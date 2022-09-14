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Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана, - Си Цзиньпин

токаєв,цзіньпін

Президент Китая Си Цзиньпин впервые с начала пандемии посетил другую страну. Лидер Китая прибыл в Казахстан и заявил президенту Касыму-Жомарту Токаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана.

Об этом сообщает сайт президента Казахстана, передает Цензор.НЕТ.

"Еще раз хотел бы заверить Вас, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и в дальнейшем решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, будем категорически выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны", говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что Китай и Казахстан связывают 1780 километров общей границы.

За день до прибытия Цзиньпина в газете "Казахстанская правда" была опубликована его статья. Одной из целей визита он называет желание "формировать новую парадигму развития двусторонних отношений, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана".

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Помимо визита в Казахстан Цзиньпин намерен отправиться в Узбекистан, где 15-16 сентября состоится Шанхайская организация сотрудничества.

На полях этого саммита у лидера Китая запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

После вторжения армии РФ в Украину лидер Казахстана заявил, что не признает "независимость" ОРДЛО и не собирается помогать РФ обходить санкции. После этого в России близкие к Кремлю пропагандисты и некоторые политики довольно прямо намекали, что Казахстан и другие страны Азии могут стать "следующей Украиной".

Визит Цзиньпина в Казахстан может свидетельствовать о том, что Китай намерен перенять лидерство в центральноазиатских странах, вытесняя таким образом Россию.

Кроме того, в начале 2022 года Китай провел онлайн-саммит к 30-летию дипотношений между Китаем и лидерами стран центральной Азии. На эту встречу не позвали президента России Владимира Путина. Некоторые пропагандисты РФ тогда утверждали, что Россия начинает терять влияние в Азии.

С начала вторжения Китай открыто не поддерживал Россию, однако там заявляли, что причиной конфликта является "воздействие США".

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После агрессии России Токаев анонсировал внеочередные президентские выборы в стране осенью 2022 года, хотя в 2019 году с помощью ВС РФ в Астане подавляли протесты из-за результатов выборов. Оппозиция и независимые наблюдатели заявляли, что выборы были омрачены "вбрасыванием бюллетеней и воровством голосов". По состоянию на 2022 год Токаев желает разрешить президентам в Казахстане занимать всего один срок в 7 лет.

Автор: 

Казахстан (781) Китай (2911) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+29
Раша гудбай
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14.09.2022 18:34
+25
Недавное успехи ВСУ являются настолько серьезными, что начинают переформатировать общемировой баланс сил. Турция начинает экспансию на Кавказе через Азербайджано-Армянскую войну, а Китай застолбил Казахстан с намеком путлеру и его оркам, чтоб даже не рыпались в отношении Северного Казахстана.
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14.09.2022 18:44
+20
"Лідер Китаю прибув до Казахстану і заявив президенту Касиму-Жомарту Токаєву, що Китай підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність Казахстану."
--
Слова підтримки Сі чомусь сказав російською. З додаванням "сгною, єслі до кого нє дошло".
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14.09.2022 18:35
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Правила форума Совет форумчан
значит хорошие сапоги - надо брать
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14.09.2022 18:33 Ответить
Раша гудбай
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14.09.2022 18:34 Ответить
"Лідер Китаю прибув до Казахстану і заявив президенту Касиму-Жомарту Токаєву, що Китай підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність Казахстану."
--
Слова підтримки Сі чомусь сказав російською. З додаванням "сгною, єслі до кого нє дошло".
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14.09.2022 18:35 Ответить
🤣🤣
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14.09.2022 18:52 Ответить
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14.09.2022 18:36 Ответить
хто не знає:
Китай заявляє про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Але це не заважає обіймати *****
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14.09.2022 18:36 Ответить
Это не того уровня поддержка. Си не приезжал в Украину.
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14.09.2022 18:46 Ответить
а хто може загрожувати Казахстану крім рф(сателіт Китаю) і самого Китаю? Ци прихована загроза називається, путін теж постійно підкреслював про братерські народи, про суверенність і територіальну цілісність України, а потім пердик і вже все - українців не існує, Україну ленін придумав, територія українська - подарунки росії.
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14.09.2022 19:11 Ответить
Нет, тут как раз отжатие Казахзстана одной империей у другой, ничего более.
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14.09.2022 19:41 Ответить
про Україну теж так думали, "це завжди була територія впливу росії, най забирають, нам-то що". Казахстан суверенна держава і саме тому, коли русскіє хотіли відправити казахстанців на війну в Україну, казахстанці послали їх на ...
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16.09.2022 00:30 Ответить
Казахстан - классическая восточная автократия, и поэтому, в отличие от развивающейся украинской демократии, суверенитет Казахстана довольно условен и целиком зависит от настроений правящих элит. А настроения эти, в свою очередь, сильно подвержены влиянию двух соседних автократических империй. Второй момент - с нами по соседству находятся демократические страны, а Казахстану в случае начала военной агрессии против него любой из империй, можно надеяться на помощь лишь от другой империи. Сегодня россия, благодаря ВСУ и украинскому народу, стала выглядеть для многих саттелитов менее привлекательно, чем Китай.
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17.09.2022 00:14 Ответить
але під імперію лягти легко, встати з-під неї живими тяжко.
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17.09.2022 01:15 Ответить
фігня,
про Україну китай так само каже що підтримує цілісність,
але нічого не робить
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14.09.2022 18:37 Ответить
Я припускаю, що в Китаю така сама за якістю армія, як і в кацапії. Колос на глиняних ногах (с)
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14.09.2022 18:38 Ответить
За якістю так, але за кількістю... головне щоб набоїв вистачило 😯
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14.09.2022 19:15 Ответить
И мы должны им предложить выгодную сделку: "Если Кацапстан нападет на Казахстан, то Украина обязуется сразу же объявить войну и одновременно с этим напасть по всем дорогам на Кацапстан. В обмен на это Казахстан передает нам шахтовый уран и в том числе и обогащенный. Также мы после создания ЯО и ракет можем и им немного ракет продать на их же уране и плутонии, ну и остальном". На данный момент Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Грузия, Молдова и может кто-то еще очень бояться, что Путин подпишет полную капитуляцию, сдаст Крым и ОРДЛО, сдаст военных преступников, и тут же нападет на эти страны, мотивировав своих орков на новый грабеж и изнасилования. Ведь нам же выгодная такая капитуляция, примем в любой день. А этим странам страшно и поэтому они и не дают нам много оружия, хотя Эстония тут реально выдала крайне-крайне много. Нам надо их убедить, что мы сможет их защитить, если они нам помогут сейчас или же в будущем для создания ядерного щита.
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14.09.2022 18:39 Ответить
Що ти курив сьогодні?
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14.09.2022 19:19 Ответить
А что на это скажет димон, тот что медведев????
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14.09.2022 18:40 Ответить
Звук наливающейся в стакан водки-вот и весь сказ)
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14.09.2022 18:46 Ответить
Про димона слухав полковника ГРУ РФ Квачкова. Ото він його назвав Мендель-Медвєдєв
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14.09.2022 22:26 Ответить
Нам би дуже знадобився "кубанський коридор" до Казахстану... Побачимю... Щось же й нам увірветься з розвалу федерації...
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14.09.2022 18:40 Ответить
nu naher....shto to podobnoe sluhatj ot kitajez.....Kazahstanu stoit usilitj esho i tu chastj granici🤬
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14.09.2022 18:44 Ответить
Китаезы уже показали, что это не просто слова. Х. ввел войска в Казахстан для подавления протестов и собирался уже там удобно расположиться, как тут Си скзал ему, мол, теперь собирайся душа моя... Так Х. в секунд свинтил.
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15.09.2022 07:15 Ответить
eto to da...toljko shto bi bilo potom , esli tuda zashli kitajezi pod predlogam vignatj rusnju....vyshli li ani ot tuda ? u menja e somnenija.
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15.09.2022 08:04 Ответить
Да, это, действительно, вопрос, но мне все же кажется, что они не претендуют на территорию Казахстана, им, так сказать, "чужого не надо", а своим они считают русские дальний восток и сибирь
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15.09.2022 08:43 Ответить
ja mogu suditj lish po sobstvennomu opitu obshenija s kitajezami - chestno , oni ni chem ne ustupajut kacapam dazhe obsiratjut na svoem gljadja v ochi - dumaja shto nikto nepanimae ih movu.....naglye i s imperskimi zamashkami....voobshem uzkoglazie kacapi🤬
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15.09.2022 08:50 Ответить
i vrut oni tozhe ne huze rusnji....
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15.09.2022 08:51 Ответить
Недавное успехи ВСУ являются настолько серьезными, что начинают переформатировать общемировой баланс сил. Турция начинает экспансию на Кавказе через Азербайджано-Армянскую войну, а Китай застолбил Казахстан с намеком путлеру и его оркам, чтоб даже не рыпались в отношении Северного Казахстана.
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14.09.2022 18:44 Ответить
Ердоган черговий ніж ***** в спину встромив через Азербайджан, дядечко Сі тепер по губам ***** поводив. Геніальна багатоходівка бункерного "геостратега".
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14.09.2022 18:44 Ответить
Начало доходить, что царь голый
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14.09.2022 18:46 Ответить
Ждём новых ножей в спину параше от осмелившего Казахстана ))
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14.09.2022 18:45 Ответить
Такая себе китайская беларусь.
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14.09.2022 18:47 Ответить
Вовсе нет, даже близко
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14.09.2022 19:17 Ответить
Лет через пять увидим.
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14.09.2022 19:56 Ответить
Стало известно имя следующего президента Китая.
Им станет сын действующего президента, С++ Цзиньпин.
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14.09.2022 18:47 Ответить
C#
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14.09.2022 19:58 Ответить
Китай , також був за територіальну цілісність України до тих пір,поки не "поблагословив" куйла в часі олімпіади на окупацію України.
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14.09.2022 18:49 Ответить
так, але зробив це за певних умов, які йому обіцяло х-ло: гаряча фаза війни триватиме 2 тижні і захід утреться. занадто вже привабливою була пропозиція для китайців - переділ світу.
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14.09.2022 19:12 Ответить
Китай опинявся у профіті в любому випадку. Якби вийшло в рашки, то привіт Тайвань. Ослаблена рашка, ще й без зусиль Китая - привіт дешева нафта, привіт Казахстан і ще хто знає щ - ще не вечір)))
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14.09.2022 19:16 Ответить
Сподіваюся, що на тому саміті, що буде в Узбекистані, Сі прямо в очі Пу скаже - Володя, ти ніхто, твоє місце у параші. Ти з неї почав, тобі пора нею ж і закінчувати.
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14.09.2022 19:09 Ответить
може і вже сказали, нам від того не легше, бо небезпека нікуди не дінеться, і війна не закінчиться, навіть якщо його в тій параші втоплять.
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14.09.2022 19:13 Ответить
Ось так руйнуються мрії про відбудову імперії.
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14.09.2022 19:12 Ответить
Тепер Касим-Жомарт Токаєв буде голосно співати Путін-Ху*ло)
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14.09.2022 19:16 Ответить
Похоже Си постучал Пу хреном по лбу 🤔🧐😁
Теперь он будет не просто пуйло, а законтаченное ***** 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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14.09.2022 19:19 Ответить
Раисся, ввиди! Даколееее?!
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14.09.2022 19:22 Ответить
До казахів надійна "криша" під"їхала і головне, що вчасно Тож, москальські виродки і тут спіймали облизня... якщо так піде, то невдовзі навіть вірмени будуть москалоту "за рускім карабльом" відправляти ... з кремлівського підлого карлика українці зкинули "маскувальну сітку" і, навіть партнери москалоти по ОДКБ тепер бачать, що кремлівське ху@ло це обісцяний старий ботоксний шакал, мерзенний та смердючий, як весь його "рускіймір" ...
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14.09.2022 19:27 Ответить
це дуже добра новина для нас. наступний крок - відкриття китайських військових баз в Казахстані
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14.09.2022 19:27 Ответить
Та хтозна! Я вже років вісім маю впевненість, що китай навіть гірш ніж рашка, бо хитріший, собі на умі і по всьому світу китайців, як клопів. Так що китай треба ніжно обнімати і полегеньку душити з усіх боків, а не ростити собі ще одного монстра.
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14.09.2022 20:25 Ответить
Геополитика так и работает: для ослабления А, усиливаем Б.
Именно поэтому важно рашкованов сильно не раскалывать, оставить там буферную зону между нами и китайцами.
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14.09.2022 21:06 Ответить
А лучше ослаблять и А и Б
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14.09.2022 21:18 Ответить
пізно, монстра вже виростили. тепер є надія, що відхопивши шматок рашки побільше, він закуклиться років на 100 і буде його переварювати. принаймні, подібне вже наче траплялося у них.
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14.09.2022 22:31 Ответить
кто бы сомневался..... много-ходов-очка - опять всех переиграл )))
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14.09.2022 19:28 Ответить
Володя, что с лицом?
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14.09.2022 19:28 Ответить
Чекайте, зараз на Чмосковії пропагандони почнуть волати, що тепер Китай увійшов до країн-членів ОДКБ...
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14.09.2022 19:31 Ответить
Ха!!! Оце так поворот! Шо тама пуйло? На чімадані сидить?
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14.09.2022 20:15 Ответить
Фраза "сидіти на чумадані"стосовно пуйла заграла новими фарбами...
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14.09.2022 22:57 Ответить
Первый пошел ! (з ОДКБ). Иными словами "Доигрался ХУ на скрипке. Очень музыку любил!"
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14.09.2022 22:52 Ответить
Вот первый результат: Казахстан заявил об выходе из ОДКБ в 23 году, хехе
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14.09.2022 23:12 Ответить
 
 