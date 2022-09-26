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Новини Санкції проти Росії
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18 підприємствам російського ВПК вдалося уникнути санкцій в Україні

путін

Заводи-виробники ракет "Калібр", РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч" та ЗРК "Стрєла-10", які Росія щодня використовує для вбивств українців, досі не перебувають під санкціями.

Про це повідомила група аналітиків Trap Aggressor, яка досліджує реєстр НАПК, інформує Цензор.НЕТ.

Серед виробників ідентифікованої на території України російської зброї під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії та України досі не перебувають 18 підприємств російського військово-промислового комплексу.

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А саме:

  • АТ "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" (виробник ракет "Калібр"). Хоча у США це підприємство є у списку компаній, яким відмовляють у експорті.
  • ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро" (виробник РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СВК" та "Хоста");
  • АТ "Конструкторське бюро "Точного машинобудування імені О. Е. Нудельмана" (виробник ЗРК "Стрела-10");
  • АТ "Іжевський електромеханічний завод "Купол" (виробник ЗРК "Тор");
  • ТОВ "Група імпульс" (є материнською компанією АТ "Арзамаський машинобудівний завод", який виробляє броньовані машини БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К);
  • АТ "Машинобудівна компанія "Вітязь" (виробник броньованих машин ДТ-30 "Вітязь");
  • ЗАТ "Заволзький завод гусеничних тягачів" (виробник броньованих машин ГАЗ-3344-20 "Алеут");
  • АТ "РС-лізинг" (є материнською компанією ТОВ "Науково-виробниче обʼєднання "Іжевські безпілотні системи", яке виробляє БПЛА "Тахіон");
  • ЗАТ "Енікс" (виробник БПЛА "Елерон");
  • АТ "Східна верф" (виробляє десантні катери проєкту 11770);
  • АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Буревісник" (виробник 120-мм міномету);
  • АТ "Науково-виробниче об'єднання російські базові інформаційні технології" (виробник командних пунктів APE-5);
  • ТОВ "Холдингова компанія "Его-холдинг" (є материнською компанією АТ Науково-впроваджувальне підприємство "Протек", яке виробляє радар Р-330Ж "Житель");
  • ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Стріла" (виробник радарів "СНАР-10м1", "Зоопарк-1М");
  • АТ "Автомобільний завод "Урал" (виробляє вантажівки та джипи);
  • АТ "Брянський автомобільний завод" (виробник шасі до ЗРК "Тор", "Бук", систем ППО).

"Серед підприємств, до яких не були застосовані західні санкції, відноситься і АТ "Казанський оптико-механічний завод", який виробляє радари "Ртуть БМ". Натомість Україна 14 травня 2020 року запровадила проти нього санкції строком на 3 роки.

ТОВ "Комерційні автомобілі – Група "ГАЗ", який виробляє вантажівки, броньованы машини Газ-Тигр, Газ-Тигр-М, не перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Санкції до нього запровадили лише США", - йдеться у статті.

Загалом аналітикам вдалося ідентифікувати 69 російських компаній, безпосередньо причетних до виробництва техніки, знищеної в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

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Натомість обʼєми виробництва російської зброї на російських підприємствах, на які санкції таки були накладені, суттєво скорочуються або і взагалі припиняються.

"Раніше ЗМІ повідомляли, що Казанський вертолітний завод, який ще у 2014 році випустив 107 гвинтокрилів, станом на вересень 2022 року має у процесі розробки всього 44 машини. Санкції зачепили і автомобільну сферу. Протягом цього року КАМАЗ припинить своє виробництво вантажівки передостаннього покоління "Камаксор" К4, а темпи збирання більш сучасної моделі K5 знизяться.

Російський виробник ЗРК "БУК", та "Тунгуска" Ульянівський механічний завод у звʼязку з санкціями змушений поставити на паузу виробництво нових російських зенітно-ракетних комплексів. Деякі підприємства концерну "Калашников" припинили виробництво окремих видів цивільної продукції", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія забороняє експорт у Росію товарів, пов’язаних з хімічною зброєю, - Reuters

"Таким чином, санкції проти підприємств росВПК необхідні для того, щоб позбавити агресора можливості виготовляти зброю, підірвати його економічний потенціал, унеможлививши розвʼязання росією нових загарбницьких війн у майбутньому", - резюмують аналітики.

Автор: 

зброя (7438) росія (64958) санкції (11773)


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Топ коментарі
+14
Це якесь ********.
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26.09.2022 12:13
+13
Яка влада такі і санції
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26.09.2022 12:25
+12
Ну так это обычное "украинское явление", требовать от всех вокруг санкций и помощи, чтобы все напрягались и ужимались, а самим и дальше торговать и осторожничать, типа, а вдруг пригодятся , а то обидятся.
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26.09.2022 12:23
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Нічого собі! Як же так! Trap Agressor молодці. Треба підтримати їх на фб, треба поширювати цю інформацію!
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26.09.2022 12:10 Відповісти
Це якесь ********.
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26.09.2022 12:13 Відповісти
Не якесь,а зелене!
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26.09.2022 12:33 Відповісти
Шо за куйня...
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26.09.2022 12:16 Відповісти
Капиталисты будут за тех, кто дает им прибыль. Кацапские предприятия не бедные, зарабатывают и из бюджета, и экспортные деньги есть. Плюс санкции против них и ряд стран, кто покупал у них вооружения, останется без запчастей и поддержки, а эти страны будут против этого и тоже давить.

Очень, очень трудно быть в ситуации, когда ты выделил 0 долларов на взятки и подкуп чинушей против тех, кто миллиарды на это дело отдал и отдает. Хотя решение есть: отправить жен наших депутатов и футболистов (а также Зеленского и квартала95) как секс-агентов для будущего шантажа европейских политиков, кого заснимут на камеру и будут шантажировать. Мы это легко могли сделать и можем и сейчас. Тогда сразу картинка с санкциями будут куда лучше, увереннее и быстрее.
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26.09.2022 12:27 Відповісти
Ну так это обычное "украинское явление", требовать от всех вокруг санкций и помощи, чтобы все напрягались и ужимались, а самим и дальше торговать и осторожничать, типа, а вдруг пригодятся , а то обидятся.
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26.09.2022 12:23 Відповісти
Яка влада такі і санції
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26.09.2022 12:25 Відповісти
уйо.бки...
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26.09.2022 12:27 Відповісти
Кулеба, ти де?
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26.09.2022 12:28 Відповісти
Дочого Кулеба?! Він виконавець політики Зеленського,який обіймає посаду президента.
Поки що.
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26.09.2022 12:35 Відповісти
усе проплачено, за все заплачено. Вперед.
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26.09.2022 12:30 Відповісти
И продолжает платиться! Фирмы Зеленского работают на раше не прерываясь.
Деньги идут в офшоры Зеленского и ВПК РФ.
Какие могут быть санкции с партнерами?!
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26.09.2022 12:38 Відповісти
Бізнес на крові,нє? Чи то другоє.
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26.09.2022 12:42 Відповісти
Ви ні панімаітє! Єта другоє!
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26.09.2022 14:34 Відповісти
Бизнес и только бизнес...
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26.09.2022 13:07 Відповісти
Не треба кивати на Захід, коли в самій Україні є працюючий московитський бізнес.
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26.09.2022 13:20 Відповісти
а хто ж це зробивРАЗОМ?
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26.09.2022 14:06 Відповісти
Зате маємо кожен день ідіотські гундосики малороського чма для упоротих зебілів.
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26.09.2022 14:32 Відповісти
Заводи-виробники ракет "Калібр", РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч" та ЗРК "Стрєла-10", хорошие сели чтоб стереть всё в труху
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26.09.2022 14:49 Відповісти
 
 