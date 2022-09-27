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Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

В офісі президента не поспішають із конфіскацією активів російських олігархів.

Про це повідомила керівниця юридичного відділу ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На сьогодні існують два ключові способи відібрати українські активи в росіян, причетних до агресії. Перший - це конфіскація в кримінальному провадженні. Другий - накладення санкції у вигляді конфіскації активу. Між цими інструментами є ключова відмінність - час. Якщо для конфіскації активів у рамках кримінальних проваджень знадобляться роки, то для конфіскації за санкціями, згідно з  чинним законодавством,  відведено 10 днів. 

"Арешт у кримінальній справі - явище тимчасове. Практика показує, що інколи достатньо зняти арешт з майна на кілька годин, аби переписати його на іншу особу чи просто зняти гроші з рахунків. Шлях конфіскації через санкції -теж непроста процедура, але вона дає можливість набагато швидше, протягом кількох місяців, стягнути актив на користь держави та вкласти кошти в перемогу. За своєю природою санкція - це контрзахід, тобто наша відповідь на агресію", - наголошує Олена Щербан.

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Проте приняття закону про санкції не означає, що його будуть виконувати. За словами представниці ГО "Центр протидії корупції", в Україні його вже четвертий місяць ігнорують. 

"За цей час, що минув із 24 травня, санкції було накладено на 892 особи, з них лише кілька - бізнесмени, а у решти активів в Україні практично немає. Тому на практиці з майже дев’ятисот осіб ми маємо лише один задоволений позов про стягнення активів російського олігарха Євтушенкова. Але це ще не найгірше. За ці місяці держава навіть не спромоглася накласти санкцію з блокування на ключові активи російських бізнесменів. Без блокування процес конфіскації через Мін’юст і ВАКС неможливо навіть розпочати", - зазначає Олена Щербан. 

Проте досі українська влада віддає перевагу рештам у рамках кримінальних справ із примарною конфіскацією в фіналі. Російські посадовці, олігархи, пропагандисти фігурують чи не в сотнях епізодів. Шлях кримінальних проваджень може виявитися не просто тривалим і малоефективним, а й навіть ризикованим, йдеться в публікації.

Серед яскравих прикладів - численні справи щодо корупції та інших злочинів експрезидента Януковича та його оточення. За вісім років, які пройшли з Революції Гідності, немає жодного вироку. Проте  в процесі розслідування цих злочинів роками зникали міжнародні санкції щодо зазначених осіб та самі активи в Україні, які потенційно можна було б забрати на користь держави.

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"Проблеми з кримінальними справами Януковича та його поплічників виникли перш за все внаслідок банального "злиття" таких справ правоохоронцями. Десь це відбувалося через корупцію, десь через бажання "віджати" такі активи", - підкреслює Олена Щербан.

Ще один приклад - справа ексміністра Злочевського. Українська Генпрокуратура не надала британським колегам доказів незаконного походження понад 23 млн дол. ексміністра, тому в Британії з них було знято арешт. 

"На цьому тлі численні повідомлення про арешти й передачу в АРМА активів росіян у рамках кримінальних проваджень замість санкцій виглядають, радше, як натяк на можливість перемовин із росіянами, ніж як реальне бажання відібрати. При цьому важливо розуміти, що санкції не виключають розслідування злочинів з боку росіян", - пише Олена Щербан.

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При цьому важливо розуміти, що санкції не виключають розслідування злочинів з боку росіян. Ніщо не заважає швидко конфіскувати активи росіян через санкції, відправивши кошти на армію, і далі скільки потрібно розслідувати їхні злочини та притягувати до кримінальної відповідальності. Інакше росіяни мають чудову можливість не лише уникнути кримінальної відповідальності, а й зберегти при цьому всі свої активи.

Як зазначив у своєму Telegram голова правління ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, сума, яку недоотримала Україна через непрацюючий закон - 2,5 млрд доларів. Ці кошти могли б піти на підтримку ЗСУ. 

"Для усвідомлення суми нагадаю, що на байрактари Притули українці назбирали 16 млн доларів. 16 млн проти 2,5 мільярда доларів путінських олігархів, які РНБО/ОП ніяк не помічають", - написав Шабунін.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+40
Собака не будет кусать того,кто ее кормит.
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27.09.2022 11:25
+39
Так вони всі друзі 95-го балагану. Їм ще й ордени повісять.
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27.09.2022 11:24
+38
І провина в цьому особисто зеленського.
Не провина, а скоріш за все вони взяли відкат - собі. Цінник депутата ж впав, а виживати треба якось.
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27.09.2022 11:25
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Так вони всі друзі 95-го балагану. Їм ще й ордени повісять.
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27.09.2022 11:24 Відповісти
друзі соратники і компаньйони
зелена влада зрадників не показує і не саджає
тих хто розкрадає Україну, в тому числі й гумдопомогу, не саджає бо це саме вони й роблять
розкричались що нема зимної одежі для ЗСУ, хочуть проїхати як з броніками касками тепловізорами і дронами а потім казати що в нас запас броніків аж 176000
а він такий тому що їх купили волонтери та родини військових
кіздата тактика вибрана зекомандою
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27.09.2022 17:18 Відповісти
Собака не будет кусать того,кто ее кормит.
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27.09.2022 11:25 Відповісти
"ТАМ ЖЕ НАШИ ЛЮДИ " (С) ЯНЕЛОХ ОМАНСЬКИЙ
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27.09.2022 11:29 Відповісти
Абгамовіч впегеді
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27.09.2022 11:29 Відповісти
І провина в цьому особисто зеленського.
Не провина, а скоріш за все вони взяли відкат - собі. Цінник депутата ж впав, а виживати треба якось.
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27.09.2022 11:25 Відповісти
Провина президента в тому, що країною править мафія фінансована олігархами.
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27.09.2022 12:54 Відповісти
провина його, в тому, що маленьким не здох
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28.09.2022 05:31 Відповісти
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27.09.2022 11:25 Відповісти
Якщо таке сказав арестович, то в це можна повірити, бо він "при ділах".
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27.09.2022 12:53 Відповісти
подсиживает люся...ермусю..
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27.09.2022 18:30 Відповісти
Зато видосики каждый день.
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27.09.2022 11:28 Відповісти
Розпихують по кишенях,знищуючи Україну. Збіговисько слюг урода
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27.09.2022 11:28 Відповісти
А ты иди на войну и умирай там, в то время когда эти мудаки не хотят забрать активы сосиян и отдать их ВСУ
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27.09.2022 11:29 Відповісти
Вони вкрадену гуманітарку примудрилися згноїти. Це уникальне кацапо-маланське бидло
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27.09.2022 11:31 Відповісти
Й досі Стінгери ,ледь доповзають до фронту. Маринують,аби потім гешефти влаштовувати
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27.09.2022 11:32 Відповісти
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27.09.2022 11:32 Відповісти
Лучше сообщите, сколько приобретено властями на неутраченном олигархами. Там тоже сумма будет немалая.
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27.09.2022 11:34 Відповісти
Для людей кожний день відосіки, призиви до західних лідерів посилити санкції, а сімі в той час з російськими олігархами в десни цілуються. Лицеміри.
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27.09.2022 11:37 Відповісти
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27.09.2022 11:38 Відповісти
За 8 з половиною років всього 2,5 мільярди? Щось малувато нарахували?
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27.09.2022 11:39 Відповісти
лидоры зеленские ********* бабло "мимо кассы"
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27.09.2022 11:47 Відповісти
Притягти владу до відповідальності. За ноги.
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27.09.2022 11:58 Відповісти
Скільки відкату отримав зелупа та Арахамія?
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27.09.2022 12:05 Відповісти
Та не меряно. Там уже не только внукам, а и пра-пра-пра-пра-внуки на золоте есть будут и в платиновый унитаз - испражнятся
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27.09.2022 20:04 Відповісти
зелена мразота
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27.09.2022 12:21 Відповісти
Гнати в шию після перемоги потрібно всіх цих смотрящих в глаза пуйлу
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27.09.2022 12:25 Відповісти
Не гнати в шию колись, а інтернувати негайно в табори 5 колону, вводити військову владу - комендатури, військово-польові суди, трибунали. Маєтки віддати інвалідам війни, сиротам, переселенцям, кошти бариг, чинуш, бандоолігархів конфіскувати на користь ЗСУ. Владу бандюків, бариг, мародерів має замінити влада військових.
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27.09.2022 14:44 Відповісти
Вперед до "перемоги" на чолі зі шмарклею.
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27.09.2022 15:19 Відповісти
Ось і весь патріотизм зеленої мерзоти ,хтось боронить Україну ,а хтось відстоює олігархів країни агресора ,зате президент ніби закликає західні країни посилити санкції , який цинізм і огида.
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27.09.2022 12:26 Відповісти
Ця влада корумпована та преступна! Починаючи з президента,який в перші дні війни догворняки з руськими устраює...потім знову втіхаря в Стамбулі знову з абрамовичем мутять...хочутьз нього санкції зняти... тепер його приписують(абрамовича) до визволення Азовців.....
Мразі зелені,ви зрадники,крадите гуманітарку,знаючи,що вам за це нічого не буде!
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27.09.2022 12:32 Відповісти
ну що ви, хіба ж члєнограй може вводити санкції проти братішек? він же і досі хоче пасматрєтьвглаза *****!
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27.09.2022 12:43 Відповісти
У нашого зю сусід по дачі в Італії Абрамович Хто сусід по квартирі у Лондоні не знаю Так що росалігархам нічого не загрожує
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27.09.2022 13:29 Відповісти
Офіс зеленого резидента чудово справляється з задачами *****.
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27.09.2022 15:02 Відповісти
Зе ВЛАДА -ЦЕ ВАШЕ МАЙБУТНЄ І ОЛІГАРХІВ КОЛОМОЙЩІ І НШИХ СЕПАРІВ
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27.09.2022 15:28 Відповісти
- Это не ваши деньги!
- А чьи?
- Не ваши... не ваши...
- А может быть вы, пан **********, партейный?!

(Если что, формулировку "слуги народа" придумал сралин в адрес компартии. В отсутствии черного юмора беню не упрекнешь)
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27.09.2022 16:05 Відповісти
Якщо припустити що це так,то виникає питання:"Який відсоток відкату,від цієї суми,отримують там де блокують?" Великі будівельники не альтруісти і за "дякую" не працюють.
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27.09.2022 16:45 Відповісти
Ви не панімаєтє, це не на часі.
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27.09.2022 17:55 Відповісти
Не переживайте, Зеля і Беня компенсують українцям втрачене з власної кишені, вони люди небідні... Ну а Єрмак ,звичайно, "не при делах", у нього накрадене дуже далеко сховане...
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27.09.2022 18:59 Відповісти
крім сученої, зеленої влади, ці питання не піднімають, люди, які називають себе опозицією, ні разу, ні ким?(((((
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27.09.2022 19:00 Відповісти
А может наши непримиримые борцы с коррупцией все-таки озвчат фамилии и активы о которых пространно намекают, но не решаются сказать наши отвественные и независмые журналисты?
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27.09.2022 20:06 Відповісти
такие действия клоуна и его банды хуже мародерства и предательства.
нужно прекратить подобное мародёрство и пособничество кацапам любыми средствами и способами, потому что это вопрос выживания страны.
любые оставшиеся адекватные силы в стране (возможно антикоррупционные ведомства либо военное руководство) должны повлиять на такую гнилую систему власти.
потому что это очень деморализует.
становится непонятно для чего скидыватья на ЗСУ и зачем умирать за такую страну?
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28.09.2022 06:20 Відповісти
 
 