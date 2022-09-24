Євросоюз вимагає від ООН оприлюднити звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні

Європейський союз надіслав до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Зазначається, що ще у квітні члени Міжнародного союзу телекомунікацій ООН (ITU) ухвалили резолюцію, погодившись підтримати зруйновану війною Україну у відновленні її телекомунікаційного сектора.

Документом також ухвалили "провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність ITU в регіоні та надати звіт про це".

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У липні, Союз опублікував оновлення на своєму вебсайті, заявивши, що його "доповідь про оцінку "незабаром" буде готова", але, попри ознаки того, що звіт готовий, ЄС поскаржився в п’ятницю, що він "ще не був доступний"

У тому липневому повідомленні ITU заявив, що "не працюють щонайменше 3,7 тисячі базових станцій мобільних операторів на тимчасово окупованих територіях".

Тоді Союз також попередив про "загострення втрати мобільного широкосмугового доступу спостерігається щонайменше в 1297 населених пунктах України".

ITU також повідомляв або підтверджував, що 20 телевізійних центрів були певною мірою зруйновані, а понад 50 населених пунктів не мали наземного телебачення та радіо через руйнування та відсутність енергопостачання.

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Водночас лише за перші чотири місяці війни на Україну було скоєно 796 кібератак.

У листі до ITU ЄС зазначив, що резолюцію, яка закликає до повного звіту про ситуацію, підтримали 46 країн з усіх регіонів, наголосивши на невідкладності її публікації.

У ЄС зазначили, що агресія РФ проти України характеризується цілеспрямованими атаками на найважливішу телекомунікаційну інфраструктуру і спричиняє збої в роботі мереж мобільного зв'язку.

"Оцінка ITU конкретної шкоди та особливих потреб України у сфері телекомунікацій має вирішальне значення для забезпечення зацікавлених делегацій. рішення щодо їхніх зобов'язань щодо надання допомоги Україні", - йдеться у листі.

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ЄС закликає до Повноважної конференції ITU, яка має розпочатися у Бухаресті 26 вересня та триватиме до 14 жовтня. На конференції відбудуться вибори наступного голови організації. На посаду очільника претендують американка Дорін Богдан-Мартін та росіянин Рашид Ісмаїлов.