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Системы NASAMS еще не прибыли в Украину, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

Украина получила от США согласие на передачу украинской стороне зенитно-ракетных систем NASAMS для обороны воздушного пространства Украины. Сами системы в Украину еще не прибыли.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", – сказал он.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина получила системы NASAMS, но их недостаточно.

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Топ комментарии
+13
Асфальт еще не вспоминали? Значит я будут первым
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26.09.2022 10:52
+13
То уже в Харькове, то ещё не прибыли... Вы уже определитесь, что болтать и главное зачем это делать вообще, балаболы
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26.09.2022 10:53
+10
Коли зелені відкривають рота - значить брешуть.
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26.09.2022 10:56
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Асфальт еще не вспоминали? Значит я будут первым
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26.09.2022 10:52 Ответить
А тоді я про шашлики
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26.09.2022 10:56 Ответить
а какая разніца?!!
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26.09.2022 11:54 Ответить
"Кто старое помянет - тому глаз долой!" Гляжу - тут довольно много одноглазых собралось, что с вами?
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26.09.2022 14:17 Ответить
То уже в Харькове, то ещё не прибыли... Вы уже определитесь, что болтать и главное зачем это делать вообще, балаболы
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26.09.2022 10:53 Ответить
Тут нужно не вопросьі задавать, а понимать, что некоторьіе особо одаренньіе индивидуумьі, как например боневтик, родились именно для того, что бьі балаболить.
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26.09.2022 11:10 Ответить
Під чим тоді був Боневтік, коли розповідав цю несинітницю....
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26.09.2022 10:55 Ответить
У соєму звичному стані. Просто папірці сплутав.
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26.09.2022 12:04 Ответить
Але фізично орки уже обгадилися
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26.09.2022 10:55 Ответить
Коли зелені відкривають рота - значить брешуть.
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26.09.2022 10:56 Ответить
Цікаво-а хто тоді брехун???
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26.09.2022 10:56 Ответить
Це спецоперація, щоби ворог не "догадался".
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26.09.2022 11:01 Ответить
Якось підзадовбали трохи з подачею інформації. Здається, український інформативний сегмент зараз борюкається один з одним за підписників і тугрики, і хайпить на заголовках.
Аби NASAMS ЩЕ не був в Україні, про нього б не згадували б. Так що, скоріше, зброя вже завезена на територію України.
А за непродуману інформацію журналістів треба бити по пиці чайником.
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26.09.2022 10:58 Ответить
Тоді боневтіка янелоховича - праскою!
Щоб раз і назавжди!
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26.09.2022 12:06 Ответить
Когда им уже языки отрежут?
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26.09.2022 11:00 Ответить
Это как с конфискованными миллиардами в бюджет На словах вечером они есть,а в бюджете нет.
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26.09.2022 11:05 Ответить
Фантоми, танки та ATACMS Block 1A теж не прибули-чекають на ленд-ліз, Х.З. коли та навіщо підписаний.
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26.09.2022 11:05 Ответить
Я просто дивуюся як постійно через ЗМЇ України зливають напевне таємну інформацію..Навіть не потрібно кацапських шпигунів засилати.
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26.09.2022 11:12 Ответить
Тобто Никифоров офіційно звинуватив Зеленського в брехні?
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26.09.2022 11:13 Ответить
А що Нікіфоров-йому можна говорити що завгодно.Воно ж неосудне,бо дурне.
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26.09.2022 11:46 Ответить
Цей придурок чекає щоб зробити селфі з NASAMS і опублікувати на радість кацапам
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26.09.2022 11:21 Ответить
Зелі тексти переплутали.
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26.09.2022 11:24 Ответить
напишіть коли прибудуть і куди , і координати не забудьте викласти (((

З.І. дурнів війна нічому не вчить ...
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26.09.2022 11:25 Ответить
т.е. преЗЕ опять бреханул малость ))))
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26.09.2022 11:28 Ответить
Что значит опять?Что Вы себе позволяете?
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26.09.2022 11:48 Ответить
никогда ж такого не было... и вот опять ))))
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26.09.2022 12:43 Ответить
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26.09.2022 13:22 Ответить
Зеленському пишуть його виступи різні люди,звідсиля і такі розбіжності, воно нічого не знає,бо тупий і іще раз тупий. все життя живе ,говорить,робить по сценаріям які йому напишуть ну і вибрали ж барани собі пастуха.
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26.09.2022 11:39 Ответить
Літаки кацапські та гвинтокрили самі від страху падають, хоча NASAMS ще не прибули. Досить пиз.іти.
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26.09.2022 11:46 Ответить
Ось зараз стала ділема - хто з них нюхає, хто курить, хто глотає, хто ширяється. Вчора - поступили від ***********. На ранок - ще нема. От жеж кляті наріки.
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26.09.2022 11:54 Ответить
Как ? Вєдь старшой сказал...☹️
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26.09.2022 12:01 Ответить
Нашому ********, що два пальці .....
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26.09.2022 12:22 Ответить
Леонид Данилович Зеленский перепутал,что Кутузов ...дитям Мороженое ...🤣
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26.09.2022 12:40 Ответить
Сегодня утром ехал в Метро Праги...Мэр Праги ездит на работу в Метро ...,когда увидел его с простым портфельчиком в руке...остолбенел...
Вот это да ..куда нашим ..типа мама любит скорость...🤣🤣
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26.09.2022 12:44 Ответить
В своём желании попариться некоторые деятели скоро начнут сливать координаты полученного вооружения.
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26.09.2022 13:19 Ответить
 
 