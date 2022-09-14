Польща вимагатиме від Росії повернути картини, вкрадені під час Другої світової, - міністр культури Глінський

Польща надасть Росії ще сім заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР під час Другої світової війни.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства культури та національної спадщини Пьотр Глінський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Донині в багатьох польських музеях стоять порожні рами - символ польських втрат у війні. Ми відкриваємо національну акцію "Порожні рамки", яка має на меті нагадати про твори мистецтва та пам’ятники, пограбовані під час Другої світової війни як німецькими, так і російськими окупантами, - сказав він.

За словами віцепрем'єра, Польща ніколи не припинить пошук і повернення вкрадених під час війни культурних цінностей. Згідно з міжнародним правом, Росія зобов’язана повернути польські культурні цінності, вкрадені під час війни.

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"Справи про розкрадання культурних цінностей не втрачають давності - не лише в етико-моральному вимірі, а й у сфері міжнародного права", - зазначив Глінський.

Віцепрем'єр-міністр наголосив, що викрадені твори мистецтва ідентифіковані в колекціях Музею образотворчого мистецтва. А. Пушкіна в Москві: одна картина походить із довоєнної колекції Вілянова, одна - із колекції Познані, три - із довоєнної колекції маєтку Чарторийських у Голухові, одна картина - з Лодзі та одна - із Вроцлава.

Крім того, за словами Глінського, у 12 містах по всій Польщі будуть розміщені спеціальні дошки, які нагадуватимуть про польські війни у ​​сфері культури.

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