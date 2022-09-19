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ЄСПЛ уперше очолить жінка-суддя з Ірландії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єспл

Шиофра О’Лірі багато років викладала право в європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у ЄСПЛ у 2015 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду у понеділок, 19 вересня.

Зазначається, що О'Лірі – перша жінка-голова Європейського суду з прав людини.

Шиофра О'Лірі вступить на посаду 1 листопада цього року. Вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у ЄСПЛ у 2015 році.

О'Лірі замінить на посаді ісландця Роберто Спано, який почав головувати у суді 18 травня 2020 року.

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Нагадаємо, з 1 вересня ЄСПЛ відновив розгляд скарг на Україну, який було припинено у зв'язку із російським вторгненням.

А у серпні ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права полонених українських захисників. Однак ще раніше російська сторона вийшла зі складу учасників Європейського суду і вже тривалий час не визнає його рішень.

Автор: Анастасія Потіха
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Fighting Irish.
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19.09.2022 19:55 Відповісти
Может хоть этот судья окажется с "нормальными, стальными яйцами"!
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19.09.2022 19:59 Відповісти
І шо?
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19.09.2022 20:19 Відповісти
Якшо тьотя - "ліберальна" (себто в ********* розумінні слова - лівачка), тоді це на руку тільки московитам.
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19.09.2022 20:37 Відповісти
 
 