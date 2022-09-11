Окупанти обстріляли із зеніток звільнений Куп’янськ

Російські загарбники вранці обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це депутат Куп’янської міської ради Вадим Крохмаль сказав в ефірі національного марафону "Єдині новини".

"За тією інформацією, яку я маю, вранці військові РФ обстріляли праву частину міста. Стріляли просто по мирних мешканцях. З зенітних комплексів. Просто бісяться (відступаючи, - ред.)", - сказав Крохмаль.

Наслідки обстрілів поки що встановлюються.

"Наші військові зайшли в місто. Про це сьогодні оголосив Генштаб. Куп’янськ розділений на дві половини річкою Оскіл. На сьогодні на правому березі, там, де центр міста, ситуація непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими. Щодо лівого берега – там поки що є невеликі питання. Ще триватиме зачистка", - зазначив депутат міськради.

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Крохмаль зауважив, що після загарбників у місті розруха, є певні руйнування комунікацій, однак він сподівається, що після повної деокупації в місті все ж почнеться опалювальний сезон.

Як повідомлялося, 11 вересня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що українські підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Куп’янськ був захоплений 27 лютого. Цього дня міський голова Геннадій Мацегора у відеозверненні заявив, що місто переходить під владу країни-агресора. Йому заочно оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді. Згодом окупаційна "влада" заарештувала його та утримує під вартою.