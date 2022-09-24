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Мобілізація в РФ - це тривожна ескалація, - заступник глави МЗС Британії Кіган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джилліан,кіган

Заява російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію в Росії на тлі війни проти України є тривожною ескалацією.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Великої Британії Джилліан Кіган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вона звинуватила Путіна у переписуванні історії.

"Деякі висловлювання дуже тривожні, і очевидно, що ми повинні прагнути спокою", - заявила політик, закликавши російських громадян "дивитися далі, ніж їхні власні ЗМІ".

За її словами, погрози слід сприймати серйозно, оскільки Україна починає просуватися вперед, відвойовуючи землі, які раніше захопили Росія.

Дивіться: Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

"Прояснімо - є путінська брехня. Це незаконна війна Росії в Україні. І, звичайно, ми, як і раніше, підтримуватимемо Україну разом з усіма нашими союзниками по НАТО. Ми там, ми на вашому боці - ми допоможемо, чим зможемо", - наголосила вона.

Замміністра також відреагувала на ядерний шантаж Путіна.

"Це те, що ми повинні сприймати дуже серйозно, тому що, знаєте, ми не контролюємо ситуацію. Я не впевнена, що він також контролює ситуацію. Справді, я маю на увазі, що це очевидна ескалація", - заявила Кіган.

Також читайте: РФ воює не з Україною, а з колективним Заходом, - Шойгу

21 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
только триндят ...оружия больше поставлять надо !
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21.09.2022 11:00
+4
где млять атак мс ?
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21.09.2022 11:04
+4
Більше зброї Україні! І швидше. Ви ж не хочете, шоб натовп озвірілих говноєдів прорвав оборону України і заломився до ЕС?
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21.09.2022 11:11
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только триндят ...оружия больше поставлять надо !
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21.09.2022 11:00 Відповісти
где млять атак мс ?
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21.09.2022 11:04 Відповісти
Тривожний стан в перекладі на простолюдинську мову означає пересрали, дипломатія, аднако. Розуміємо та пробачаємо, адже ВИ, з США, найкращі друзі
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21.09.2022 11:07 Відповісти
Да, никаких вариантов не существует: Кацапия выставит все население до упора. Для уничтожения одной биоцели необходимо, скажем, 10 артиллерийских снарядов. И это еще очень хороший результат в среднем. Значит, надо 1.4 млрд артиллерийских снарядов и под них около 500000 стволов, можно и в ремонт часть отдавать, то есть для начала 100000 артиллерийских орудий, а не 200 штук 155 в сумме и еще под сотню 105-ых. Из этого надо исходить для начала. Надо в десятки раз больше для широкой линии фронта, чтобы иметь возможно в любой момент времени ударить по целям и ударить жестко.

Война закончится с обязательным (но возможно не единственным) условием: путин должен сдохнуть, члены совбеза вместе с ним, все депутаты кацапской госдумы туда же. Все, вообще все должны быть ликвидированы. И все, конец войне, никому кроме этих война не нужна, а все они ближе 500км к фронту не подойдут. Для этого есть государственный переворот, диверсии, ракетные удары внезапные или просто перемалывание всех кацапов до нуля. Все рабочие варианты.
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21.09.2022 11:08 Відповісти
***** і госдура сдохнуть від теракту, на місце ***** прийде ганДон, на місце госдури - пʼять сотень овцейобів. І війна поскаче з новою силою.
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21.09.2022 11:13 Відповісти
Більше зброї Україні! І швидше. Ви ж не хочете, шоб натовп озвірілих говноєдів прорвав оборону України і заломився до ЕС?
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21.09.2022 11:11 Відповісти
Прєм"єрша,виходь вже!Губи нафарбуй -і за роботу!
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21.09.2022 11:11 Відповісти
Міняйте збройну політику, потрібні офіційні заяви по поставках танків, бойових безпілотників тощо.
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21.09.2022 11:42 Відповісти
Запад, ********** сказал, учитывая, что ********* воюет с Западом на территории Украины, то он объявляет мобилизацию и войну коллективному Западу...Просто другого выхода у **********а нет, только Пабеда и смена мирового порядка, он же это хотел сделать в самом начале -24 февраля.
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21.09.2022 11:51 Відповісти
Рабсеяне готовьтесь, славная будет войнушка, за власть ***********, за ваш счёт.
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21.09.2022 11:54 Відповісти
Давайте більше зброї і рашистам пізда, дайте вже томагавки
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21.09.2022 11:59 Відповісти
танки, літаки, бпла, тактичні та крилаті ракети А ГОЛОВНЕ - ВИБАЧЕННЯ ЩО ЗВОЛІКАЛИ З ЦИМ.
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21.09.2022 12:15 Відповісти
 
 