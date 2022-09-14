Китай готовий підтримувати територіальну цілісність Казахстану, - Сі Цзіньпін

Президент Китаю Сі Цзіньпін уперше від початку пандемії відвідав іншу країну. Лідер Китаю прибув до Казахстану і заявив президенту Касиму-Жомарту Токаєву, що Китай підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність Казахстану.

Про це повідомляє сайт президента Казахстану, передає Цензор.НЕТ.

"Ще раз хотів би запевнити Вас, що уряд Китаю приділяє величезну увагу відносинам з Казахстаном. Як би не змінювалася міжнародна кон'юнктура, ми й надалі рішучого підтримуватимемо Казахстан у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, твердо підтримуватимете проводимі вами реформи щодо забезпечення стабільності та розвитку, категорично виступатимемо проти втручання будь-яких сил у внутрішні справи вашої країни", йдеться у повідомленні.

ЗМІ зазначають, що Китай та Казахстан пов'язують 1780 кілометрів загального кордону.

За день до прибуття Цзіньпіна в газеті "Казахстанська правда" було опубліковано його статтю. Однією з цілей візиту він називає бажання "формувати нову парадигму розвитку двосторонніх відносин, орієнтуючись на співтовариство єдиної долі Китаю та Казахстану".

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Окрім візиту до Казахстану, Цзіньпін має намір відправитися до Узбекистану, де 15-16 вересня відбудеться Шанхайська організація співробітництва.

На полях цього саміту в лідера Китаю запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Після вторгнення армії РФ в Україну лідер Казахстану заявив, що не визнає "незалежність" ОРДЛО і не збирається допомагати РФ обходити санкції. Після цього в Росії близькі до Кремля пропагандисти та деякі політики досить прямо натякали, що Казахстан та інші країни Азії можуть стати "наступною Україною".

Візит Цзиньпіна до Казахстану може свідчити про те, що Китай збирається перейняти лідерство в центральноазіатських країнах, витісняючи таким чином Росію.

Крім того, на початку 2022 року Китай провів онлайн-саміт до 30-річчя дипвідносин між Китаєм та лідерами країн центральної Азії. На цю зустріч не покликали президента Росії Володимира Путіна. Деякі пропагандисти РФ тоді стверджували, що Росія починає втрачати вплив в Азії.

З початку вторгнення Китай відкрито не підтримував Росію, проте там заявляли, що причиною конфлікту є "вплив США".

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Після агресії Росії Токаєв анонсував позачергові президентські вибори в країні восени 2022 року, хоча в 2019 році за допомогою ЗС РФ в Астані придушували протести через результати виборів. Опозиція та незалежні спостерігачі заявляли, що вибори були затьмарені "вкиданням бюлетенів та крадіжкою голосів". Станом на 2022 рік Токаєв бажає дозволити президентам у Казахстані займати лише один термін у 7 років.