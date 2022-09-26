Системи NASAMS ще не прибули в Україну, - Никифоров

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки згоду на передачу українській стороні зенітно-ракетних систем NASAMS для оборони повітряного простору України. Самі системи до України ще не прибули.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав він.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо.

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