Кабмін пропонує визначити Офіс ГПУ єдиним центральним органом з екстрадиції

Кабінет міністрів пропонує визначити Офіс генерального прокурора єдиним центральним органом України з екстрадиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження".

Законопроектом, серед іншого, пропонується визначити Офіс генерального прокурора єдиним центральним органом України щодо видачі особи (екстрадиції) як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження чи вироку.

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Також передбачено удосконалення існуючого механізму міжнародного правового співробітництва у кримінальних справах.

Крім того, Міністерству закордонних справ доручається повідомити дипломатичними каналами іншим договірним сторонам двосторонніх міжнародних договорів з питань видачі осіб (екстрадиції), а також депозитаріїв міжнародних договорів про зміну центрального органу України з екстрадиції.

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