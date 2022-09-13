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Новини Політика України
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екстрадиція (365) Офіс Генпрокурора (2352)

Кабмін пропонує визначити Офіс ГПУ єдиним центральним органом з екстрадиції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Кабінет міністрів пропонує визначити Офіс генерального прокурора єдиним центральним органом України з екстрадиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження".

Законопроектом, серед іншого, пропонується визначити Офіс генерального прокурора єдиним центральним органом України щодо видачі особи (екстрадиції) як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження чи вироку.

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Також передбачено удосконалення існуючого механізму міжнародного правового співробітництва у кримінальних справах.

Крім того, Міністерству закордонних справ доручається повідомити дипломатичними каналами іншим договірним сторонам двосторонніх міжнародних договорів з питань видачі осіб (екстрадиції), а також депозитаріїв міжнародних договорів про зміну центрального органу України з екстрадиції.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Це для того щоб зеленого зрадника Наумова не повернули...він богато що про зелене кодло розповість...
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13.09.2022 22:01
+3
ОП = ГНО
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13.09.2022 22:02
+1
в мене відразу асоціація з хмм..органом..
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13.09.2022 22:15
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Це для того щоб зеленого зрадника Наумова не повернули...він богато що про зелене кодло розповість...
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13.09.2022 22:01 Відповісти
ОП = ГНО
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13.09.2022 22:02 Відповісти
в мене відразу асоціація з хмм..органом..
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13.09.2022 22:15 Відповісти
х/з... к лучшему ли это...
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13.09.2022 22:17 Відповісти
офіс-орган
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13.09.2022 22:17 Відповісти
Екстрадуйте мене на Канари, екстрадуйте мене на завжди)
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13.09.2022 22:33 Відповісти
А шо з Римським Статутом?
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13.09.2022 22:52 Відповісти
Офіс ? Якого бена? Офіс - це не орган, може хіба член.
Є Генеральний прокурор, а офіс - це канцелярія.
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13.09.2022 23:16 Відповісти
Та що вже ховатись? Давайте зразу, без проміжних натяків, зробимо Офіс Єдиним Центром управління всією Україною! Офісно-Єрмаковська Дєржава!
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13.09.2022 23:34 Відповісти
Ніт.
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14.09.2022 04:07 Відповісти
тобто тільки 300% зелений генпрокурор?
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14.09.2022 08:29 Відповісти
 
 