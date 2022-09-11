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Оккупанты обстреляли из зениток освобожденный Купянск

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

купянськ

Российские захватчики утром обстреляли город Купянск Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль сказал в эфире национального марафона "Единые новости".

"По той информации, которая у меня есть, утром военные РФ обстреляли правую часть города. Стреляли просто по мирным жителям. Из зенитных комплексов. Просто бесятся (отступая, - ред.)", - сказал Крохмаль.

Последствия обстрелов пока устанавливаются.

"Наши военные зашли в город. Об этом сегодня объявил Генштаб. Купянск разделен на две половины рекой Оскол. На сегодняшний день на правом берегу, там, где центр города, ситуация непростая, но уже полностью контролируемая нашими военными. Относительно левого берега – там пока есть небольшие вопросы. Еще будет продолжаться зачистка", - отметил депутат горсовета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили Купянск от российских оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО

Крохмаль заметил, что после захватчиков в городе разруха, есть определенные разрушения коммуникаций, однако он надеется, что после полной деоккупации в городе начнется отопительный сезон.

Как сообщалось, 11 сентября Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Купянск был захвачен 27 февраля. В этот день мэр Геннадий Мацегора в видеообращении заявил, что город переходит под власть страны-агрессора. Ему заочно объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене. Впоследствии оккупационная власть арестовала его и удерживает под стражей.
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Топ комментарии
+13
А что еще от мразей можно ожидать после бегства.
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11.09.2022 15:52
+10
Купянск надо под хорошую охрану, это был их центр снабжения по жд, могут пытаться отвоевать
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11.09.2022 15:58
+4
Слова "логика" и "россияне" несовместимы в принципе.
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11.09.2022 17:00
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А что еще от мразей можно ожидать после бегства.
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11.09.2022 15:52 Ответить
Купянск надо под хорошую охрану, это был их центр снабжения по жд, могут пытаться отвоевать
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11.09.2022 15:58 Ответить
Хочуть знищити свої склади БК та горючки.
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11.09.2022 19:01 Ответить
Окупанти обстріляли із зеніток звільнений Куп'янськ

А чого з зеніток?
Ага: він на втікачів згори пікірував!
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11.09.2022 16:00 Ответить
Мене теж вражає АБСОЛЮТНА технічна безграмотність деяких посадовців і журналістів.
Дві великі різниці між ЗУ-23 і ЗРК С-300! Але стрільбу з обидвох можна назвати: стріляли "з зенітних комплексів".
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12.09.2022 14:41 Ответить
передсмертні конвульсії?
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11.09.2022 16:10 Ответить
Ну как же так? Пришли освобождать, а как не получилось освободить, так сразу обстрел
Зачем тогда приходили? Там же люди живут, которых вы хотели спасти. Где логика?
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11.09.2022 16:31 Ответить
Слова "логика" и "россияне" несовместимы в принципе.
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11.09.2022 17:00 Ответить
Что не понятно? Не досталось мне, пусть не достаётся никому.
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12.09.2022 00:44 Ответить
Не розумію, як цілі на землі можна обстрілювати зенітними ракетами. Вони невеликі. Наприклад бойовий заряд ракети С - 300 всього 50-150 кг, а Точки-у 450 кг. Росіяни зовсім дурні.
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11.09.2022 16:55 Ответить
Просто С-300 до хера и больше...
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11.09.2022 17:11 Ответить
Краще б не писав, ніж писати аби що.
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11.09.2022 17:43 Ответить
Шрапнель в С 300 , а куди попаде їм до дупи
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11.09.2022 18:29 Ответить
Там про ракет не сказали. Может зенитной пушкой стреляли.
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12.09.2022 00:45 Ответить
У зарядье кубики, ялинки це зрозуміло.
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11.09.2022 18:56 Ответить
 
 