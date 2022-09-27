Супер’яхту російського олігарха Усманова обшукують у Німеччині

Німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі "Dilbar", яка належить російському олігарху Алішеру Усманову.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними видання, у вівторок офіцери спеціальної комісії "Україна", що складається зі слідчих кримінальної поліції та податкових слідчих із землі Північний Рейн-Вестфалія, обшукують розкішну яхту.

Прокуратура у Франкфурті-на-Майні заявила, що до обшуку залучені 60 правоохоронців.

Метою рейду є пошук додаткових доказів у провадженні проти Усманова за підозрою в порушенні закону про зовнішню торгівлю, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Минулого тижня слідчі вже провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи.

Читайте: Із санкційного списку ЄС зникли сестра Усманова, Жириновський і колишня дружина Фрідмана

"Той факт, що влада вживає кримінальних дій проти мультимільярдера, на якого накладено санкції ЄС, також пов’язаний з тим, що німецьке законодавство про санкції все ще виявляється абсолютно непридатним на практиці. Кримінальне податкове законодавство є своєрідною допоміжною структурою, щоб заарештувати активи хоча б одного олігарха в Німеччині", - зазначає видання.

Співробітники спеціальної комісії припускають, що зможуть довести, що Усманов проживає в Німеччині і тому також зобов'язаний платити податки. Відповідно до цього, з 2014 року він ухилився від сплати податків у Німеччині на суму щонайменше 555 мільйонів євро.

Яхта "Dilbar" кілька місяців перебувала у сухому доку на верфі Lürssen у Гамбурзі, де проходила технічне обслуговування, коли Росія вторглася в Україну. Тоді влада не дозволила судну покинути води Німеччини через санкції проти Усманова.

Також читайте: Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів, - ЗМІ

Лише нещодавно "Dilbar" перевели до Бремена. Яхта підпадає під заборону на розпорядження і тому "більше не може бути продана, орендована або обтяжена", пояснив речник Федерального управління кримінальної поліції.

Яхта коштує близько 600 мільйонів доларів і названа на честь матері Усманова. За документами яхта належить компанії Navis Marine Limited, зареєстрованій на Кайманах, яка, у свою чергу, належить компанії Almenor Holdings Limited на Кіпрі.

Нещодавно повідомлялося, що із санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова та ще кількох осіб.