Путін досі не вважає війну проти України помилкою, - Шольц
Російський президент Володимир Путін не вважає помилкою рішення щодо широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомив на пресконференції канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"На жаль, я не можу сказати, що посилилося враження, що Путін вважає початок цієї війни помилкою. Не було жодних ознак, що у Путіна з'являються нові погляди", – розповів Шольц.
Нагадуємо, 13 вересня канцлер Німеччини 1,5 години розмовляв із Путіним.
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можно гвозди даже бантиком украсить
КОНКРЕТНО Я РАЗОРЮСЬ НА ЗАКУПКУ ФОРМАЛИНА, ДАЙТЕ МНЕ ТОЛЬКО ЛИЦО пути - Я НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЮ!
Я БЛИН БИЗНЕС НА ЭТОМ СДЕЛАЮ -БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ ЗА ДЕНЬГИ ЛИЦО ПУТИНА, КРАЙНЕ БЕРЕЖНО СОХРАНЕННОЕ В ФОРМАЛИНЕ!
уверяю, запись посмотреть на эту колбу будет на годы вперед!
t.me/voyna_2022/34878
Российский самолет был ликвидирован зенитчиками 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Видео.
t.me/ua_dshv/674
По Німеччині бродять сотні, а то і тисячі коцапів, які вважають так само. Бачила відео, де цапка нахвалює путінга і закликає далі вбивати українців.
разве бешеная собака, загнанная в угол, не будет верить до последней шапки пены))) шо она прорвется, покусает (переиграет) всех и... победит.. и в этой многоходовочке???
Теж саме й Путін для нього буде принизливо визнати свої помилки адже це відобразиться на його репутації втратить підтримку не тільки народу але й у владі.
Можливо він знає свої помилки але боїться визнати -це буде кінець його режиму.
Тепер між нами та Херсоном залишилась лише Чорнобаївка 💪🇺🇦
еге, Горбачов?
- Готовится войти в Историю!
- В качестве кого?
- В качестве «Собирателя земель русских»!
- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя» …
*
Велика Британська Енциклопедія постійно поповнюється новими статтями про видатних особистостей світу Скоро з»явиться нова :
Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
- А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.
Ну влезли ж уже в одну войну когда-то, и тоже кого-то там защищали у черта на куличках. Правитель получил пулю в голову, страна развалилась, а позорный мир подписывала уже следующая власть.
В другую войну тоже влезли, при чем против банановой страны, и там тоже по щщам получили, и через год умудрились развалиться.
Была бы нормальной страной - пол-планеты сами бы тяготели к союзу с ними.
Знавали мы когда-то одного чувака, он тоже до последнего верил, что поступает правильно. Потом едва опознали по зубам.
Она наделала много много беды как скрито (90%) так и явно с оружием в руках...
Что бы понять "почему" они так хотят нас уничтожить - нужно начинать с крещения Руси, Хмельницького, Махна, Хмари, Сашка Былого та Кузьми... Ті що керують ними - керують зараз і нами, але опосередковано через олігархів...
Єти документьі пропали еще до 91-го в Киеве. Кузьму раджу передивитись відколи почалась напасть ордяча.
Завтра они долбанут по подстанциям и ТЕС, вся Украина погрузится в мрак, потому что у власти нет плана "Б" на этот случай. Если бы ты жил в Николаеве, ты бы понимал насколько меняет жизнь солёная, а не пресная вода в кране.
Наши мизерные подвижки - ни о чем.
11 сентября, орки попали в ПРОВОД резервной линии. Харьков сутки сидел без света. А это только один провод.
Понимаете в чем дело ... Я живу в г. Николаев, где вот уже чуть меньше полугода в кранах только соленая вода (в городе, с трех сторон окруженном водой), поэтому мы здесь как никто другой понимаем, что бывает, если заранее не предусмотреть РЕЗЕРВ критически важных объектов.
Паниковать не нужно, нужно готовиться. Покамест мы здесь подготовки не видим, а вы у себя в Польше ?