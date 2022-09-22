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У справі MH17 відбулося останнє засідання. Вирок буде 17 листопада

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мн17

У Нідерландах відбулося останнє засідання суду в справі MH17 щодо збитого у липні 2014 року над Донеччиною літака рейсу MH17.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс оголосив, що винесення рішення у справі MH17 буде оголошено 17 листопада 2022 року о 13:30, за місцевим часом, щодо всіх чотирьох осіб.

"Суд має намір 17 листопада 2022 року оголосити вирок у справі, якщо не виникнуть якісь непередбачені обставини", - сказав головуючий суддя.

Варто зазначити, що це було формальне засідання. Воно тривало менш як п'ять хвилин. У судовій залі були присутні родичі загиблих, їхні адвокати та захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника ГРУ Олега Пулатова.

Читайте: 8 років тому російська ракета збила МН17, а сьогодні російські ракети продовжують падати на українські міста, - посольство США

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Дивіться: У Нідерландах вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17: імена жертв зачитали їхні родичі. ФОТОрепортаж

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці так званої "ДНР".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Провал казуса беллі 2014 через трагедію малазійського лайнера МН17 створив ілюзію того, що доля випадку може змінити хід історії. Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє.
Підготувати Україну до відбиття першого удару та будь-якого по силі й масштабу нападу рашистської пітьми - із цим завданням вони не впорались. Тепер кращим синам і донькам нашого народу приходиться страшною ціною виправляти ці прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.
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22.09.2022 13:17
+5
більше 8 років...правосуддя як равлик...
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22.09.2022 13:10
+5
Тобто якщо колись судитимуть рашку за війну в Україні, то суд триватиме років 70?
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22.09.2022 13:20
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більше 8 років...правосуддя як равлик...
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22.09.2022 13:10 Відповісти
У нас вироки через 5 хвилин після дзвінка з Банкової.
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22.09.2022 13:33 Відповісти
зате відкрутитися не вийде
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22.09.2022 13:35 Відповісти
зернова Господа мелют медленно, но верно.
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22.09.2022 13:53 Відповісти
Не пройшло і 7- и років , як тягнувся цей суд 😕
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22.09.2022 13:12 Відповісти
а тебе что, завидно?
и так там на сайте годами вангуете что там Арестован и Клован сядут с теми кто ляжет на и под шконку, ну так хоть что то ведь.
у нас суд бы сразу определил что никто ничо не знал, а бук сам вот выехал и всякое такое делал.
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22.09.2022 13:16 Відповісти
Мания преследования - это не болезнь , это мечта тех ,
кто никому не нужен , к сожалению
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22.09.2022 14:13 Відповісти
ну да не нужен Люся шо из за нее столько людей убили.
чо, Антиколорадос не приказал еще власний крестовый похот в коментах против Люськи?
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22.09.2022 14:17 Відповісти
Ну ти і дурбелик Я ще таких не зустрічав 😠
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22.09.2022 20:01 Відповісти
хаха, почитать ваши вопли заПо то еще даже те кто заЗе прилично выглядят.
А че это По по-слал поляков когда просили тянуть вместе трубы с норвегии и т.д.?
может дурбелик скажет что явсевру? и По - святошка, да? дурбелик, ага. Ты еще скажи шо я еретик бо не верю в то во что истово верит ваш По.
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29.09.2022 09:22 Відповісти
Провал казуса беллі 2014 через трагедію малазійського лайнера МН17 створив ілюзію того, що доля випадку може змінити хід історії. Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє.
Підготувати Україну до відбиття першого удару та будь-якого по силі й масштабу нападу рашистської пітьми - із цим завданням вони не впорались. Тепер кращим синам і донькам нашого народу приходиться страшною ціною виправляти ці прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.
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22.09.2022 13:17 Відповісти
Та ми вже в курсі: два відставних полковника і один відставний підполковник самотужки угнали з російської в/ч в Курській області комплекс ППО "Бук" з ************, самотужки перетнули на ньому кордон і самотужки запустили ракету по рейсу МН-17...
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22.09.2022 13:18 Відповісти
Тобто якщо колись судитимуть рашку за війну в Україні, то суд триватиме років 70?
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22.09.2022 13:20 Відповісти
я думаю більше ! не все так однозначно ...
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22.09.2022 13:35 Відповісти
і схоже що відповідальними будуть якісь маловідомі івани у відставці
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22.09.2022 13:36 Відповісти
стидоба а не суд.. прям як наш пещерский
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22.09.2022 13:30 Відповісти
Судят орудие убийства ,а не убийцу . Весь Мир знает, убийца- ***** владимир владимирович.
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22.09.2022 14:03 Відповісти
Вот так идёт правосудие, которое не подвергается сомнению. Божьи мельницы мелют медленно!
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22.09.2022 14:32 Відповісти
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22.09.2022 15:02 Відповісти
осмелели после наступления Украины?
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22.09.2022 22:38 Відповісти
 
 