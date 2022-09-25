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Німеччина (4543) ОАЕ (136)

Німеччина домовилася про постачання газу з Об’єднаних Арабських Еміратів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ,естонія

Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замінить втрачені поставки російського газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Стало відомо, що угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.

Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Відомо, що потім канцлер вирушить до Саудівської Аравії й Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Всё, что обескровливает пи#арашку- зер гут.
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25.09.2022 19:34
+10
137 тисяч кубометрів це десь 80 млн кубометрів після регазифікації. І це лише один танкер. Непогано!
Вітаннячко *****.
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25.09.2022 19:39
+9
Киев получила системы противовоздушной обороны NASAMS
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25.09.2022 19:34
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где то нервно сжала кулаки фрау Рибентропп
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25.09.2022 19:31 Відповісти
Gatovitsa merkel sovmesno putinom ****** k denacifakaciji, posle suda poveshaniju, kak nekak oba meste gatovili voinu Ukraine...
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25.09.2022 19:54 Відповісти
а сім місяців не могли підписати ? думали якось проканає в ***** купимо !
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25.09.2022 19:33 Відповісти
Не совсе, только началось строительство терминалов по приему СПГ, до этого был организационные процессы, проектирование.
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25.09.2022 19:41 Відповісти
Получали разрешения на строительство терминала. Германию не знаешь?
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25.09.2022 20:13 Відповісти
у кого самі в себе брали дозвіл ? зате ПП 2 так швиденько збудували ! я вже писав що дешевий газ буває тільки а газових камерах .
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25.09.2022 20:38 Відповісти
вавина заслуга!
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25.09.2022 19:34 Відповісти
Всё, что обескровливает пи#арашку- зер гут.
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25.09.2022 19:34 Відповісти
Киев получила системы противовоздушной обороны NASAMS
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25.09.2022 19:34 Відповісти
Скорее всего первые комплексы будут Киев охранять, следующая видимо либо Одесса либо запад Украины
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25.09.2022 19:37 Відповісти
Mogut i napravit na ohranu atomnix stanciji... Xotja ot ZE mozno i takoe dozdaca, budet lichno vsebe kljancit ot armiji...
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25.09.2022 20:00 Відповісти
красивые машинки - интересно модельки таких есть в масштабе?
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25.09.2022 23:25 Відповісти
137 тисяч кубометрів це десь 80 млн кубометрів після регазифікації. І це лише один танкер. Непогано!
Вітаннячко *****.
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25.09.2022 19:39 Відповісти
Отже кацапи замутять, чи примаймні намагатимуться замутити, якісь заворушення у країнах, повз яких йтиме танкер. Бо в них "по плану" німці мають замерзнути без кацапського газу цієї зими
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25.09.2022 19:49 Відповісти
хрена вам лысого кацапы а не что-то замутить
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25.09.2022 23:26 Відповісти
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25.09.2022 20:20 Відповісти
 
 