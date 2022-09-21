УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11822 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 901 4
армія РФ (13470) війна (56389) Генштаб ЗС (4501) втрати (3819)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 55 110 осіб, 252 літаки, 2 227 танків, 1 340 артсистеми та 4 748 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 55 110 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 55110 (+300) осіб ліквідовано

танків  ‒ 2227 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,

артилерійських систем – 1340 (+17) од,

РСЗВ  – 318 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 168 (+0) од,

літаків – 253 (+1) од,

гелікоптерів  – 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),

крилаті ракети  ‒ 239 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 3610 (+23) од,

спеціальна техніка  ‒ 125 (+0).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Новоайдарі виведено з ладу 50 одиниць техніки противника, внаслідок удару по Сватовому у ворога значні втрати, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 55 110 осіб, 252 літаки, 2 227 танків, 1 340 артсистеми та 4 748 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красівоє, арта вражає... Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.09.2022 09:34 Відповісти
касабосвиноматки ісчо нарожают... від китайців і ашотів
показати весь коментар
21.09.2022 09:36 Відповісти
супер спєцапєрація по утилізації самих же орків
показати весь коментар
21.09.2022 09:36 Відповісти
Добрі новини!
Бийте москалів до останнього!
показати весь коментар
21.09.2022 10:27 Відповісти
 
 