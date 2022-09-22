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Нидерланды (1384) суд (24699) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

По делу MH17 состоялось последнее заседание. Приговор будет 17 ноября

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мн17

В Нидерландах состоялось последнее заседание суда по делу MH17 по сбитому в июле 2014 года над Донетчиной самолета рейсу MH17.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Главный судья Хендрик Стейнгаюс объявил, что вынесение решения по делу MH17 будет объявлен 17 ноября 2022 в 13:30, по местному времени, в отношении всех четырех человек.

"Суд намерен 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу, если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства", - сказал главный судья.

Следует отметить, что это было формальное заседание. Оно длилось менее пяти минут. В судебном зале присутствовали родственники погибших, их адвокаты и защита одного из четырех обвиняемых – подполковника ГРУ Олега Пулатова.

Читайте: Нидерландский суд 17 ноября вынесет приговор по делу МН17

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Также читайте: 8 лет назад российская ракета сбила МН17, а сегодня российские ракеты продолжают падать на украинские города, - посольство США

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР Игорь Гиркин (Стрелков)", генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергей Дубинский, подполковник игру Олег Пулатов (все – граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне так называемой "ДНР".
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Топ комментарии
+6
Провал казуса беллі 2014 через трагедію малазійського лайнера МН17 створив ілюзію того, що доля випадку може змінити хід історії. Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє.
Підготувати Україну до відбиття першого удару та будь-якого по силі й масштабу нападу рашистської пітьми - із цим завданням вони не впорались. Тепер кращим синам і донькам нашого народу приходиться страшною ціною виправляти ці прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.
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22.09.2022 13:17
+5
більше 8 років...правосуддя як равлик...
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22.09.2022 13:10
+5
Тобто якщо колись судитимуть рашку за війну в Україні, то суд триватиме років 70?
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22.09.2022 13:20
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більше 8 років...правосуддя як равлик...
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22.09.2022 13:10 Ответить
У нас вироки через 5 хвилин після дзвінка з Банкової.
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22.09.2022 13:33 Ответить
зате відкрутитися не вийде
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22.09.2022 13:35 Ответить
зернова Господа мелют медленно, но верно.
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22.09.2022 13:53 Ответить
Не пройшло і 7- и років , як тягнувся цей суд 😕
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22.09.2022 13:12 Ответить
а тебе что, завидно?
и так там на сайте годами вангуете что там Арестован и Клован сядут с теми кто ляжет на и под шконку, ну так хоть что то ведь.
у нас суд бы сразу определил что никто ничо не знал, а бук сам вот выехал и всякое такое делал.
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22.09.2022 13:16 Ответить
Мания преследования - это не болезнь , это мечта тех ,
кто никому не нужен , к сожалению
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22.09.2022 14:13 Ответить
ну да не нужен Люся шо из за нее столько людей убили.
чо, Антиколорадос не приказал еще власний крестовый похот в коментах против Люськи?
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22.09.2022 14:17 Ответить
Ну ти і дурбелик Я ще таких не зустрічав 😠
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22.09.2022 20:01 Ответить
хаха, почитать ваши вопли заПо то еще даже те кто заЗе прилично выглядят.
А че это По по-слал поляков когда просили тянуть вместе трубы с норвегии и т.д.?
может дурбелик скажет что явсевру? и По - святошка, да? дурбелик, ага. Ты еще скажи шо я еретик бо не верю в то во что истово верит ваш По.
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29.09.2022 09:22 Ответить
Провал казуса беллі 2014 через трагедію малазійського лайнера МН17 створив ілюзію того, що доля випадку може змінити хід історії. Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє.
Підготувати Україну до відбиття першого удару та будь-якого по силі й масштабу нападу рашистської пітьми - із цим завданням вони не впорались. Тепер кращим синам і донькам нашого народу приходиться страшною ціною виправляти ці прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.
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22.09.2022 13:17 Ответить
Та ми вже в курсі: два відставних полковника і один відставний підполковник самотужки угнали з російської в/ч в Курській області комплекс ППО "Бук" з ************, самотужки перетнули на ньому кордон і самотужки запустили ракету по рейсу МН-17...
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22.09.2022 13:18 Ответить
Тобто якщо колись судитимуть рашку за війну в Україні, то суд триватиме років 70?
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22.09.2022 13:20 Ответить
я думаю більше ! не все так однозначно ...
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22.09.2022 13:35 Ответить
і схоже що відповідальними будуть якісь маловідомі івани у відставці
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22.09.2022 13:36 Ответить
стидоба а не суд.. прям як наш пещерский
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22.09.2022 13:30 Ответить
Судят орудие убийства ,а не убийцу . Весь Мир знает, убийца- ***** владимир владимирович.
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22.09.2022 14:03 Ответить
Вот так идёт правосудие, которое не подвергается сомнению. Божьи мельницы мелют медленно!
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22.09.2022 14:32 Ответить
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22.09.2022 15:02 Ответить
осмелели после наступления Украины?
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22.09.2022 22:38 Ответить
 
 