РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13136 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 606 4
женщины (813) Европейский суд по правам человека (795)

ЕСПЧ впервые возглавит женщина-судья из Ирландии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єспл

Сиофра О’Лири много лет преподавала право в европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 19 сентября.

Отмечается, что О'Лири – первая глава Европейского суда по правам человека.

Сиофра О'Лири вступит в должность 1 ноября этого года. Она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.

О'Лири заменит в должности исландца Роберта Спано, который начал председательствовать в суде 18 мая 2020 года.

Читайте также: РФ перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека

Напомним, с 1 сентября ЕСПЧ возобновил рассмотрение жалоб на Украину, которое было приостановлено в связи с российским вторжением.

А в августе ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников. Однако еще раньше российская сторона вышла из состава участников Европейского суда и уже долгое время не признает его решений.

Читайте также: ЕСПЧ обязал Россию обеспечить соблюдение прав украинских военнопленных
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Fighting Irish.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:55 Ответить
Может хоть этот судья окажется с "нормальными, стальными яйцами"!
показать весь комментарий
19.09.2022 19:59 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:19 Ответить
Якшо тьотя - "ліберальна" (себто в ********* розумінні слова - лівачка), тоді це на руку тільки московитам.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:37 Ответить
 
 