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Путін досі не вважає війну проти України помилкою, - Шольц

шольц,путін

Російський президент Володимир Путін не вважає помилкою рішення щодо широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив на пресконференції канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"На жаль, я не можу сказати, що посилилося враження, що Путін вважає початок цієї війни помилкою. Не було жодних ознак, що у Путіна з'являються нові погляди", – розповів Шольц.

Нагадуємо, 13 вересня канцлер Німеччини 1,5 години розмовляв із Путіним.

Також читайте: Макрон провів телефонну розмову з Путіним: Обговорили ситуацію на ЗАЕС та експорт зерна

Автор: 

путін володимир (23760) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+30
думаю, психиатрические тесты много бы объяснили про местонахождение кукухи
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14.09.2022 20:37
+29
Він визнає свої помилки лише коли відчує черенок від лопати в задньому проході, як Кадафі.
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14.09.2022 20:37
+29
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14.09.2022 20:42
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думаю, психиатрические тесты много бы объяснили про местонахождение кукухи
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14.09.2022 20:37 Відповісти
надо было перед отьездом его кукухи маячок на нее ставить, авось бы смогли ее найти и прибить гвоздями обратно, чтоб не сьезжала

можно гвозди даже бантиком украсить
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14.09.2022 20:39 Відповісти
Так и Гитлер ваш не считал‼️А что вы до сих пор , мечтаете "сохранить путлеру морду"⁉️
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14.09.2022 20:49 Відповісти
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ..только вот плана никто не видел..не Путин а Ново Сусанин какой то для Рашки оказался Вова Хло...
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14.09.2022 20:52 Відповісти
конечно!
КОНКРЕТНО Я РАЗОРЮСЬ НА ЗАКУПКУ ФОРМАЛИНА, ДАЙТЕ МНЕ ТОЛЬКО ЛИЦО пути - Я НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЮ!
Я БЛИН БИЗНЕС НА ЭТОМ СДЕЛАЮ -БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ ЗА ДЕНЬГИ ЛИЦО ПУТИНА, КРАЙНЕ БЕРЕЖНО СОХРАНЕННОЕ В ФОРМАЛИНЕ!

уверяю, запись посмотреть на эту колбу будет на годы вперед!
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14.09.2022 21:01 Відповісти
Шольц продолжает ***** пропагандировать - никому не интересно что думает полудохлое гавно
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15.09.2022 02:52 Відповісти
Він визнає свої помилки лише коли відчує черенок від лопати в задньому проході, як Кадафі.
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14.09.2022 20:37 Відповісти
Тоді теж не визнає. Скаже, що лопата винна.
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14.09.2022 20:51 Відповісти
якщо хтось з глузду з'їхав, то назад вже не повернеться
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14.09.2022 20:37 Відповісти
Украинские военнослужащие захватили на одном из направлений мотострелковый взвод РФ в полном составе. Об этом свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях в среду.
t.me/voyna_2022/34878
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14.09.2022 20:50 Відповісти
ссылки не рабочие для windows
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14.09.2022 22:40 Відповісти
Ссылка рабочая, только что проверил, может, у вас не тот Windows? )
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14.09.2022 22:45 Відповісти
так поставь https тогда в один клик будет
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14.09.2022 22:55 Відповісти
Львовские десантники сбили многоцелевой истребитель РФ Су-30.
Российский самолет был ликвидирован зенитчиками 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Видео.
t.me/ua_dshv/674
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14.09.2022 21:19 Відповісти
І ніколи не вважатиме.
По Німеччині бродять сотні, а то і тисячі коцапів, які вважають так само. Бачила відео, де цапка нахвалює путінга і закликає далі вбивати українців.
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14.09.2022 20:38 Відповісти
значить ця кацапка скоро здохне..
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14.09.2022 20:49 Відповісти
Не факт. У них там демократія і свобода думки. Якщо б вона закликала вбивати німців, тоді для неї якийсь закон знайшли б (та й то не факт), а вбивати українців - то свобода думки.
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14.09.2022 20:53 Відповісти
Поправка: не свобода думки (для цього не треба дозволу), а свобода слова.
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14.09.2022 20:54 Відповісти
та мені начхати на неї, що несе ця курка, так само як і багатьом українцям колись в своїй злобі й захлинеться.. дай Бог бистріше...
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15.09.2022 15:45 Відповісти
***** вже все розуміє, але в нього виходу немає. Йому хоч так хоч по іншому кирдик.
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14.09.2022 20:40 Відповісти
Так, пуйло залізло в капкан і тільки рванеться в бік, чи попробує зняти ногу з тієї ложечки капкана, як він клацне. Церез це корчить рожу, що все нормально, а нога затікає і прийдеться скоро нею ворухнути.
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14.09.2022 20:54 Відповісти
Упоротии.
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14.09.2022 20:41 Відповісти
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14.09.2022 20:42 Відповісти
Да всем насрать. Вешать путина будут совсем за другое место..
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14.09.2022 20:43 Відповісти
не будут его вешать он не доживет - слишком много знает - подельники +табакерка или новичек - вот его судьба
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14.09.2022 22:43 Відповісти
он себя и ****** не считает,а гугл считает именно так
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14.09.2022 20:43 Відповісти
👍
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14.09.2022 20:45 Відповісти
тож не може ***** признатися що воно *****
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14.09.2022 20:43 Відповісти
и шольц до сих пор этому удивляется????
разве бешеная собака, загнанная в угол, не будет верить до последней шапки пены))) шо она прорвется, покусает (переиграет) всех и... победит.. и в этой многоходовочке???
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14.09.2022 20:44 Відповісти
Гітлер визнавав свої помилки ? Ні . Він вірив в утопічні ідеї навіть коли війська зайшли в Берлін Гітлер вірив в перемогу.
Теж саме й Путін для нього буде принизливо визнати свої помилки адже це відобразиться на його репутації втратить підтримку не тільки народу але й у владі.
Можливо він знає свої помилки але боїться визнати -це буде кінець його режиму.
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14.09.2022 20:44 Відповісти
Армия генерала Венка идет на Берлин))))) Армия фельдмаршала Шойгу идет на Домбас))))
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14.09.2022 20:54 Відповісти
a razve ne za kreiserom idet orda genereala-jefreitora šoigi...
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15.09.2022 00:00 Відповісти
Гітлер врешті-решт визнав помилку, коли випив отруту (або коли застрелився, є версії).
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14.09.2022 20:56 Відповісти
Бо дурко майже ніколи не визнає що воно дурко...
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14.09.2022 20:45 Відповісти
Киселівку на Херсонщині звільнено ЗСУ, - голова Херсонської облради Самойленко.

Тепер між нами та Херсоном залишилась лише Чорнобаївка 💪🇺🇦
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14.09.2022 20:45 Відповісти
Чернобаивка ЖДЁТ🙏🙏🙏🙏🙏❤️💙💛СЛАВА ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ЗСУ‼️🍀🍀🍀🍀УДАЧИ НА САФАРИ
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14.09.2022 20:53 Відповісти
Просили ж чекати зведення Генштабу. Он про Сватово і Кремінну кілька днів говорили. Краще почекати офіційної заяви, щоб це було точно.
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14.09.2022 20:58 Відповісти
***** це саме та свинособака яку вже не навчити новим трюкам.
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14.09.2022 20:45 Відповісти
Менше з ним балакайте дибіли.Він в с**е приходить тільки тоді коли його пи&дять по гриві плішивій.Чорт **&ний!
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14.09.2022 20:46 Відповісти
...ось так, може, дійде?
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14.09.2022 20:46 Відповісти
Не может быть!
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14.09.2022 20:46 Відповісти
Вважає він щось там , чи - не вважає , вже якось пох . . ПаРаші вже залишилось недовго . Кілька років можливо . Чергова імперія наближається до розпаду ,, закони природи невблаганні . Амінь .!!
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14.09.2022 20:46 Відповісти
меньше гораздо в том виде как сейчас
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14.09.2022 22:45 Відповісти
Передайте цьому "нєопредельонному" німчурі, що нам наср*ти, що (уйло вважає
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14.09.2022 20:46 Відповісти
А кого це @бе, що там вважає та істота?
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14.09.2022 20:48 Відповісти
"...он йбнутый, владимир путин, чтоб вы поняли...".
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14.09.2022 20:49 Відповісти
як воно може визнавати помилки, якщо саме є помилкою..
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14.09.2022 20:49 Відповісти
Горбатого могила справить

еге, Горбачов?
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14.09.2022 20:50 Відповісти
Казахстан з початку наступного 2023 року припиняє членство в ОДКБ - що й потрібно було довести! ***** переграло всіх)))
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14.09.2022 20:50 Відповісти
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»

*

Велика Британська Енциклопедія постійно поповнюється новими статтями про видатних особистостей світу Скоро з»явиться нова :

Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
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15.09.2022 07:08 Відповісти
А чего ему переживать,если тупого мяса у него миллионы,а у него жизнь никак не изменится от санкций
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14.09.2022 20:56 Відповісти
да і хєр з ним, що воно там вважає... а якщо, завтра, після чергового уколу ботокса в харю, кремлівське ху@ло раптом почне вважати, що ти, Шольц, мусиш вистрибнути у вікно з 10 поверху, то ти вистрибнеш? Чи може таки, нарешті, поставишся критично до такої пропозиції? Нащо цей мільйонний цирковий фокус? Для кого він, Шольц? Якщо на тебе щось є у "гебнявої" ботоксної молі та ти її так само боїшся, як і ваша комсомолка Ангєліка Мєркєль, так ти так і скажи, мовляв був завєрбован, тепер відпрацьовую на кремлівського хазяїна. Нащо цей грьобаний цирк? Вже всім зрозуміло хто з європейських лідерів на гачку у москальської КГБешної швалі. І ******* Орбану не забудь привіт передай ... І всеж таки не забувай, наші ЗСУ чекають на Леопарди! Бо наш танковий завод, нажаль, zелена потолоч увігнала в шалені борги напередодні широкомасштабного вторгнення москалів...
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14.09.2022 20:58 Відповісти
А це і не є помилка, це - злочин. І як більшість злочинців, х.йло до останнього буде ліпити якісь відмазки.
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14.09.2022 21:02 Відповісти
Коли вже ця паскуда путін здохне ? скільки біди принесла наволоч ,бажаю цьому рашиському злочинцю,росії і дибільному народу цієї терористичної так званої держави ,розвалу ,хаосу і біди.
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14.09.2022 21:03 Відповісти
путлер уже как мумия замироточил - с его резиновой жопы на морде уже ботокс стекает - значит скоро капут !
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14.09.2022 22:48 Відповісти
Це тактика гебіста : навіть у випадку повного провалу не подавать вигляду....
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14.09.2022 21:03 Відповісти
майор ленінградського КГБ,читайте,вивчайте...
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14.09.2022 21:37 Відповісти
а что он был нелегалом разведчиком? нет - оно сидело писарем в офисе и занималось контрабандой
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14.09.2022 22:49 Відповісти
Путін не вважає помилкою рішення щодо широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Самим найкращим рішенням Шольца в такому випадку яке б ніколи не було помилкою негайно відправити в Україну сотню другу Леопардів.
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14.09.2022 21:09 Відповісти
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14.09.2022 21:10 Відповісти
Плешивого могила исправит.
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14.09.2022 21:11 Відповісти
Уже покойный Немцов в интервью сказал что ***** - *******. Такой он и есть. И нечего ему звонить. Уберите телефон из палаты и закройте дверь на ключ.
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14.09.2022 21:13 Відповісти
Россия будущего. Экскурсия.
- А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.
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15.09.2022 07:09 Відповісти
Гм... Значить повноцінна кривава війна з усіма признаками геноциду у 21 столітті називається просто помилкою. Цікаво.
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14.09.2022 21:15 Відповісти
Мне вот интересно, Рашка хоть когда-нибудь будет учиться на ошибках ?

Ну влезли ж уже в одну войну когда-то, и тоже кого-то там защищали у черта на куличках. Правитель получил пулю в голову, страна развалилась, а позорный мир подписывала уже следующая власть.

В другую войну тоже влезли, при чем против банановой страны, и там тоже по щщам получили, и через год умудрились развалиться.

Была бы нормальной страной - пол-планеты сами бы тяготели к союзу с ними.

Знавали мы когда-то одного чувака, он тоже до последнего верил, что поступает правильно. Потом едва опознали по зубам.
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14.09.2022 21:23 Відповісти
Нет, потому что РФ - это образование инструмента контроля Земли ЗЛОм.
Она наделала много много беды как скрито (90%) так и явно с оружием в руках...

Что бы понять "почему" они так хотят нас уничтожить - нужно начинать с крещения Руси, Хмельницького, Махна, Хмари, Сашка Былого та Кузьми... Ті що керують ними - керують зараз і нами, але опосередковано через олігархів...
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14.09.2022 21:32 Відповісти
Та брось. Скорее РФ это инструмент демонстрации "как не надо жить".
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14.09.2022 21:59 Відповісти
Нет, знаю документально кто построил НКВД. Те самьіе что нас обворовьівают... Кто убивает настоящих патріотов... Кто убрал по тихому всіх кто мешал бене обокрасть всю Україну.

Єти документьі пропали еще до 91-го в Киеве. Кузьму раджу передивитись відколи почалась напасть ордяча.
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14.09.2022 22:28 Відповісти
Чи ви справді не знаєте що відбувалось на Заході нашої країни при Совці? Тому раджу передивитись ці архівні фото як трупи прибиті гвоздями до дверей. Те саме зараз роблять під маскуванням "Орків" - Котли як ті що з майдану відразу пішли, так і Азов... Опа що сказала? Що гарантії Азовцям Є - а ЩО НА СПРАВДІ?
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14.09.2022 22:32 Відповісти
Ох **** ти рядок вистроїв! Хмельницький, Сашко Білий і (блджад!) Кузьма!
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14.09.2022 22:03 Відповісти
а зачем тебе что бы ращка училась на ошибках? ты что русский? пусть все сдохнут и развалятся из-за своих ошибок?
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14.09.2022 22:51 Відповісти
Очевидно затем, чтобы не бомбила по чужим территориям, не ?
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14.09.2022 23:22 Відповісти
твои кацапы не будут бомбить по чужим территориям только - если они сдохнут все ну или развалятся хотя-бы
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14.09.2022 23:33 Відповісти
Хорошо что у тебя нет власти - иначе бы ты продул войну за несколько дней
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14.09.2022 23:59 Відповісти
ты просто кацапский трепач - твоя пустая болтовня не имеет никакой связи с реальностью
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15.09.2022 00:03 Відповісти
В реальности страну раздолбали в щепки, и останавливаться похоже не собираются, о чем прямо заявляют. А ты с какой реальности сюда пишешь ?
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15.09.2022 00:38 Відповісти
ты какой-то неадекват - на любой войне всегда что-то раздалбливают в щепки ну и что дальше ? к чему ты клонишь?
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15.09.2022 01:08 Відповісти
Покищо нічого трагічного для ***** не відбулося насправді. З чого він має зрозуміти свою помилку? Нові території захоплені. Воду в Крим подали, коридор прорубали, "клятим хохлам" ракетами напуляли, зеків, довбойобів і інший шлак утилізували. Шоб ***** визнало свою помилку треба трохи більше ніж зараз... але це буде.
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14.09.2022 22:00 Відповісти
бред собачий - это у нас еще лендлиз не начинался то ли еще будет путлеру капут по любому
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14.09.2022 22:53 Відповісти
Вячеслав, ну какой в сраку лендлиз ?

Завтра они долбанут по подстанциям и ТЕС, вся Украина погрузится в мрак, потому что у власти нет плана "Б" на этот случай. Если бы ты жил в Николаеве, ты бы понимал насколько меняет жизнь солёная, а не пресная вода в кране.

Наши мизерные подвижки - ни о чем.
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14.09.2022 23:30 Відповісти
так им ответка прилетит такая же не ссцы кацап прорвемся
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14.09.2022 23:35 Відповісти
Наші енергосистеми підключені до європейських. Довбануть по всіх ТЕЦ,імпортуємо з Європи. Але не довбануть одночасно. Є ще ТЕЦ у західних областях. Ну і згадайте як швидко наші специ все відновлюють. Не панікуйте.
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15.09.2022 00:14 Відповісти
Ой Оксана. Вы хоть в школе-то учились ? В каждом городе есть электрическая подстанция, у меня в Николаеве например, одна. Выглядит оно вот так. Стоит в неё прилететь - и до лампочки эта европейская энергосистема, а на ремонт уйдет полгода-год (в мирное время).



11 сентября, орки попали в ПРОВОД резервной линии. Харьков сутки сидел без света. А это только один провод.

Понимаете в чем дело ... Я живу в г. Николаев, где вот уже чуть меньше полугода в кранах только соленая вода (в городе, с трех сторон окруженном водой), поэтому мы здесь как никто другой понимаем, что бывает, если заранее не предусмотреть РЕЗЕРВ критически важных объектов.

Паниковать не нужно, нужно готовиться. Покамест мы здесь подготовки не видим, а вы у себя в Польше ?
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15.09.2022 00:36 Відповісти
А що каже ваш місцевий голова щодо підготовки? В моєму населеному пункті взагалі води не було,поки літало. Води,газу,світла - нічого. Дроти валялись на вулицях,в підстанції також були прильоти. Після деокупації майже одразу заїхали ремонтні бригади зі всієї Україні і десь за місяць все відновили. І підстанції,і трансформатори і дроти в кожен двір.
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15.09.2022 07:46 Відповісти
Півтори години порожняків… ***** читав швулю мацковську телефонну книгу - інших варіантів в мене нема
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14.09.2022 22:01 Відповісти
Есть такая «логика» у преступников. К примеру, когда убийца обвиняет санитаров что те поздно к жертве приехали, потом что у санитаров не было дефибриллятора, потом еще чего-то. А убийца тут не причем, он не виновен. Так и у путина. Но об этих случаях уже пишут потом, когда преступник в тюрьме.
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14.09.2022 22:02 Відповісти
А *****, что он там считает-не считает
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15.09.2022 08:03 Відповісти
 
 