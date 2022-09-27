Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, - амбасадорка Фельдгузен
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Системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України і їх немає на озброєнні німецької армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді".
"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - сказала Фельдгузен.
За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.
"Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - пояснила посол.
Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
Будь ласка, зачекайте...
Бо таки повинна! Бо саме Українці зараз є тим щитом, що не дає оцій наволочі піти "На Берлін"!
Бо в їній армії стільки танків, що Берліни був би сданий дійсно "За три дні!"
Так що не треба казати, що "Нам ніхто нічого не повинен"!
Або допомагають нам, або війна буде іти на їхній землі, і то дуже скоро!
Вони дійсно нам нічого не винні, тим більше коли президент обс@рається через день у своїх промовах.
Стосовно Зелі - повністю з Вами згоден. Він, до того ж, не здатен довести до німців, що вони повинні вибачатись не перед Московією за Другу Світову, а в першу чергу перед Україною, яку вони тоді зруйнували, і повбивали величезну частку населення!
вони ще самі себе з переляку повбивають
Питання в їх кількості.
І те що в когось чогось немає то це ще не значить що воно має круті ТТХ.
Отсюда вывод ..Украина..это НАТО..со всеми вытекающими..потому и бесятся разные ********* и Симоньяны...😝
Ну, хіба шо мадяри...
Пять лет .. дохлый Ссср ничего не построил... разве что двухэтажные дровяные бараки Хрущева...
Я все сказал...
Ауффидерзэн..
- позитивний - німці таки працьовитий і організований народ
- позитивний - в ФРН залили добряцько інвестицій по плану Маршалла
- негативний - ФРН сплачувала репарації і за 1 і за 2 світові війни
немцы собрали его по кусочкам, с помощью довоенных фотографий и т.д. в 1965 году
уважение и почёт этому народу
Будуть ще , дамо іще!
- Давайте ещё !
Ми тут захищаємо нашу Україну, а якесь опудало неграмотне срає на мову і навіть не думає виправлятися.
"На разі", лол, тупе)) А пунктуація, як у кретина.
І такі дебільчики будуть ще когось вчити, як має мова розвиватись)) Твій рівень - срання в коментах.
Тупе біосміття, сподіваюсь, ти не розмножилось ще?
Це перша ознака дебіла, бо ґей-шлюби у нас ще не дозволили.
Друга ознака - писати "крайній" замість "останній". Впевнений, що ти пишеш "крайній раз".
Чому від тупорилих стільки смороду?
Ти 100% генетичний кацап.
А, все ясно, ти повний дегенерат))))))))
ПРО тепер треба.