МАГАТЕ планує збільшити свою місію на Запорізькій АЕС, - Шмигаль

Демілітаризація Запорізької атомної електростанції це стратегічне завдання не тільки для України, але і для всієї Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Нью-Йорку під час пресбрифінгу для ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Своїми діями на Запорізькій АЕС Росія поставила всю Європу на межу ядерної катастрофи. Безпека наших ядерних об’єктів — це один із ключових викликів для всіх у світі. Це питання в ООН ми обговорювали з Президентом Франції, Прем’єрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії, з керівництвом ЄС, а також з головою МАГАТЕ, паном Гроссі. Всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об'єкту. Як один із кроків у цьому напрямку МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції", — підкреслив Шмигаль.

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За словами прем'єр-міністра, український уряд також працює над тим, аби організувати міжнародні місії ООН та ЄС на Запорізьку АЕС.

"Росія практично щодня влаштовує провокації та обстріли ЗАЕС. Вони хочуть відключити цю найбільшу атомну станцію в Європі від української енергомережі й продовжувати використання станції як військової бази. Тому так важливо, аби російські війська були виведені не тільки із Запорізької ЗАЕС, але також з Енергодара. Має бути створена 30-кілометрова зона безпеки", — наголосив очільник українського уряду.

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