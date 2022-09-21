Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 55 110 осіб, 252 літаки, 2 227 танків, 1 340 артсистеми та 4 748 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 55 110 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 55110 (+300) осіб ліквідовано
танків ‒ 2227 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,
артилерійських систем – 1340 (+17) од,
РСЗВ – 318 (+0) од,
засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
літаків – 253 (+1) од,
гелікоптерів – 217 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
крилаті ракети ‒ 239 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
спеціальна техніка ‒ 125 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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