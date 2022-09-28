Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США не проти, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала псевдореферендуми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Блінкен відповідав на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де Росія провела псевдореферендуми, незалежно від того, про який результат оголосить Кремль.
"Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією… Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - сказав Блінкен.
За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.
Блінкен підкреслив, що псевдореферендуми нічого не змінюють для українських територій, захоплених Росією.
"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", - зазначив держсекретар США.
Будь ласка, зачекайте...
дяка, Штати.
У 1996 році під тиском і під контролем США Україна віддала свою ядерну зброю до параші, разом параша і США гарантували нам територіальну цілісність і безпеку. А коли один "гарант" пішов війною, то другий "гарант" виставляє умови як і куди стріляти.
Питання треба ставити інше. Чого США не виконали свою обіцянку і збройні сили США не воюють пліч-о-пліч зі ЗСУ проти рашистів?
найближчим часом.
Выглядит тупо, но американцы ничего не оставляют на авось - в этом отношении они скрупулёзней даже немцев.
так шо?
мабуть, відповідальним за вивчення цього питання є такий собі Міллі...
@CrimeaUA1
·
3 ч
Одне з найсмішніших відео за останній час. Окупант зустрівся зі справжніми бандерами, але він про це ще не знав
https://twitter.com/i/status/1574775206974930944
Кстати, для касаба, обычная вещь!
За однією з версій, українські сили чи сили, пов'язані з Україною, пошкодили газопровід.
За іншою версією, росія сама пошкодила газопроводи, щоб викликати додаткову невизначеність та, можливо, підвищити ціни на газ.
https://hromadske.ua/posts/u-yevropi-pidozryuyut-sho-vitoki-na-pivnichnih-potokah-mogli-vidbutisya-navmisno-reuters
Почему Украина не может обстрелять обьекты инфраструктуры в ближайших мордорских городах?
Что ещё должно произойти,чтобы дали добро союзники?
Участникам «операции» платят 200к, защитникам «своих» территорий 20к.