міста. Стріляли просто по мирних мешканцях. З зенітних комплексів. Просто бісяться (відступаючи, - ред.)", - сказав Крохмаль.

Наслідки обстрілів поки що встановлюються.

"Наші військові зайшли в місто. Про це сьогодні оголосив Генштаб. Куп’янськ розділений на дві половини річкою Оскіл. На сьогодні на правому березі, там, де центр міста, ситуація непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими. Щодо лівого берега – там поки що є невеликі питання. Ще триватиме зачистка", - зазначив депутат міськради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських окупантів, - Бутусов. ВIДЕО

Крохмаль зауважив, що після загарбників у місті розруха, є певні руйнування комунікацій, однак він сподівається, що після повної деокупації в місті все ж почнеться опалювальний сезон.

Як повідомлялося, 11 вересня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що українські підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Куп’янськ був захоплений 27 лютого. Цього дня міський голова Геннадій Мацегора у відеозверненні заявив, що місто переходить під владу країни-агресора. Йому заочно оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді. Згодом окупаційна "влада" заарештувала його та утримує під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
А что еще от мразей можно ожидать после бегства.
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11.09.2022 15:52
+10
Купянск надо под хорошую охрану, это был их центр снабжения по жд, могут пытаться отвоевать
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11.09.2022 15:58
+4
Слова "логика" и "россияне" несовместимы в принципе.
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11.09.2022 17:00
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А что еще от мразей можно ожидать после бегства.
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11.09.2022 15:52 Відповісти
Купянск надо под хорошую охрану, это был их центр снабжения по жд, могут пытаться отвоевать
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11.09.2022 15:58 Відповісти
Хочуть знищити свої склади БК та горючки.
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11.09.2022 19:01 Відповісти
Окупанти обстріляли із зеніток звільнений Куп'янськ

А чого з зеніток?
Ага: він на втікачів згори пікірував!
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11.09.2022 16:00 Відповісти
Мене теж вражає АБСОЛЮТНА технічна безграмотність деяких посадовців і журналістів.
Дві великі різниці між ЗУ-23 і ЗРК С-300! Але стрільбу з обидвох можна назвати: стріляли "з зенітних комплексів".
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12.09.2022 14:41 Відповісти
передсмертні конвульсії?
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11.09.2022 16:10 Відповісти
Ну как же так? Пришли освобождать, а как не получилось освободить, так сразу обстрел
Зачем тогда приходили? Там же люди живут, которых вы хотели спасти. Где логика?
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11.09.2022 16:31 Відповісти
Слова "логика" и "россияне" несовместимы в принципе.
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11.09.2022 17:00 Відповісти
Что не понятно? Не досталось мне, пусть не достаётся никому.
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12.09.2022 00:44 Відповісти
Не розумію, як цілі на землі можна обстрілювати зенітними ракетами. Вони невеликі. Наприклад бойовий заряд ракети С - 300 всього 50-150 кг, а Точки-у 450 кг. Росіяни зовсім дурні.
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11.09.2022 16:55 Відповісти
Просто С-300 до хера и больше...
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11.09.2022 17:11 Відповісти
Краще б не писав, ніж писати аби що.
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11.09.2022 17:43 Відповісти
Шрапнель в С 300 , а куди попаде їм до дупи
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11.09.2022 18:29 Відповісти
Там про ракет не сказали. Может зенитной пушкой стреляли.
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12.09.2022 00:45 Відповісти
У зарядье кубики, ялинки це зрозуміло.
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11.09.2022 18:56 Відповісти
 
 