Українські біженці у Фінляндії поскаржилися на міграційний центр через затримку допомоги
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У серпні біженці отримали кошти лише на третьому тижні. Через нестачу грошей вони були змушені звертатися по безкоштовні продукти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.
Скаргу на центр прийому біженців у Кіркконуммі українці подали до Міграційної служби.
У міграційній службі заявили, що скарга, пов'язана з виплатою допомоги, має винятковий характер.
За роботу центру в Кіркконумі відповідає приватна компанія Babando Oy, уточнює видання. Її виконавчий директор Даніель Рахман каже, що затримка пов'язана з браком електронних чипів, що ускладнює видачу клієнтам карток передоплати.
Пояснення Рахмана у міграційній службі назвали "неспроможним". Наголошується, що центр прийому повинен сплатити допомогу клієнтам готівкою, якщо переказ грошей на картку з якоїсь причини неможливий.
Міграційна служба має намір простежити, аби компанія виправила недоліки в роботі. Вона також збирається вимагати від центру офіційних пояснень і при потребі проведе перевірку на місці, аби переконатися, що недоліки будуть усунені.
Як додає Yle, Рахман надіслав на адресу видання електронного листа, в якому повідомив, що виплата грошей за вересень розпочалася цього тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Ти ще ************* оду заспівай.
Я розумію коли біжать в Польщу(хоча через це тут і виникає певне.. напруження), в Чехію, Болгарію.. тут хоча б ясно, люди біжать куди ближче, не маючи вибору. Але Фінляндія...
Я зрозумію якщо там є родичи. Але тоді вони можуть допомогти і з грошима і може з працею і людина без хліба не залишиться, трагедії нема. Але чим керуються ті, що тікають туди не маючи нічого і потім скаржаться що їх не годують?
Якщо б я був біженцем, не дай боже, - я б тікав туди, де є можливість швидко знайти працю, де хоча б трохи розумію мову, де є шанси вижити перший час на ті грощі, що з собою...
Я розумію, у всіх різні обставини, але вибачте, якщо мені не віриться, що у Фінляндії саме біженці, а не ті, хто вирішив скористатися з шансів зачепитися де краще.
я тут багатьом писав...
Але й..і з тобою не погоджуюся..
Я написав відповідь знизу...всім..
Зріз переселенців не відповідає тому що є в Україні.
Більшість жінок з дітьми.
Чоловіків дуже мало.
Є котрі викликають підозру, бо занадто молоді та деякі без сімей.
Але я їх не засуджую. Краще ніж на фронті.
Серед них є і ватники і вишиватники, але я їм не суддя , але й кажу відкрито свою думку.
Недоботам моє оптимістичне: йдіть на УЙХ.
Оосбливо тих тим хто з Німеччини постить.
ПиСи2: Опікуємо біженців в одному з пунктів проживання біженців.
І як волонтери офіційно перекладаємо людям в тих установах та документі де це є потреба.