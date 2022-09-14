Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана, - Си Цзиньпин

Президент Китая Си Цзиньпин впервые с начала пандемии посетил другую страну. Лидер Китая прибыл в Казахстан и заявил президенту Касыму-Жомарту Токаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана.

Об этом сообщает сайт президента Казахстана, передает Цензор.НЕТ.

"Еще раз хотел бы заверить Вас, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и в дальнейшем решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, будем категорически выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны", говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что Китай и Казахстан связывают 1780 километров общей границы.

За день до прибытия Цзиньпина в газете "Казахстанская правда" была опубликована его статья. Одной из целей визита он называет желание "формировать новую парадигму развития двусторонних отношений, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана".

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Помимо визита в Казахстан Цзиньпин намерен отправиться в Узбекистан, где 15-16 сентября состоится Шанхайская организация сотрудничества.

На полях этого саммита у лидера Китая запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

После вторжения армии РФ в Украину лидер Казахстана заявил, что не признает "независимость" ОРДЛО и не собирается помогать РФ обходить санкции. После этого в России близкие к Кремлю пропагандисты и некоторые политики довольно прямо намекали, что Казахстан и другие страны Азии могут стать "следующей Украиной".

Визит Цзиньпина в Казахстан может свидетельствовать о том, что Китай намерен перенять лидерство в центральноазиатских странах, вытесняя таким образом Россию.

Кроме того, в начале 2022 года Китай провел онлайн-саммит к 30-летию дипотношений между Китаем и лидерами стран центральной Азии. На эту встречу не позвали президента России Владимира Путина. Некоторые пропагандисты РФ тогда утверждали, что Россия начинает терять влияние в Азии.

С начала вторжения Китай открыто не поддерживал Россию, однако там заявляли, что причиной конфликта является "воздействие США".

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После агрессии России Токаев анонсировал внеочередные президентские выборы в стране осенью 2022 года, хотя в 2019 году с помощью ВС РФ в Астане подавляли протесты из-за результатов выборов. Оппозиция и независимые наблюдатели заявляли, что выборы были омрачены "вбрасыванием бюллетеней и воровством голосов". По состоянию на 2022 год Токаев желает разрешить президентам в Казахстане занимать всего один срок в 7 лет.