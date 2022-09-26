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Системы NASAMS еще не прибыли в Украину, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина получила от США согласие на передачу украинской стороне зенитно-ракетных систем NASAMS для обороны воздушного пространства Украины. Сами системы в Украину еще не прибыли.
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", – сказал он.
Ранее президент Зеленский заявил, что Украина получила системы NASAMS, но их недостаточно.
Топ комментарии
+13 Иван Иванов 5842fa6b
показать весь комментарий26.09.2022 10:52
+13 дмитрий a4f273bf
показать весь комментарий26.09.2022 10:53
+10 Серая Лиса
показать весь комментарий26.09.2022 10:56
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Аби NASAMS ЩЕ не був в Україні, про нього б не згадували б. Так що, скоріше, зброя вже завезена на територію України.
А за непродуману інформацію журналістів треба бити по пиці чайником.
Щоб раз і назавжди!
З.І. дурнів війна нічому не вчить ...
Вот это да ..куда нашим ..типа мама любит скорость...🤣🤣