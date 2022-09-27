Супер’яхту російського олігарха Усманова обшукують у Німеччині
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі "Dilbar", яка належить російському олігарху Алішеру Усманову.
Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За даними видання, у вівторок офіцери спеціальної комісії "Україна", що складається зі слідчих кримінальної поліції та податкових слідчих із землі Північний Рейн-Вестфалія, обшукують розкішну яхту.
Прокуратура у Франкфурті-на-Майні заявила, що до обшуку залучені 60 правоохоронців.
Метою рейду є пошук додаткових доказів у провадженні проти Усманова за підозрою в порушенні закону про зовнішню торгівлю, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Минулого тижня слідчі вже провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи.
"Той факт, що влада вживає кримінальних дій проти мультимільярдера, на якого накладено санкції ЄС, також пов’язаний з тим, що німецьке законодавство про санкції все ще виявляється абсолютно непридатним на практиці. Кримінальне податкове законодавство є своєрідною допоміжною структурою, щоб заарештувати активи хоча б одного олігарха в Німеччині", - зазначає видання.
Співробітники спеціальної комісії припускають, що зможуть довести, що Усманов проживає в Німеччині і тому також зобов'язаний платити податки. Відповідно до цього, з 2014 року він ухилився від сплати податків у Німеччині на суму щонайменше 555 мільйонів євро.
Яхта "Dilbar" кілька місяців перебувала у сухому доку на верфі Lürssen у Гамбурзі, де проходила технічне обслуговування, коли Росія вторглася в Україну. Тоді влада не дозволила судну покинути води Німеччини через санкції проти Усманова.
Лише нещодавно "Dilbar" перевели до Бремена. Яхта підпадає під заборону на розпорядження і тому "більше не може бути продана, орендована або обтяжена", пояснив речник Федерального управління кримінальної поліції.
Яхта коштує близько 600 мільйонів доларів і названа на честь матері Усманова. За документами яхта належить компанії Navis Marine Limited, зареєстрованій на Кайманах, яка, у свою чергу, належить компанії Almenor Holdings Limited на Кіпрі.
Нещодавно повідомлялося, що із санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова та ще кількох осіб.
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@xxeegghhffrr
В Иркутской области РФ, там где убили военкома (по заслугам), изнасиловали и его зама.
Та чо у них та творится?
Можливо саме так розмножуються воєнкоми?
Усманов же жадная свинья, багрил неодимовым магнитом на 500кг по дну Балтики чермет собирать и сдавать ради прибыли. Потом магнит прицепился за что-то, он тянет, а не идет. Стал на якорь, расстроился, решил жирок погонять и стал заниматься глубинной миной как штангой. Случайно мина соскочила, зацепилась кольцом за край веревки и куда-то поехала вниз. Что-то там булькнуло, потом тряхануло, пошли пузырьки какие-то. Ну его, уехал подальше и пошел искать чермет дальше новым магнитом, старый к сожалению оторвался почему-то. Ну и все дела.
Ржач 🤣😂😝