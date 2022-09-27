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Німеччина (4506) зброя (5739) ППО (1811) Фельдгузен (108)

Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, - амбасадорка Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фельдгузен

Системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України і їх немає на озброєнні німецької армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді".

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - сказала Фельдгузен.

За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.

"Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - пояснила посол.

Також читайте: Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Спасибо, поставляете еще!
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27.09.2022 20:46
+22
А зачем ппо Бундесверу??? Вот, ниже,на карте, Я вам, сейчас все покажу...

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27.09.2022 20:58
+11
а навіщо обдристаним німцям зроя?

вони ще самі себе з переляку повбивають
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27.09.2022 20:50
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ФАУ-2?
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27.09.2022 20:46 Відповісти
Фрау - 2 штазі.
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27.09.2022 20:56 Відповісти
Спасибо, поставляете еще!
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27.09.2022 20:46 Відповісти
кацабня хвалиться ракетами що збивають американські супутники... цікаво що США має в цьому напрямі https://www.youtube.com/watch?v=gX-4kQZC_t0
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27.09.2022 21:13 Відповісти
тобто з тої системи ппо німцям вдалося відірвати всю ******* електроніку?
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27.09.2022 20:47 Відповісти
Аня - а танки будуть?
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27.09.2022 20:48 Відповісти
А Аня Вам " ничего не должна". Не пам'ятаєте, хто автор цих слів? То ж, Німеччина не заборгувала Україні жодного танку і навіть жодного патрона. Всі питання до вибраного українцями Верховного Головнокомандувача, який зобов'язаний був займатися обороною і танками теж.
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27.09.2022 21:59 Відповісти
Погоджуюсь з Вами, але далеко не цілком!

Бо таки повинна! Бо саме Українці зараз є тим щитом, що не дає оцій наволочі піти "На Берлін"!

Бо в їній армії стільки танків, що Берліни був би сданий дійсно "За три дні!"

Так що не треба казати, що "Нам ніхто нічого не повинен"!

Або допомагають нам, або війна буде іти на їхній землі, і то дуже скоро!
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27.09.2022 22:38 Відповісти
Давайте не будемо порівнювати Україну і Германію, яка є членом НАТО.
Вони дійсно нам нічого не винні, тим більше коли президент обс@рається через день у своїх промовах.
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28.09.2022 00:45 Відповісти
Прикольне у Вас мислення - ми їх захищаємо, а вони нам нічого не винні!

Стосовно Зелі - повністю з Вами згоден. Він, до того ж, не здатен довести до німців, що вони повинні вибачатись не перед Московією за Другу Світову, а в першу чергу перед Україною, яку вони тоді зруйнували, і повбивали величезну частку населення!
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28.09.2022 03:47 Відповісти
Ми захищаємо не їх, а себе. Повторюю Німеччина член НАТО, то путлєр на неї не нападе, принаймні поки що. Кишка-тонка. тому не обманюйте себе. Якщо впаде Україна, наступними будуть інші країни колишнього сесесер, а лише потім я країни НАТО. Зеля як актор був поганий, а як президент і дипломант - повне г.но.
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28.09.2022 06:26 Відповісти
Погоджуся, що Німеччина нам нічого не винна. Це не вона забрала у нас ЯО, крилаті та балістичні ракети, це були США. А все шоколадне марення про те, що ми могли створити більше техніки, ніж РФ, яка сиділа на газових трильйонах, не варті обговорення
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28.09.2022 01:23 Відповісти
Ну це вже да --- стрибнули вище голови.
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27.09.2022 20:48 Відповісти
Коли отримає, після дощика у четвер?)
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27.09.2022 20:49 Відповісти
в перший четвер після війни
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27.09.2022 20:55 Відповісти
Зараз Вам Шольц уточнити, десь через 2-3 новини на Цензорі
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27.09.2022 21:10 Відповісти
а навіщо обдристаним німцям зроя?

вони ще самі себе з переляку повбивають
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27.09.2022 20:50 Відповісти
В каком году ожидается поставка?
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27.09.2022 20:50 Відповісти
Дякуємо,тепер ще поділіться тим,що є у бундесі і ніхто вас сардельками називати не буде !
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27.09.2022 20:50 Відповісти
Согласись, от количества называний "сардельками", количество поставок не растет. И сам Бундесвер, это не армия США. По результатам ревизии в 2017 году 40 процентов техники было небоеспособной. Это касается и аж трех бронетанковых бригад Бундесвера. Что бы получить от немцев танки нужна долгая и кропотливая работа с немецким общественным мнением, что бы немцы сами давили на правительство, лобирование, и много еще сложной и кропотливой работы. Но у нас все хайпуют от хамства бывшего посла, не понимая, что "сардельки" не ускоряют, а замедляют поставки.
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27.09.2022 21:02 Відповісти
і щоби німецька "общественность" (включно з лобістами, авжеж) молотками та паяльниками власноруч заходилася ремонтувати ці 40% металобрухту - це ж "долгая и кропотливая" робота
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27.09.2022 21:12 Відповісти
Посав пост в більш жартівливому контексті ,ніж Ви трактуєте. Також знаю ,з преси, стан справ у бундесі.Маючи стільки військ США на своїй території ,гарантії США, - Німеччина може зовсім роззброїтись і нападу не зазнає. А от вина гансів в тому,що нам перекрили шлях в НАТО очевидна.
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27.09.2022 21:21 Відповісти
Кількість *****.

Питання в їх кількості.

І те що в когось чогось немає то це ще не значить що воно має круті ТТХ.
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27.09.2022 20:51 Відповісти
Все що буде летіти через нас ми з поляками позбиваемо, так що для німців це втрати, а непогана інвестиція. Їм на голови нічого не впаде.
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27.09.2022 20:51 Відповісти
Постфактум она уже в Киеве...не парьтесь мавзолейные крысы...все пучком 😝
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27.09.2022 20:51 Відповісти
Абсолютно вірно , вони вже в Украіні , але москальня розлючена
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27.09.2022 20:55 Відповісти
Танки уже получили
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27.09.2022 20:53 Відповісти
Братья Кличко очень долго жили и тренировались в Германии,...но спорт вне политики...😝😝😝
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27.09.2022 20:55 Відповісти
и над банковой будет такой "железный купол", о которому израилю ещё мечтать и мечтать.
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27.09.2022 20:56 Відповісти
Так нам оно нужнее, потому что мы форпост Европы, который спасает ваши бюргерские сраки от орды zомби-орков.
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27.09.2022 20:56 Відповісти
нещасна німецька армія. А що в неї є стосовно протиповітряної оборони? Сполучені Штати захистять? Продовжуємо платити мордору те, що ВАРТО було заплатити США?
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27.09.2022 20:57 Відповісти
А зачем ппо Бундесверу??? Вот, ниже,на карте, Я вам, сейчас все покажу...

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27.09.2022 20:58 Відповісти
А оно точно будет стрелять ?
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27.09.2022 21:02 Відповісти
Непотрібно порівнювати наявні загрози Україні та Німеччини яка під захистом НАТО і де присутня американська база ,доречі з ядерною зброєю.
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27.09.2022 21:02 Відповісти
Як казав нещодавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг та дедушка Генри Киссинджер... к Украине надо относиться как к полноправному члену НАТО...
Отсюда вывод ..Украина..это НАТО..со всеми вытекающими..потому и бесятся разные ********* и Симоньяны...😝
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27.09.2022 21:05 Відповісти
Не дожила дівчинка в Перврмайську, ні до Насамсів, ні до Ірісів
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27.09.2022 21:06 Відповісти
Потери надо восполнять,вот и оно. 30+летние "Буки" заменяются новейшим ЗРК.
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27.09.2022 21:08 Відповісти
Пи#дить і не красніє🤦
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27.09.2022 21:09 Відповісти
У "Бундесверу" нема таких (ОЙ)бнутих сусідів, воно їм і не треба...
Ну, хіба шо мадяри...
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27.09.2022 21:14 Відповісти
як я казки люблю
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27.09.2022 21:16 Відповісти
Офицер ВСУ ,блогер и журналист Тарас Березовец побывал в освобожденном Купянске недавно...это капец.. сколько там баранов рюZkiго мира...видео Тарас выложил в Ютьюб...
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27.09.2022 21:16 Відповісти
Дякуємо.
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27.09.2022 21:18 Відповісти
Німці,не сціть,Україна вас захищає.
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27.09.2022 21:22 Відповісти
Союзными войсками Антигитлеровской Коалиции...США Британия и дохлый Ссср Германия была превращена в Руины в мае 1945 года..ну типа Мариуполь сегодня... Канцлер Германии Конрад Аденауэр выстроил Германию за 5 лет...
Пять лет .. дохлый Ссср ничего не построил... разве что двухэтажные дровяные бараки Хрущева...
Я все сказал...
Ауффидерзэн..
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27.09.2022 21:25 Відповісти
Тут є кілька моментів
- позитивний - німці таки працьовитий і організований народ
- позитивний - в ФРН залили добряцько інвестицій по плану Маршалла
- негативний - ФРН сплачувала репарації і за 1 і за 2 світові війни
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27.09.2022 22:10 Відповісти
я в Нюрнберге был в соборе, полностью разрушенном союзниками в 1945
немцы собрали его по кусочкам, с помощью довоенных фотографий и т.д. в 1965 году
уважение и почёт этому народу
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29.09.2022 20:18 Відповісти
Були гроші - хотіли дати .
Будуть ще , дамо іще!
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27.09.2022 21:39 Відповісти
Ттта ти сьооооо, сільйозно....ммммм, телефункен, я, я...фантастіш, о ганс, я,я ...шелезний купал, яя
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27.09.2022 22:13 Відповісти
...а, соромлюсь спитатися, у меркельші дозволу питали?
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27.09.2022 22:18 Відповісти
Якщо ці системи ефективно працюватимуть в Україні, то їх не потрібно буде в Німеччині.
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27.09.2022 22:21 Відповісти
- Вовочка, что надо сказать в ответ ?
- Давайте ещё !
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27.09.2022 22:24 Відповісти
По ходу у вашего бундесвера вообще мало что есть.
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27.09.2022 22:28 Відповісти
Фрау дала дозвіл в 2014 році на пороховий завод, завод по випуску гарматних стволів та інших причандалів. Тому і учень Шредера комизиться з танками. Це буде ого го. По німецьким танкам з німецьких гармат,німецькими снарядами. Правда, тихцем німці з французами лампічать новий танк-башта від французів а ходова леопарда. Таки правда, що в Сирії з кішок шерсть трохи пообдирали.
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27.09.2022 22:57 Відповісти
амбасадорка? Редакторша, що ти там вживаєш? Та хто вас на роботу бере неграмотних?
Ми тут захищаємо нашу Україну, а якесь опудало неграмотне срає на мову і навіть не думає виправлятися.
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28.09.2022 01:05 Відповісти
а що не так, вася? Ти проти фемінітивів і розвитку мови?
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28.09.2022 01:13 Відповісти
Васю, вивчи мову , а потім будеш сьорбало роззявляти. На разі тут примітиви розуму, а не фемінітиви. Сокира- це, я розумію фемінітив. А парамедикиня чи директорка, це для якихось відсталих. Нема такого в українській мові і не було ніколи. І засерання мови англіцизмами та спотвореннями, це не розвиток, а гібридизація та спотворення. Знайдеш мені десь таке збочення в підручнику української мови (затверджене нашим мін. освіти) тоді поговоримо. На всяку бубуйню Шкралета посилань не треба з ним і так все ясно.
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28.09.2022 02:19 Відповісти
Вона пишається тим, що членкиня.
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28.09.2022 08:51 Відповісти
НЕ можу зрозуміти яка ******** вирішила мову попсувати. Був водій, стала водійка. Хтось певно чималі гроші заплатив, щоб в мові з*явилися такі пекельні паскудства.
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28.09.2022 16:09 Відповісти
Навчись спершу писати без помилок, тоді будеш смердіти своїми повчаннями))
"На разі", лол, тупе)) А пунктуація, як у кретина.
І такі дебільчики будуть ще когось вчити, як має мова розвиватись)) Твій рівень - срання в коментах.
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28.09.2022 12:47 Відповісти
Стули мордяку позорне. Тобі авторська пунктуація не відома бо ти телепень. А скільки особистого в твоїй писанині ЧМО! Таки, я ти треба спершу сьорбало розбивати в кров, а потім сідати говорити. Ти ж без руля абсолютно.
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28.09.2022 16:03 Відповісти
"Авторська пунктуація"))) Ахаха, ти, кретине, робиш помилки на рівні тупого 7-класника.
Тупе біосміття, сподіваюсь, ти не розмножилось ще?
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28.09.2022 23:57 Відповісти
На себе подивись. Йди далі пиши водійка та хірургиня, членкиня президентка і розповідай людям про правильне і граматичне написання. От тільки тебе не почують, бо ти пусте місце.
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29.09.2022 01:23 Відповісти
"людям"?))) Лол, ти не людина, ти лайно собаче))
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29.09.2022 16:39 Відповісти
малолєтка без мозгів. Що можеш лише з "будки" гавкати? Арієць с*ка доморощений
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29.09.2022 17:04 Відповісти
завали хайло, син суки
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29.09.2022 17:38 Відповісти
Ти ще тут соска? Не чіпай батків гнида позорна. Мразота кацапська, нічого за такі побажання твої похорони відбуться раніше тепер. ****** чорнорота.
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29.09.2022 17:43 Відповісти
Тільки повні ідіоти пишуть "моя дружина - лікар".
Це перша ознака дебіла, бо ґей-шлюби у нас ще не дозволили.
Друга ознака - писати "крайній" замість "останній". Впевнений, що ти пишеш "крайній раз".
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28.09.2022 12:51 Відповісти
Ти себе поводиш як тьолочка якась. Хоча скорше ти якийсь послідовник шкарлета. Йди даунятко спілкуйся із собі подібними по розуму, бо тут ти нічого не доведеш. Ти навіть докази не можеш привести, бо ти нуль без палочки. І щоб ти знало мурло: Влаштовуються на посаду вчителя, лікаря. І лікаркою почали називати даунята вроді тебе.
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28.09.2022 16:06 Відповісти
Тупа безграмотна челядь, такі як ти - це глухий кут еволюції.
Чому від тупорилих стільки смороду?
Ти 100% генетичний кацап.
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29.09.2022 00:00 Відповісти
Ти все сказало мурло недоношене? Закрий свій отвір смердючий і щезни з гілки. Нудота бере від такого співрозмовника.
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29.09.2022 01:15 Відповісти
Вбийся об стінку, ти все-одно непотріб.
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29.09.2022 16:42 Відповісти
"Нема ніякого ковіду і не було. Звичайні різновиди форм грипу. "

А, все ясно, ти повний дегенерат))))))))
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29.09.2022 00:02 Відповісти
Це все, що ти могло пукнути?Я не здивований. на більше ти не здатен. Чмо.
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29.09.2022 01:16 Відповісти
Чмо твій батя))
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29.09.2022 16:40 Відповісти
Сосня завалися. Ти гімно гірше кацапа, вдушив би гниду
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29.09.2022 17:02 Відповісти
Себе вдуши, потвора тупа
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29.09.2022 17:37 Відповісти
Соска інфантільна, ти більше нічого не можеш, ручкі коротенькі? Роспоясалася мерзота. Покажи свій їблєт, хай тебе утирка вся країна побачит
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29.09.2022 17:46 Відповісти
Поки німці розродились, в нас вже така ППО, що кацапи бояться залітати.
ПРО тепер треба.
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28.09.2022 01:12 Відповісти
а ***** бундесверу система ПВО?
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29.09.2022 20:07 Відповісти
 
 