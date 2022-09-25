РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14831 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 437 17
Германия (6025) ОАЭ (184)

Германия договорилась о поставках газа из Объединенных Арабских Эмиратов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

газ,естонія

Германия подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов, которое поможет заменить утраченные поставки российского газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Стало известно, что договор подписала немецкая компания RWE во время визита канцлера Олафа Шольца в страну, первый законтрактованный объем составляет 137 тысяч кубометров. Газ привезут танкером в декабре в новый терминал в городе Брунсбюттель на севере Германии.

Новые договоренности по энергоресурсам являются ключевой целью поездки Шольца на Ближний Восток. Известно, что затем канцлер отправится в Саудовскую Аравию и Катар. У последнего - третьи крупнейшие газовые резервы в мире, однако подписание соглашений пока не ожидается.

Читайте также: Франция ведет переговоры с ОАЭ по поводу замены закупок российской нефти, – Ле Мер
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Всё, что обескровливает пи#арашку- зер гут.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:34
+10
137 тисяч кубометрів це десь 80 млн кубометрів після регазифікації. І це лише один танкер. Непогано!
Вітаннячко *****.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:39
+9
Киев получила системы противовоздушной обороны NASAMS
показать весь комментарий
25.09.2022 19:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
где то нервно сжала кулаки фрау Рибентропп
показать весь комментарий
25.09.2022 19:31 Ответить
Gatovitsa merkel sovmesno putinom ****** k denacifakaciji, posle suda poveshaniju, kak nekak oba meste gatovili voinu Ukraine...
показать весь комментарий
25.09.2022 19:54 Ответить
а сім місяців не могли підписати ? думали якось проканає в ***** купимо !
показать весь комментарий
25.09.2022 19:33 Ответить
Не совсе, только началось строительство терминалов по приему СПГ, до этого был организационные процессы, проектирование.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:41 Ответить
Получали разрешения на строительство терминала. Германию не знаешь?
показать весь комментарий
25.09.2022 20:13 Ответить
у кого самі в себе брали дозвіл ? зате ПП 2 так швиденько збудували ! я вже писав що дешевий газ буває тільки а газових камерах .
показать весь комментарий
25.09.2022 20:38 Ответить
вавина заслуга!
показать весь комментарий
25.09.2022 19:34 Ответить
Всё, что обескровливает пи#арашку- зер гут.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:34 Ответить
Киев получила системы противовоздушной обороны NASAMS
показать весь комментарий
25.09.2022 19:34 Ответить
Скорее всего первые комплексы будут Киев охранять, следующая видимо либо Одесса либо запад Украины
показать весь комментарий
25.09.2022 19:37 Ответить
Mogut i napravit na ohranu atomnix stanciji... Xotja ot ZE mozno i takoe dozdaca, budet lichno vsebe kljancit ot armiji...
показать весь комментарий
25.09.2022 20:00 Ответить
красивые машинки - интересно модельки таких есть в масштабе?
показать весь комментарий
25.09.2022 23:25 Ответить
137 тисяч кубометрів це десь 80 млн кубометрів після регазифікації. І це лише один танкер. Непогано!
Вітаннячко *****.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:39 Ответить
Отже кацапи замутять, чи примаймні намагатимуться замутити, якісь заворушення у країнах, повз яких йтиме танкер. Бо в них "по плану" німці мають замерзнути без кацапського газу цієї зими
показать весь комментарий
25.09.2022 19:49 Ответить
хрена вам лысого кацапы а не что-то замутить
показать весь комментарий
25.09.2022 23:26 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2022 20:20 Ответить
 
 