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Новини За кордоном
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Українські біженці у Фінляндії поскаржилися на міграційний центр через затримку допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці,фінляндія

У серпні біженці отримали кошти лише на третьому тижні. Через нестачу грошей вони були змушені звертатися по безкоштовні продукти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.

Скаргу на центр прийому біженців у Кіркконуммі українці подали до Міграційної служби.

У міграційній службі заявили, що скарга, пов'язана з виплатою допомоги, має винятковий характер.

За роботу центру в Кіркконумі відповідає приватна компанія Babando Oy, уточнює видання. Її виконавчий директор Даніель Рахман каже, що затримка пов'язана з браком електронних чипів, що ускладнює видачу клієнтам карток передоплати.

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Пояснення Рахмана у міграційній службі назвали "неспроможним". Наголошується, що центр прийому повинен сплатити допомогу клієнтам готівкою, якщо переказ грошей на картку з якоїсь причини неможливий.

Міграційна служба має намір простежити, аби компанія виправила недоліки в роботі. Вона також збирається вимагати від центру офіційних пояснень і при потребі проведе перевірку на місці, аби переконатися, що недоліки будуть усунені.

Як додає Yle, Рахман надіслав на адресу видання електронного листа, в якому повідомив, що виплата грошей за вересень розпочалася цього тижня.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
"поскаржилися на міграційний центр через затримку допомоги" - а это часом не те халявщики, которые наголосовали "по приколу", а теперь сбежали и качают права в странах, которые их приютили?
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19.09.2022 08:48
+14
есть такое,особенно "радуют" наши "беженцы" в Швейцарии, котрые приехали туда на майбахах,мерседесах и ролс-ройсах и ходят бедолаги за денежным пособием говорят что швейцарцы там в шоке просто
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19.09.2022 09:06
+11
Зеля би просто буй на них забив. А там є різні варіанти.
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19.09.2022 08:53
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финский социализм он такой
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19.09.2022 08:45 Відповісти
"поскаржилися на міграційний центр через затримку допомоги" - а это часом не те халявщики, которые наголосовали "по приколу", а теперь сбежали и качают права в странах, которые их приютили?
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19.09.2022 08:48 Відповісти
есть такое,особенно "радуют" наши "беженцы" в Швейцарии, котрые приехали туда на майбахах,мерседесах и ролс-ройсах и ходят бедолаги за денежным пособием говорят что швейцарцы там в шоке просто
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19.09.2022 09:06 Відповісти
хай повертаються додому...
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19.09.2022 09:18 Відповісти
verpiss dich penner.
Ти ще ************* оду заспівай.
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19.09.2022 10:57 Відповісти
Зеля би просто буй на них забив. А там є різні варіанти.
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19.09.2022 08:53 Відповісти
Мля позорище України, Іди роботу шукай. Достала ця совдепія в головах - ніхто нікому нібуя не винен. Хочеш гарно жити - іди працюй і мова я думаю не бар'єр
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19.09.2022 09:29 Відповісти
чергове недолге недобот
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19.09.2022 11:00 Відповісти
Я, чесно кажучи, не розумію як взагалі можна втекти аж до Фінляндії і там на щось скаржитися.
Я розумію коли біжать в Польщу(хоча через це тут і виникає певне.. напруження), в Чехію, Болгарію.. тут хоча б ясно, люди біжать куди ближче, не маючи вибору. Але Фінляндія...
Я зрозумію якщо там є родичи. Але тоді вони можуть допомогти і з грошима і може з працею і людина без хліба не залишиться, трагедії нема. Але чим керуються ті, що тікають туди не маючи нічого і потім скаржаться що їх не годують?

Якщо б я був біженцем, не дай боже, - я б тікав туди, де є можливість швидко знайти працю, де хоча б трохи розумію мову, де є шанси вижити перший час на ті грощі, що з собою...
Я розумію, у всіх різні обставини, але вибачте, якщо мені не віриться, що у Фінляндії саме біженці, а не ті, хто вирішив скористатися з шансів зачепитися де краще.
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19.09.2022 09:30 Відповісти
Просто ці люди за півроку вже зажралися, забули, що таке війна, тому сідають на голову... по деяким "біженцім", які позорять українців, судять про весь народ України
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19.09.2022 10:15 Відповісти
Гадаю, це люди з окупованих теріторій, які добирались через росію. Нещодавно зустрів людей з Токмаку, які добирались до Польщі якраз через Фінляндію.
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19.09.2022 10:15 Відповісти
ти багато чого не розумієш з реєстрацією 12 вересня
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19.09.2022 11:05 Відповісти
Ти не помилився?
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19.09.2022 11:22 Відповісти
Помилився... скоріше всього не тобі. Був польский прапор, але
я тут багатьом писав...
Але й..і з тобою не погоджуюся..
Я написав відповідь знизу...всім..
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19.09.2022 16:21 Відповісти
Вдячність б'є через край. Замість того, щоб дякувати, що їм дали притулок и взагалі чимось помагають, ще ставлять претензії! Не подобається - вертайтесь додому!
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19.09.2022 09:32 Відповісти
Там, в основному, вихідці зі східних регіонів України, які виїжджали через рф, або заробітчани, які знаходились в рф, та як варіант, заробітчани, які знаходились на час війни у Фінляндії.
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19.09.2022 09:51 Відповісти
а українські біженці в Монако скаржаться, в міграційну службу , що їх яхти нехочуть бескоштовно заправляти
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19.09.2022 10:45 Відповісти
І так по суті до недоботів і вишивати.
Зріз переселенців не відповідає тому що є в Україні.
Більшість жінок з дітьми.
Чоловіків дуже мало.
Є котрі викликають підозру, бо занадто молоді та деякі без сімей.
Але я їх не засуджую. Краще ніж на фронті.

Серед них є і ватники і вишиватники, але я їм не суддя , але й кажу відкрито свою думку.
Недоботам моє оптимістичне: йдіть на УЙХ.
Оосбливо тих тим хто з Німеччини постить.

ПиСи2: Опікуємо біженців в одному з пунктів проживання біженців.
І як волонтери офіційно перекладаємо людям в тих установах та документі де це є потреба.
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19.09.2022 11:08 Відповісти
так виженіть їх нах
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19.09.2022 11:24 Відповісти
 
 