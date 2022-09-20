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Ще чотирьох зрадників викрили в Херсоні, - Офіс Генпрокурора

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колаборант

Троє колишніх експертів та співробітник Херсонського ізолятора тимчасового тримання погодилися на співпрацю з агресором.

Правоохоронці заочно повідомили чотирьом громадянам України про підозру в колабораційній діяльності у тимчасово окупованому Херсоні. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з травня цього року троє колишніх експертів та співробітник Херсонського ізолятора тимчасового тримання погодилися з пропозицією окупаційної влади та добровільно обійняли посади у псевдоправоохоронному органі – "Експертному криміналістичному центрі Головного управління МВС області".

Посаду директора створеної окупантами структури зайняв колишній співробітник ІТТ, який здійснює керівництво псевдоорганом, добір кадрів та закликає місцеве населення до співпраці із загарбниками.

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Решта троє підозрюваних обійняли посади так званих "начальника лабораторії наркотичних засобів та психотропних речовин, лікарських засобів та отруйних речовин, вибухових речовин та продуктів пострілу", "заведувача сектором товарознавчої та гемологічної експертизи", "старшого судового експерта почеркознавчих експертиз". Вони виконують службові обов'язки, покладені окупаційною владою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про колабораційну діяльність здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області (ч.7 ст.111-1 КК України).

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Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила ще вісім колаборантів у Луганській області. Вони допомагають ворогові вести репресії проти місцевого проукраїнського населення.

Автор: Анастасія Потіха
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Для чого лице закривати, покажіть на весь світ зрадників👍👍
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20.09.2022 19:36 Відповісти
не розумію чому завжди рожу ретуширують? замість того щоб ще прізвища писать!
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20.09.2022 19:36 Відповісти
щас гуманний суд покарае на 850 грн...
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20.09.2022 19:39 Відповісти
кАлоборанти
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20.09.2022 19:43 Відповісти
О!
И опять эти ноппэрапон, японские демоны без лица!
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20.09.2022 20:31 Відповісти
Анекдот ,показувати злочинців с закритими пиками .
Знущання над громадськістю якесь
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20.09.2022 20:40 Відповісти
Це все мелочь... коли вже крупна риба буде?
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20.09.2022 21:14 Відповісти
И опять коллаборантами оказались мусора .Какая неожиданность
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20.09.2022 22:10 Відповісти
 
 