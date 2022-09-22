По делу MH17 состоялось последнее заседание. Приговор будет 17 ноября
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Нидерландах состоялось последнее заседание суда по делу MH17 по сбитому в июле 2014 года над Донетчиной самолета рейсу MH17.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Главный судья Хендрик Стейнгаюс объявил, что вынесение решения по делу MH17 будет объявлен 17 ноября 2022 в 13:30, по местному времени, в отношении всех четырех человек.
"Суд намерен 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу, если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства", - сказал главный судья.
Следует отметить, что это было формальное заседание. Оно длилось менее пяти минут. В судебном зале присутствовали родственники погибших, их адвокаты и защита одного из четырех обвиняемых – подполковника ГРУ Олега Пулатова.
Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР Игорь Гиркин (Стрелков)", генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергей Дубинский, подполковник игру Олег Пулатов (все – граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне так называемой "ДНР".
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и так там на сайте годами вангуете что там Арестован и Клован сядут с теми кто ляжет на и под шконку, ну так хоть что то ведь.
у нас суд бы сразу определил что никто ничо не знал, а бук сам вот выехал и всякое такое делал.
кто никому не нужен , к сожалению
чо, Антиколорадос не приказал еще власний крестовый похот в коментах против Люськи?
А че это По по-слал поляков когда просили тянуть вместе трубы с норвегии и т.д.?
может дурбелик скажет что явсевру? и По - святошка, да? дурбелик, ага. Ты еще скажи шо я еретик бо не верю в то во что истово верит ваш По.
Підготувати Україну до відбиття першого удару та будь-якого по силі й масштабу нападу рашистської пітьми - із цим завданням вони не впорались. Тепер кращим синам і донькам нашого народу приходиться страшною ціною виправляти ці прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.