США тиснуть на Туреччину через санкції проти РФ, - FT
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Сполучені Штати та Євросоюз посилюють тиск на Туреччину, щоб подолати ухилення від антиросійських санкцій. Вони намагаються добитися припинення роботи російських карток "Мир" у Туреччині.
Про це з посиланням на джерела пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
США зосереджуються на турецьких банках, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів "Мір", повідомили FT двоє західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.
Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям.
"Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження існуючих санкцій, а не на введення нових заходів.
Ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після вторгнення Путіна в Україну в лютому, не завдали економіці Росії такої шкоди, як вони сподівалися. Але вони стверджують, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля", - пише газета.
"Ви побачите, що ми зосереджені на ухиленні від фінансового сектора", - сказав один із зхідних чиновників.
Зараз до системи "Мир" під'єднані п'ять найбільших турецьких банків: VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank і Halkbank. Останні два почали приймати російські картки уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
İş Bank і DenizBank у відповідь на запит FT заявили, що дотримуються санкцій проти Росії і не здійснюють операції з підсанкційними російськими банками. Інші турецькі банки не відповіли.
США та ЄС також збираються переслідувати структури, які допомагають Росії отримувати доходи від експорту або сприяють постачанню забороненої промислової та оборонної продукції. Посилення санкційного режиму варто чекати й особам, залученим до російського IT-сектору, електронної комерції та сфери кібербезпеки.
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буде дуже боляче.
Орки мають сидіти в радной говєні і нікуди звідти не їздити, від слова взагалі. Нема чого цим людиноподібним отруювати повітря нормальнх країн своїм перегаром і бидляцтвом.