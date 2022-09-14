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Новини
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Польща вимагатиме від Росії повернути картини, вкрадені під час Другої світової, - міністр культури Глінський

глінський

Польща надасть Росії ще сім заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР під час Другої світової війни.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства культури та національної спадщини Пьотр Глінський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Донині в багатьох польських музеях стоять порожні рами - символ польських втрат у війні. Ми відкриваємо національну акцію "Порожні рамки", яка має на меті нагадати про твори мистецтва та пам’ятники, пограбовані під час Другої світової війни як німецькими, так і російськими окупантами, - сказав він.

За словами віцепрем'єра, Польща ніколи не припинить пошук і повернення вкрадених під час війни культурних цінностей. Згідно з міжнародним правом, Росія зобов’язана повернути польські культурні цінності, вкрадені під час війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінська митниця затримала музейні цінності на €42 мільйони, які везли в Росію

"Справи про розкрадання культурних цінностей не втрачають давності - не лише в етико-моральному вимірі, а й у сфері міжнародного права", - зазначив Глінський.

Віцепрем'єр-міністр наголосив, що викрадені твори мистецтва ідентифіковані в колекціях Музею образотворчого мистецтва. А. Пушкіна в Москві: одна картина походить із довоєнної колекції Вілянова, одна - із колекції Познані, три - із довоєнної колекції маєтку Чарторийських у Голухові, одна картина - з Лодзі та одна - із Вроцлава.

Крім того, за словами Глінського, у 12 містах по всій Польщі будуть розміщені спеціальні дошки, які нагадуватимуть про польські війни у ​​сфері культури.

Також читайте: Джонсон засудив культурний вандалізм Росії при вторгненні в Україну

Автор: 

Друга світова війна (291) мистецтво (137) культура (432) пограбування (576) Польща (8479) росія (64926)


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Топ коментарі
+20
І Такаченко має вимагати повернення всіх наших викрадених картин, рукописів, навіть кістки князів, Гетьманів, які кацапи забрали на якісь дослідження і там в себе залишили. А чого тільки варта "Вишгородська ікона Божої Матері", яка в них називається "Володимирська", яку ще викрав злочинець Андрій Суздальський, якого РПЦ зробила святим і назвала його Андрієм Боголюбським. І повернути раз і назавжди наші Лаври, які зарах окуповані московською терористичною церквою і її філіалом в Україні УПЦ.
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14.09.2022 18:26
+8
В першу чергу вигнати всіх (уйлівських попів
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14.09.2022 18:32
+7
рашку делить время еще не пришло, но заявки подавать уже пора!
и нам есть чего вспомнить, начиная еще со времен Руси Киевской.....
но есть один нюанс......
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14.09.2022 18:17
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рашку делить время еще не пришло, но заявки подавать уже пора!
и нам есть чего вспомнить, начиная еще со времен Руси Киевской.....
но есть один нюанс......
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14.09.2022 18:17 Відповісти
Та немає вже ніяких "нюансів" після Бучі...
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14.09.2022 18:23 Відповісти
як це "немаэ"? а це що?
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14.09.2022 18:27 Відповісти
Кроти 🤣
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14.09.2022 18:31 Відповісти
Кабмінівські. Жеруть паркет.
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14.09.2022 18:35 Відповісти
І Такаченко має вимагати повернення всіх наших викрадених картин, рукописів, навіть кістки князів, Гетьманів, які кацапи забрали на якісь дослідження і там в себе залишили. А чого тільки варта "Вишгородська ікона Божої Матері", яка в них називається "Володимирська", яку ще викрав злочинець Андрій Суздальський, якого РПЦ зробила святим і назвала його Андрієм Боголюбським. І повернути раз і назавжди наші Лаври, які зарах окуповані московською терористичною церквою і її філіалом в Україні УПЦ.
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14.09.2022 18:26 Відповісти
В першу чергу вигнати всіх (уйлівських попів
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14.09.2022 18:32 Відповісти
Для початку плювати феесбешним сектантам в пики і люто ******* по зубам та по печінці!
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14.09.2022 18:37 Відповісти
Першим вигнати Ткаченко - любителя рашкиных грошей
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14.09.2022 19:28 Відповісти
Ткаченко наші картини їм і віддав з Маріупольських і Мелітопольських музеїв. І не тільки картини.
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14.09.2022 19:33 Відповісти
Ткаченко той, три пальца сложить не может...., тоже мне, "авторитет".....
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14.09.2022 19:48 Відповісти
...і археологічні знахідки...
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14.09.2022 22:14 Відповісти
Репина в эрмитаже много, пусть ******** возвращают
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15.09.2022 09:51 Відповісти
Черга вже створюється.
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14.09.2022 19:10 Відповісти
А німці подають рашці заяви на реституцію? Там культурних цінностей цілий ешелон вагонів рашкой накрадено.
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14.09.2022 22:21 Відповісти
 
 