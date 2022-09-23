На Дніпропетровщині збитий дрон-камікадзе впав на приватне подвір’я, шестеро постраждалих, - облрада

На Дніпропетровщині збитий силами ППО ворожий дрон-камікадзе впав на приватне подвір’я. Шестеро людей постраждало.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Надвечір сили ППО збили над Дніпропетровщиною 2 дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Один безпілотник впав на подвір‘я домогосподарства, там сталася пожежа. Шестеро осіб постаждали, одну людину шпиталізовано", - йдеться у дописі.

Зруйновано три господарчі споруди, пошкоджено приватний будинок, дві автівки.

Залишки другого дрону виявили на одному з автошляхів області. Пошкоджено 100 квадратних метрів дорожнього покриття.

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"Такими дронами атакували нашу область не вперше. Росіяни чомусь називають їх "Герань-2", їхній звук схожий на звук мопеду. Західні ЗМІ пишуть, що тактика використання іранських "шахідів" передбачає роботу двох дронів по одній цілі. Вочевидь, таку тактику ми сьогодні й спостерігали", - додав Лукашук.