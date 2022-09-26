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Системи NASAMS ще не прибули в Україну, - Никифоров

nasams

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки згоду на передачу українській стороні зенітно-ракетних систем NASAMS для оборони повітряного простору України. Самі системи до України ще не прибули.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав він.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо.

Також читайте: Якщо США передадуть Україні танки, це зроблять і європейські союзники, - Зеленський

Автор: 

зброя (7438) ППО (3153) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+13
Асфальт еще не вспоминали? Значит я будут первым
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26.09.2022 10:52
+13
То уже в Харькове, то ещё не прибыли... Вы уже определитесь, что болтать и главное зачем это делать вообще, балаболы
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26.09.2022 10:53
+10
Коли зелені відкривають рота - значить брешуть.
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26.09.2022 10:56
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Асфальт еще не вспоминали? Значит я будут первым
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26.09.2022 10:52 Відповісти
А тоді я про шашлики
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26.09.2022 10:56 Відповісти
а какая разніца?!!
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26.09.2022 11:54 Відповісти
"Кто старое помянет - тому глаз долой!" Гляжу - тут довольно много одноглазых собралось, что с вами?
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26.09.2022 14:17 Відповісти
То уже в Харькове, то ещё не прибыли... Вы уже определитесь, что болтать и главное зачем это делать вообще, балаболы
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26.09.2022 10:53 Відповісти
Тут нужно не вопросьі задавать, а понимать, что некоторьіе особо одаренньіе индивидуумьі, как например боневтик, родились именно для того, что бьі балаболить.
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26.09.2022 11:10 Відповісти
Під чим тоді був Боневтік, коли розповідав цю несинітницю....
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26.09.2022 10:55 Відповісти
У соєму звичному стані. Просто папірці сплутав.
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26.09.2022 12:04 Відповісти
Але фізично орки уже обгадилися
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26.09.2022 10:55 Відповісти
Коли зелені відкривають рота - значить брешуть.
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26.09.2022 10:56 Відповісти
Цікаво-а хто тоді брехун???
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26.09.2022 10:56 Відповісти
Це спецоперація, щоби ворог не "догадался".
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26.09.2022 11:01 Відповісти
Якось підзадовбали трохи з подачею інформації. Здається, український інформативний сегмент зараз борюкається один з одним за підписників і тугрики, і хайпить на заголовках.
Аби NASAMS ЩЕ не був в Україні, про нього б не згадували б. Так що, скоріше, зброя вже завезена на територію України.
А за непродуману інформацію журналістів треба бити по пиці чайником.
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26.09.2022 10:58 Відповісти
Тоді боневтіка янелоховича - праскою!
Щоб раз і назавжди!
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26.09.2022 12:06 Відповісти
Когда им уже языки отрежут?
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26.09.2022 11:00 Відповісти
Это как с конфискованными миллиардами в бюджет На словах вечером они есть,а в бюджете нет.
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26.09.2022 11:05 Відповісти
Фантоми, танки та ATACMS Block 1A теж не прибули-чекають на ленд-ліз, Х.З. коли та навіщо підписаний.
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26.09.2022 11:05 Відповісти
Я просто дивуюся як постійно через ЗМЇ України зливають напевне таємну інформацію..Навіть не потрібно кацапських шпигунів засилати.
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26.09.2022 11:12 Відповісти
Тобто Никифоров офіційно звинуватив Зеленського в брехні?
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26.09.2022 11:13 Відповісти
А що Нікіфоров-йому можна говорити що завгодно.Воно ж неосудне,бо дурне.
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26.09.2022 11:46 Відповісти
Цей придурок чекає щоб зробити селфі з NASAMS і опублікувати на радість кацапам
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26.09.2022 11:21 Відповісти
Зелі тексти переплутали.
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26.09.2022 11:24 Відповісти
напишіть коли прибудуть і куди , і координати не забудьте викласти (((

З.І. дурнів війна нічому не вчить ...
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26.09.2022 11:25 Відповісти
т.е. преЗЕ опять бреханул малость ))))
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26.09.2022 11:28 Відповісти
Что значит опять?Что Вы себе позволяете?
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26.09.2022 11:48 Відповісти
никогда ж такого не было... и вот опять ))))
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26.09.2022 12:43 Відповісти
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26.09.2022 13:22 Відповісти
Зеленському пишуть його виступи різні люди,звідсиля і такі розбіжності, воно нічого не знає,бо тупий і іще раз тупий. все життя живе ,говорить,робить по сценаріям які йому напишуть ну і вибрали ж барани собі пастуха.
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26.09.2022 11:39 Відповісти
Літаки кацапські та гвинтокрили самі від страху падають, хоча NASAMS ще не прибули. Досить пиз.іти.
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26.09.2022 11:46 Відповісти
Ось зараз стала ділема - хто з них нюхає, хто курить, хто глотає, хто ширяється. Вчора - поступили від ***********. На ранок - ще нема. От жеж кляті наріки.
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26.09.2022 11:54 Відповісти
Как ? Вєдь старшой сказал...☹️
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26.09.2022 12:01 Відповісти
Нашому ********, що два пальці .....
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26.09.2022 12:22 Відповісти
Леонид Данилович Зеленский перепутал,что Кутузов ...дитям Мороженое ...🤣
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26.09.2022 12:40 Відповісти
Сегодня утром ехал в Метро Праги...Мэр Праги ездит на работу в Метро ...,когда увидел его с простым портфельчиком в руке...остолбенел...
Вот это да ..куда нашим ..типа мама любит скорость...🤣🤣
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26.09.2022 12:44 Відповісти
В своём желании попариться некоторые деятели скоро начнут сливать координаты полученного вооружения.
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26.09.2022 13:19 Відповісти
 
 