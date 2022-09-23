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На Дніпропетровщині збитий дрон-камікадзе впав на приватне подвір’я, шестеро постраждалих, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник,герань,шахед

На Дніпропетровщині збитий силами ППО ворожий дрон-камікадзе впав на приватне подвір’я. Шестеро людей постраждало.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Надвечір сили ППО збили над Дніпропетровщиною 2 дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Один безпілотник впав на подвір‘я домогосподарства, там сталася пожежа. Шестеро осіб постаждали, одну людину шпиталізовано", - йдеться у дописі.

Зруйновано три господарчі споруди, пошкоджено приватний будинок, дві автівки.

Залишки другого дрону виявили на одному з автошляхів області. Пошкоджено 100 квадратних метрів дорожнього покриття.

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"Такими дронами атакували нашу область не вперше. Росіяни чомусь називають їх "Герань-2", їхній звук схожий на звук мопеду. Західні ЗМІ пишуть, що тактика використання іранських "шахідів" передбачає роботу двох дронів по одній цілі. Вочевидь, таку тактику ми сьогодні й спостерігали", - додав Лукашук.

Автор: Володимир Янченко
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Ху@ ло не так давно іздив до Ірану , задля того , щоби закупити це смертоносне лайно , яке називається ,, Шахед 136" або ,, дрон - камікадзе" , тобто назад він не повертається !!

А кацапи домалювали на них ,, Герань - 2" , видаючи іх за своє !😠
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23.09.2022 21:58 Відповісти
два дрона ідуть на одну ціль, але якщо атака першого вдала, то другий іде на іншу ціль, так точніше
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23.09.2022 22:01 Відповісти
Аж цілих 100 метрів дорожного покриття зіпсували, погані кацапи, дуже погані 👆
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23.09.2022 22:08 Відповісти
получається,що цих дронів достатньо у них,а то дехто тут говорив,що Іран не більше 10 їх расєї поставив і,що можливостей їх виробляти багато в Ірана немає.
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23.09.2022 22:20 Відповісти
Как их можно пропустить? Рев как от мопеда и скорость такая же. Проспали в Одессе имхо
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23.09.2022 22:21 Відповісти
прокляті потвори кацапські. Аж гидко дивитись,як на тих призовних пунктах пару чмирів у погонах і пару фсб-шників чи хто там,заганяють пару сот призовників тире баранів у автобуси,і везуть на м*ясобойню. Ні щоб відправити цих наглядачів у лікарню,розхреначити воєнкомат.Нєт,путін сказал,путіну віднєє.Довбані зомбі
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23.09.2022 22:25 Відповісти
Іран за ці шахіди заслуговує на "руку бога" . Щось не видно в Києві цих іраносів гадів. А то б ч їм увалив жорстко за їх дрони.
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23.09.2022 22:56 Відповісти
Іх не видно , але вони є😠
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24.09.2022 01:04 Відповісти
Їх дофіга приїжджає на навчання до України, а згодом вони ці дрони конструюють.
Іранському послу вже анулювали акредитацію.
Потрібно і всіх студентів іранських депортувати до біса.
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24.09.2022 06:49 Відповісти
 
 