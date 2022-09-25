Германия договорилась о поставках газа из Объединенных Арабских Эмиратов

Германия подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов, которое поможет заменить утраченные поставки российского газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Стало известно, что договор подписала немецкая компания RWE во время визита канцлера Олафа Шольца в страну, первый законтрактованный объем составляет 137 тысяч кубометров. Газ привезут танкером в декабре в новый терминал в городе Брунсбюттель на севере Германии.

Новые договоренности по энергоресурсам являются ключевой целью поездки Шольца на Ближний Восток. Известно, что затем канцлер отправится в Саудовскую Аравию и Катар. У последнего - третьи крупнейшие газовые резервы в мире, однако подписание соглашений пока не ожидается.

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