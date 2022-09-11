Оккупанты обстреляли из зениток освобожденный Купянск

Российские захватчики утром обстреляли город Купянск Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль сказал в эфире национального марафона "Единые новости".

"По той информации, которая у меня есть, утром военные РФ обстреляли правую часть города. Стреляли просто по мирным жителям. Из зенитных комплексов. Просто бесятся (отступая, - ред.)", - сказал Крохмаль.

Последствия обстрелов пока устанавливаются.

"Наши военные зашли в город. Об этом сегодня объявил Генштаб. Купянск разделен на две половины рекой Оскол. На сегодняшний день на правом берегу, там, где центр города, ситуация непростая, но уже полностью контролируемая нашими военными. Относительно левого берега – там пока есть небольшие вопросы. Еще будет продолжаться зачистка", - отметил депутат горсовета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили Купянск от российских оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО

Крохмаль заметил, что после захватчиков в городе разруха, есть определенные разрушения коммуникаций, однако он надеется, что после полной деоккупации в городе начнется отопительный сезон.

Как сообщалось, 11 сентября Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Купянск был захвачен 27 февраля. В этот день мэр Геннадий Мацегора в видеообращении заявил, что город переходит под власть страны-агрессора. Ему заочно объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене. Впоследствии оккупационная власть арестовала его и удерживает под стражей.