УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6031 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 099 10
війна (56581) інтернет (658) ООН (2765) пошкодження (129) Євросоюз (7051)

Євросоюз вимагає від ООН оприлюднити звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

телевежа

Європейський союз надіслав до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Зазначається, що ще у квітні члени Міжнародного союзу телекомунікацій ООН (ITU) ухвалили резолюцію, погодившись підтримати зруйновану війною Україну у відновленні її телекомунікаційного сектора.

Документом також ухвалили "провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність ITU в регіоні та надати звіт про це".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на Генасамблеї ООН представила своє реалістичне та логічне бачення завершення війни, - Зеленський

У липні, Союз опублікував оновлення на своєму вебсайті, заявивши, що його "доповідь про оцінку "незабаром" буде готова", але, попри ознаки того, що звіт готовий, ЄС поскаржився в п’ятницю, що він "ще не був доступний"

У тому липневому повідомленні ITU заявив, що "не працюють щонайменше 3,7 тисячі базових станцій мобільних операторів на тимчасово окупованих територіях".

Тоді Союз також попередив про "загострення втрати мобільного широкосмугового доступу спостерігається щонайменше в 1297 населених пунктах України".

ITU також повідомляв або підтверджував, що 20 телевізійних центрів були певною мірою зруйновані, а понад 50 населених пунктів не мали наземного телебачення та радіо через руйнування та відсутність енергопостачання.

Також читайте: Через Україну пройде інтернет-кабель, який з’єднає Європу та Азію, - Мінцифри

Водночас лише за перші чотири місяці війни на Україну було скоєно 796 кібератак.

У листі до ITU ЄС зазначив, що резолюцію, яка закликає до повного звіту про ситуацію, підтримали 46 країн з усіх регіонів, наголосивши на невідкладності її публікації.

У ЄС зазначили, що агресія РФ проти України характеризується цілеспрямованими атаками на найважливішу телекомунікаційну інфраструктуру і спричиняє збої в роботі мереж мобільного зв'язку.

"Оцінка ITU конкретної шкоди та особливих потреб України у сфері телекомунікацій має вирішальне значення для забезпечення зацікавлених делегацій. рішення щодо їхніх зобов'язань щодо надання допомоги Україні", - йдеться у листі.

Читайте також: Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща вимагають запровадити у новому пакеті ЄС жорсткіші санкції проти РФ, – Bloomberg

ЄС закликає до Повноважної конференції ITU, яка має розпочатися у Бухаресті 26 вересня та триватиме до 14 жовтня. На конференції відбудуться вибори наступного голови організації. На посаду очільника претендують американка Дорін Богдан-Мартін та росіянин Рашид Ісмаїлов.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Серед всього найважливішого, телекомунікації -це критична інфраструктура.
показати весь коментар
24.09.2022 16:29
+9
Телекоммуникации то же очень важны. Это не только Квартал в телевизоре, но и управление государством. Доступ к информации в противовес пропагандистской из рф. Мы просто разбалованы доступом к инфо, а попробуй забрать на две недели интернет и телевидение?
показати весь коментар
24.09.2022 16:31
+4
люди 6 місяців в окупації не знали що в світі і Україні коїться. Тих кто зараз на оккупованих територіях навряд чи інформують про успішну "передислокацію" на харківщині. Ми потребуємо достовірної інформації про наявність і переміщення ворожих військ...тож телекомунікаційні мережі дуже важливі
показати весь коментар
24.09.2022 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
телекомунікації ??? важливіше нічого немає ??
показати весь коментар
24.09.2022 16:26 Відповісти
Серед всього найважливішого, телекомунікації -це критична інфраструктура.
показати весь коментар
24.09.2022 16:29 Відповісти
Телекоммуникации то же очень важны. Это не только Квартал в телевизоре, но и управление государством. Доступ к информации в противовес пропагандистской из рф. Мы просто разбалованы доступом к инфо, а попробуй забрать на две недели интернет и телевидение?
показати весь коментар
24.09.2022 16:31 Відповісти
люди 6 місяців в окупації не знали що в світі і Україні коїться. Тих кто зараз на оккупованих територіях навряд чи інформують про успішну "передислокацію" на харківщині. Ми потребуємо достовірної інформації про наявність і переміщення ворожих військ...тож телекомунікаційні мережі дуже важливі
показати весь коментар
24.09.2022 16:39 Відповісти
Концепцію телерадіомовлення потрібно міняти. При наявнсті інтернету навіть у селах нікому ті вишки вже будуть непотрібні. Потрібно тільки трішки все підштовхнути в потрібному напрямку. Нюанси є, але взагалі десь так.
показати весь коментар
24.09.2022 16:31 Відповісти
а доступу Червоного хреста до полонених чому не вимагаєте ?
показати весь коментар
24.09.2022 16:55 Відповісти
як ви забали ..то ціле.. оон і евросоюз
показати весь коментар
24.09.2022 17:05 Відповісти
Так ту доповідь допоки *уйло не одобрить неможна нікому показувати, бо бабла не дасть!
показати весь коментар
24.09.2022 17:09 Відповісти
Чинний голова ITU - китаєць, кандидат на наступного голову - кацап. Йой, що ж це зі звітом по Україні таке коїться, ЄС "не розуміє"

показати весь коментар
24.09.2022 19:07 Відповісти
Претендує москаль? Офігеть!
показати весь коментар
24.09.2022 19:13 Відповісти
 
 