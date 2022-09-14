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Новини
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Китай готовий підтримувати територіальну цілісність Казахстану, - Сі Цзіньпін

токаєв,цзіньпін

Президент Китаю Сі Цзіньпін уперше від початку пандемії відвідав іншу країну. Лідер Китаю прибув до Казахстану і заявив президенту Касиму-Жомарту Токаєву, що Китай підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність Казахстану.

Про це повідомляє сайт президента Казахстану, передає Цензор.НЕТ.

"Ще раз хотів би запевнити Вас, що уряд Китаю приділяє величезну увагу відносинам з Казахстаном. Як би не змінювалася міжнародна кон'юнктура, ми й надалі рішучого підтримуватимемо Казахстан у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, твердо підтримуватимете проводимі вами реформи щодо забезпечення стабільності та розвитку, категорично виступатимемо проти втручання будь-яких сил у внутрішні справи вашої країни", йдеться у повідомленні.

ЗМІ зазначають, що Китай та Казахстан пов'язують 1780 кілометрів загального кордону.

За день до прибуття Цзіньпіна в газеті "Казахстанська правда" було опубліковано його статтю. Однією з цілей візиту він називає бажання "формувати нову парадигму розвитку двосторонніх відносин, орієнтуючись на співтовариство єдиної долі Китаю та Казахстану".

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Окрім візиту до Казахстану, Цзіньпін має намір відправитися до Узбекистану, де 15-16 вересня відбудеться Шанхайська організація співробітництва.

На полях цього саміту в лідера Китаю запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Після вторгнення армії РФ в Україну лідер Казахстану заявив, що не визнає "незалежність" ОРДЛО і не збирається допомагати РФ обходити санкції. Після цього в Росії близькі до Кремля пропагандисти та деякі політики досить прямо натякали, що Казахстан та інші країни Азії можуть стати "наступною Україною".

Візит Цзиньпіна до Казахстану може свідчити про те, що Китай збирається перейняти лідерство в центральноазіатських країнах, витісняючи таким чином Росію.

Крім того, на початку 2022 року Китай провів онлайн-саміт до 30-річчя дипвідносин між Китаєм та лідерами країн центральної Азії. На цю зустріч не покликали президента Росії Володимира Путіна. Деякі пропагандисти РФ тоді стверджували, що Росія починає втрачати вплив в Азії.

З початку вторгнення Китай відкрито не підтримував Росію, проте там заявляли, що причиною конфлікту є "вплив США".

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Після агресії Росії Токаєв анонсував позачергові президентські вибори в країні восени 2022 року, хоча в 2019 році за допомогою ЗС РФ в Астані придушували протести через результати виборів. Опозиція та незалежні спостерігачі заявляли, що вибори були затьмарені "вкиданням бюлетенів та крадіжкою голосів". Станом на 2022 рік Токаєв бажає дозволити президентам у Казахстані займати лише один термін у 7 років.

Автор: 

Казахстан (871) Китай (4504) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+29
Раша гудбай
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14.09.2022 18:34
+25
Недавное успехи ВСУ являются настолько серьезными, что начинают переформатировать общемировой баланс сил. Турция начинает экспансию на Кавказе через Азербайджано-Армянскую войну, а Китай застолбил Казахстан с намеком путлеру и его оркам, чтоб даже не рыпались в отношении Северного Казахстана.
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14.09.2022 18:44
+20
"Лідер Китаю прибув до Казахстану і заявив президенту Касиму-Жомарту Токаєву, що Китай підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність Казахстану."
--
Слова підтримки Сі чомусь сказав російською. З додаванням "сгною, єслі до кого нє дошло".
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14.09.2022 18:35
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значит хорошие сапоги - надо брать
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14.09.2022 18:33 Відповісти
Раша гудбай
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14.09.2022 18:34 Відповісти
"Лідер Китаю прибув до Казахстану і заявив президенту Касиму-Жомарту Токаєву, що Китай підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність Казахстану."
--
Слова підтримки Сі чомусь сказав російською. З додаванням "сгною, єслі до кого нє дошло".
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14.09.2022 18:35 Відповісти
🤣🤣
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14.09.2022 18:52 Відповісти
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14.09.2022 18:36 Відповісти
хто не знає:
Китай заявляє про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Але це не заважає обіймати *****
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14.09.2022 18:36 Відповісти
Это не того уровня поддержка. Си не приезжал в Украину.
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14.09.2022 18:46 Відповісти
а хто може загрожувати Казахстану крім рф(сателіт Китаю) і самого Китаю? Ци прихована загроза називається, путін теж постійно підкреслював про братерські народи, про суверенність і територіальну цілісність України, а потім пердик і вже все - українців не існує, Україну ленін придумав, територія українська - подарунки росії.
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14.09.2022 19:11 Відповісти
Нет, тут как раз отжатие Казахзстана одной империей у другой, ничего более.
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14.09.2022 19:41 Відповісти
про Україну теж так думали, "це завжди була територія впливу росії, най забирають, нам-то що". Казахстан суверенна держава і саме тому, коли русскіє хотіли відправити казахстанців на війну в Україну, казахстанці послали їх на ...
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16.09.2022 00:30 Відповісти
Казахстан - классическая восточная автократия, и поэтому, в отличие от развивающейся украинской демократии, суверенитет Казахстана довольно условен и целиком зависит от настроений правящих элит. А настроения эти, в свою очередь, сильно подвержены влиянию двух соседних автократических империй. Второй момент - с нами по соседству находятся демократические страны, а Казахстану в случае начала военной агрессии против него любой из империй, можно надеяться на помощь лишь от другой империи. Сегодня россия, благодаря ВСУ и украинскому народу, стала выглядеть для многих саттелитов менее привлекательно, чем Китай.
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17.09.2022 00:14 Відповісти
але під імперію лягти легко, встати з-під неї живими тяжко.
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17.09.2022 01:15 Відповісти
фігня,
про Україну китай так само каже що підтримує цілісність,
але нічого не робить
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14.09.2022 18:37 Відповісти
Я припускаю, що в Китаю така сама за якістю армія, як і в кацапії. Колос на глиняних ногах (с)
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14.09.2022 18:38 Відповісти
За якістю так, але за кількістю... головне щоб набоїв вистачило 😯
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14.09.2022 19:15 Відповісти
И мы должны им предложить выгодную сделку: "Если Кацапстан нападет на Казахстан, то Украина обязуется сразу же объявить войну и одновременно с этим напасть по всем дорогам на Кацапстан. В обмен на это Казахстан передает нам шахтовый уран и в том числе и обогащенный. Также мы после создания ЯО и ракет можем и им немного ракет продать на их же уране и плутонии, ну и остальном". На данный момент Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Грузия, Молдова и может кто-то еще очень бояться, что Путин подпишет полную капитуляцию, сдаст Крым и ОРДЛО, сдаст военных преступников, и тут же нападет на эти страны, мотивировав своих орков на новый грабеж и изнасилования. Ведь нам же выгодная такая капитуляция, примем в любой день. А этим странам страшно и поэтому они и не дают нам много оружия, хотя Эстония тут реально выдала крайне-крайне много. Нам надо их убедить, что мы сможет их защитить, если они нам помогут сейчас или же в будущем для создания ядерного щита.
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14.09.2022 18:39 Відповісти
Що ти курив сьогодні?
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14.09.2022 19:19 Відповісти
А что на это скажет димон, тот что медведев????
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14.09.2022 18:40 Відповісти
Звук наливающейся в стакан водки-вот и весь сказ)
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14.09.2022 18:46 Відповісти
Про димона слухав полковника ГРУ РФ Квачкова. Ото він його назвав Мендель-Медвєдєв
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14.09.2022 22:26 Відповісти
Нам би дуже знадобився "кубанський коридор" до Казахстану... Побачимю... Щось же й нам увірветься з розвалу федерації...
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14.09.2022 18:40 Відповісти
nu naher....shto to podobnoe sluhatj ot kitajez.....Kazahstanu stoit usilitj esho i tu chastj granici🤬
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14.09.2022 18:44 Відповісти
Китаезы уже показали, что это не просто слова. Х. ввел войска в Казахстан для подавления протестов и собирался уже там удобно расположиться, как тут Си скзал ему, мол, теперь собирайся душа моя... Так Х. в секунд свинтил.
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15.09.2022 07:15 Відповісти
eto to da...toljko shto bi bilo potom , esli tuda zashli kitajezi pod predlogam vignatj rusnju....vyshli li ani ot tuda ? u menja e somnenija.
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15.09.2022 08:04 Відповісти
Да, это, действительно, вопрос, но мне все же кажется, что они не претендуют на территорию Казахстана, им, так сказать, "чужого не надо", а своим они считают русские дальний восток и сибирь
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15.09.2022 08:43 Відповісти
ja mogu suditj lish po sobstvennomu opitu obshenija s kitajezami - chestno , oni ni chem ne ustupajut kacapam dazhe obsiratjut na svoem gljadja v ochi - dumaja shto nikto nepanimae ih movu.....naglye i s imperskimi zamashkami....voobshem uzkoglazie kacapi🤬
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15.09.2022 08:50 Відповісти
i vrut oni tozhe ne huze rusnji....
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15.09.2022 08:51 Відповісти
Недавное успехи ВСУ являются настолько серьезными, что начинают переформатировать общемировой баланс сил. Турция начинает экспансию на Кавказе через Азербайджано-Армянскую войну, а Китай застолбил Казахстан с намеком путлеру и его оркам, чтоб даже не рыпались в отношении Северного Казахстана.
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14.09.2022 18:44 Відповісти
Ердоган черговий ніж ***** в спину встромив через Азербайджан, дядечко Сі тепер по губам ***** поводив. Геніальна багатоходівка бункерного "геостратега".
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14.09.2022 18:44 Відповісти
Начало доходить, что царь голый
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14.09.2022 18:46 Відповісти
Ждём новых ножей в спину параше от осмелившего Казахстана ))
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14.09.2022 18:45 Відповісти
Такая себе китайская беларусь.
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14.09.2022 18:47 Відповісти
Вовсе нет, даже близко
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14.09.2022 19:17 Відповісти
Лет через пять увидим.
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14.09.2022 19:56 Відповісти
Стало известно имя следующего президента Китая.
Им станет сын действующего президента, С++ Цзиньпин.
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14.09.2022 18:47 Відповісти
C#
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14.09.2022 19:58 Відповісти
Китай , також був за територіальну цілісність України до тих пір,поки не "поблагословив" куйла в часі олімпіади на окупацію України.
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14.09.2022 18:49 Відповісти
так, але зробив це за певних умов, які йому обіцяло х-ло: гаряча фаза війни триватиме 2 тижні і захід утреться. занадто вже привабливою була пропозиція для китайців - переділ світу.
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14.09.2022 19:12 Відповісти
Китай опинявся у профіті в любому випадку. Якби вийшло в рашки, то привіт Тайвань. Ослаблена рашка, ще й без зусиль Китая - привіт дешева нафта, привіт Казахстан і ще хто знає щ - ще не вечір)))
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14.09.2022 19:16 Відповісти
Сподіваюся, що на тому саміті, що буде в Узбекистані, Сі прямо в очі Пу скаже - Володя, ти ніхто, твоє місце у параші. Ти з неї почав, тобі пора нею ж і закінчувати.
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14.09.2022 19:09 Відповісти
може і вже сказали, нам від того не легше, бо небезпека нікуди не дінеться, і війна не закінчиться, навіть якщо його в тій параші втоплять.
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14.09.2022 19:13 Відповісти
Ось так руйнуються мрії про відбудову імперії.
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14.09.2022 19:12 Відповісти
Тепер Касим-Жомарт Токаєв буде голосно співати Путін-Ху*ло)
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14.09.2022 19:16 Відповісти
Похоже Си постучал Пу хреном по лбу 🤔🧐😁
Теперь он будет не просто пуйло, а законтаченное ***** 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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14.09.2022 19:19 Відповісти
Раисся, ввиди! Даколееее?!
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14.09.2022 19:22 Відповісти
До казахів надійна "криша" під"їхала і головне, що вчасно Тож, москальські виродки і тут спіймали облизня... якщо так піде, то невдовзі навіть вірмени будуть москалоту "за рускім карабльом" відправляти ... з кремлівського підлого карлика українці зкинули "маскувальну сітку" і, навіть партнери москалоти по ОДКБ тепер бачать, що кремлівське ху@ло це обісцяний старий ботоксний шакал, мерзенний та смердючий, як весь його "рускіймір" ...
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14.09.2022 19:27 Відповісти
це дуже добра новина для нас. наступний крок - відкриття китайських військових баз в Казахстані
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14.09.2022 19:27 Відповісти
Та хтозна! Я вже років вісім маю впевненість, що китай навіть гірш ніж рашка, бо хитріший, собі на умі і по всьому світу китайців, як клопів. Так що китай треба ніжно обнімати і полегеньку душити з усіх боків, а не ростити собі ще одного монстра.
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14.09.2022 20:25 Відповісти
Геополитика так и работает: для ослабления А, усиливаем Б.
Именно поэтому важно рашкованов сильно не раскалывать, оставить там буферную зону между нами и китайцами.
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14.09.2022 21:06 Відповісти
А лучше ослаблять и А и Б
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14.09.2022 21:18 Відповісти
пізно, монстра вже виростили. тепер є надія, що відхопивши шматок рашки побільше, він закуклиться років на 100 і буде його переварювати. принаймні, подібне вже наче траплялося у них.
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14.09.2022 22:31 Відповісти
кто бы сомневался..... много-ходов-очка - опять всех переиграл )))
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14.09.2022 19:28 Відповісти
Володя, что с лицом?
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14.09.2022 19:28 Відповісти
Чекайте, зараз на Чмосковії пропагандони почнуть волати, що тепер Китай увійшов до країн-членів ОДКБ...
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14.09.2022 19:31 Відповісти
Ха!!! Оце так поворот! Шо тама пуйло? На чімадані сидить?
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14.09.2022 20:15 Відповісти
Фраза "сидіти на чумадані"стосовно пуйла заграла новими фарбами...
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14.09.2022 22:57 Відповісти
Первый пошел ! (з ОДКБ). Иными словами "Доигрался ХУ на скрипке. Очень музыку любил!"
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14.09.2022 22:52 Відповісти
Вот первый результат: Казахстан заявил об выходе из ОДКБ в 23 году, хехе
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14.09.2022 23:12 Відповісти
 
 