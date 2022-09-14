Путін досі не вважає війну проти України помилкою, - Шольц

Російський президент Володимир Путін не вважає помилкою рішення щодо широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив на пресконференції канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"На жаль, я не можу сказати, що посилилося враження, що Путін вважає початок цієї війни помилкою. Не було жодних ознак, що у Путіна з'являються нові погляди", – розповів Шольц.

Нагадуємо, 13 вересня канцлер Німеччини 1,5 години розмовляв із Путіним.

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