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Новости За рубежом
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Германия (5996) обыск (1844) олигарх (1016) яхта (71) Усманов (9)

Суперъяхту российского олигарха Усманова обыскивают в Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

яхта,усманов,dilbar

Немецкие правоохранители провели обыск на одной из крупнейших мегаяхт в мире Dilbar, которая принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным издания, во вторник офицеры специальной комиссии "Украина", состоящей из следователей уголовной полиции и налоговых следователей из земли Северный Рейн-Вестфалия, обыскивают роскошную яхту.

Прокуратура во Франкфурте-на-Майне заявила, что к обыску привлечены 60 правоохранителей.

Цель рейда - поиск дополнительных доказательств в производстве против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. На прошлой неделе следователи уже провели обыски на виллах Усманова на озере Тегернзее и изъяли документы.

"Тот факт, что власти предпринимают уголовные действия против мультимиллиардера, на которого наложены санкции ЕС, также связан с тем, что немецкое законодательство о санкциях все еще оказывается абсолютно непригодным на практике. Уголовное налоговое законодательство является своеобразной вспомогательной структурой, чтобы арестовать активы хотя бы одного олигарха в Германии", - отмечает издание.

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Сотрудники специальной комиссии предполагают, что смогут доказать, что Усманов проживает в Германии и поэтому также обязан платить налоги. Согласно этому, с 2014 года он уклонился от уплаты налогов в Германии на сумму не менее 555 миллионов евро.

Яхта Dilbar несколько месяцев находилась в сухом доке на верфи Lürssen в Гамбурге, где проходила техническое обслуживание, когда Россия вторглась в Украину. Тогда власти не позволили судну покинуть воды Германии из-за санкций против Усманова.

Лишь недавно Dilbar перевели в Бремен. Яхта подпадает под запрет на распоряжение и поэтому "больше не может быть продана, арендована или обременена", пояснил представитель Федерального управления уголовной полиции.

Яхта стоит около 600 миллионов долларов и названа в честь матери Усманова. По документам яхта принадлежит компании Navis Marine Limited, зарегистрированной на Кайманах, которая, в свою очередь, принадлежит компании Almenor Holdings Limited на Кипре.

Недавно сообщалось, что из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова и еще нескольких человек.

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Топ комментарии
+8
Борис Викторович

@xxeegghhffrr

В Иркутской области РФ, там где убили военкома (по заслугам), изнасиловали и его зама.

Та чо у них та творится?
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27.09.2022 14:53
+7
Чтобы не достался солдатам НАТО
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27.09.2022 14:57
+5
" изнасиловали и его зама"

Можливо саме так розмножуються воєнкоми?
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27.09.2022 15:07
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Борис Викторович

@xxeegghhffrr

В Иркутской области РФ, там где убили военкома (по заслугам), изнасиловали и его зама.

Та чо у них та творится?
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27.09.2022 14:53 Ответить
Як в них гарно, для русні по домашньому😄
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27.09.2022 14:55 Ответить
Чтобы не достался солдатам НАТО
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27.09.2022 14:57 Ответить
🤣
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27.09.2022 15:05 Ответить
" изнасиловали и его зама"

Можливо саме так розмножуються воєнкоми?
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27.09.2022 15:07 Ответить
на мокшанских болотах всегда либо убьют либо просто изнасилуют вариантов мало
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27.09.2022 15:12 Ответить
Там мабуть весь Ермітаж знайдуть, а не лише яйця Фаберже😀
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27.09.2022 14:54 Ответить
Вроде яхту арестовали еще в маете ? Или немцы как всегда надули мир ?
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27.09.2022 14:56 Ответить
Все кацапськи яхты были в портах арестованы . Вообще то журналистам неплохо бы разобраться с этим вопросом , бо втихаря суды могли снять аресты ( за большие гроши как абрамовичу 😃)
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27.09.2022 14:58 Ответить
вапиющий акт агалтелай русафобии !
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27.09.2022 15:10 Ответить
Так это она и подорвала СП-1 и СП-2 (на всякий случай).

Усманов же жадная свинья, багрил неодимовым магнитом на 500кг по дну Балтики чермет собирать и сдавать ради прибыли. Потом магнит прицепился за что-то, он тянет, а не идет. Стал на якорь, расстроился, решил жирок погонять и стал заниматься глубинной миной как штангой. Случайно мина соскочила, зацепилась кольцом за край веревки и куда-то поехала вниз. Что-то там булькнуло, потом тряхануло, пошли пузырьки какие-то. Ну его, уехал подальше и пошел искать чермет дальше новым магнитом, старый к сожалению оторвался почему-то. Ну и все дела.
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27.09.2022 15:11 Ответить
Винер, бывшая жена Усманова и начальница гимнастических золотых медалей РабZeи поссорились ...вы не поверите из за чего... Усманов кинул Ленку на миллиард долларов,не заплатил судьям на чемпионате мира по гимнастике...Жлоб....а прожили вместе больше 40 лет...
Ржач 🤣😂😝
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27.09.2022 15:33 Ответить
Мультимиллиардер?,подставной??.Смешно как то......
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27.09.2022 16:51 Ответить
Там всі мільярдери підставні,бо все це пуйла, а вони тільки *************!!! Вам досі це незрозуміло?
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29.01.2023 21:37 Ответить
 
 