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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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США тиснуть на Туреччину через санкції проти РФ, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,ердоган

Сполучені Штати та Євросоюз посилюють тиск на Туреччину, щоб подолати ухилення від антиросійських санкцій. Вони намагаються добитися припинення роботи російських карток "Мир" у Туреччині.

Про це з посиланням на джерела пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

США зосереджуються на турецьких банках, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів "Мір", повідомили FT двоє західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.

Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям.

"Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження існуючих санкцій, а не на введення нових заходів.

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Ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після вторгнення Путіна в Україну в лютому, не завдали економіці Росії такої шкоди, як вони сподівалися. Але вони стверджують, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля", - пише газета.

"Ви побачите, що ми зосереджені на ухиленні від фінансового сектора", - сказав один із зхідних чиновників.

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Зараз до системи "Мир" під'єднані п'ять найбільших турецьких банків: VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank і Halkbank. Останні два почали приймати російські картки уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

İş Bank і DenizBank у відповідь на запит FT заявили, що дотримуються санкцій проти Росії і не здійснюють операції з підсанкційними російськими банками. Інші турецькі банки не відповіли.

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США та ЄС також збираються переслідувати структури, які допомагають Росії отримувати доходи від експорту або сприяють постачанню забороненої промислової та оборонної продукції. Посилення санкційного режиму варто чекати й особам, залученим до російського IT-сектору, електронної комерції та сфери кібербезпеки.

Автор: Ольга Лузан
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DenizBank є власністю Сбербанка росії, тож тут нічого дивного
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15.09.2022 11:54 Відповісти
Не вийде туркам всидіти на двух стільцях. І контрабандою зерно України знайдуть.
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15.09.2022 12:04 Відповісти
А до США и до Байдена доходит, что в данний момент они и Украина, єто сторона отбивающаяся ( терьпящая), ми не нанесли удара больного по ихней территории а они наносят каждий день, пока Украина не будет наносить ударов по их территории они будут воевать и убивать нас
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15.09.2022 12:06 Відповісти
Ось цікаво чому FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering) не заносить турецькі банки до blacklist?
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15.09.2022 12:13 Відповісти
Сидіти на двох стільцях - це добре, але можна гепнутись, і
буде дуже боляче.
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15.09.2022 12:18 Відповісти
Ну нарешті, давно пора вже зайнятися цими гандонами, завдяки яким орки мають можливість легко вільно і невимушено виїзжати до Європи і псувати там життя та здоров'я людям.
Орки мають сидіти в радной говєні і нікуди звідти не їздити, від слова взагалі. Нема чого цим людиноподібним отруювати повітря нормальнх країн своїм перегаром і бидляцтвом.
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15.09.2022 12:36 Відповісти
Здається, нинішні БПЛА так і залишаться найбільшим досягненням турецького ВПК
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15.09.2022 15:24 Відповісти
 
 