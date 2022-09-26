Системы NASAMS еще не прибыли в Украину, - Никифоров

Украина получила от США согласие на передачу украинской стороне зенитно-ракетных систем NASAMS для обороны воздушного пространства Украины. Сами системы в Украину еще не прибыли.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", – сказал он.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина получила системы NASAMS, но их недостаточно.

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