УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8679 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 243 68
війна (56107) зброя (5739) США (14430) Блінкен (936) псевдореферендум (179)

Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США не проти, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала псевдореферендуми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Блінкен відповідав на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де Росія провела псевдореферендуми, незалежно від того, про який результат оголосить Кремль.

"Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією… Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - сказав Блінкен.

За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.

Читайте також: США мають план дій у разі застосування РФ ядерної зброї, - Блінкен

Блінкен підкреслив, що псевдореферендуми нічого не змінюють для українських територій, захоплених Росією.

"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", - зазначив держсекретар США.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Хватит вообще говорить о цирке как о каком то *референдуме*. Росийские нацисты даже 1% жителей не смогли вытащить из домов и заставить проголосовать. Гиркин уже заявил что рашисты будут требовать вывести украинские войска даже с неокупированных территорий. И так они будут идти стрелять и *проводить референдумы* пока не захватят Киев и всю Украину. Там уже полный маразм. И не нужно на него вестись и даже вступать в дискуссии с окупантами. Иначе таким образом мы будем показывать что мы признаем *референдумы*.
показати весь коментар
27.09.2022 21:06
+27
Народ, не упоминайте даже слово *референдум*. Ато мне все это напоминает 2014 как мы на окупантов говорили *зеленые человечки* таким образом идя на поводу росийской пропаганды. То что рашисты творили на окупированных территориях даже близко не напоминало референдум. Идет чисто окупация и захват нашей земли, наших городов и наших людей.
показати весь коментар
27.09.2022 21:10
+24
показати весь коментар
27.09.2022 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
очевидне але важливе підтвердження
дяка, Штати.
показати весь коментар
27.09.2022 21:00 Відповісти
Дякуєте за те що Штати дозволили нам застосовувати зброю при звільненні нашої території? А для чого вони нам давали ту зброю, щоб на неї дивитись? Дивне було питання. Як і відповідь.
У 1996 році під тиском і під контролем США Україна віддала свою ядерну зброю до параші, разом параша і США гарантували нам територіальну цілісність і безпеку. А коли один "гарант" пішов війною, то другий "гарант" виставляє умови як і куди стріляти.
Питання треба ставити інше. Чого США не виконали свою обіцянку і збройні сили США не воюють пліч-о-пліч зі ЗСУ проти рашистів?
показати весь коментар
27.09.2022 22:30 Відповісти
дякую за те, що якомусь дебілу з раші або ще звідкись ми не мусмио пояснювати, що 2х2=4
показати весь коментар
27.09.2022 22:34 Відповісти
Беглим -- по виборчих дільницях.
показати весь коментар
27.09.2022 21:01 Відповісти
Якісь ******** банят.
показати весь коментар
27.09.2022 21:48 Відповісти
То не ********, просто незрозуміло про які виборчі дільниці йде мова, коли референдуми закінчились.
показати весь коментар
27.09.2022 22:15 Відповісти
Що ви називаєте референдумом ?
показати весь коментар
28.09.2022 01:11 Відповісти
Про украінські я поки не чув -- чи я шось пропустив.
показати весь коментар
28.09.2022 08:30 Відповісти
Як же смачно харкнули ***** в рило!
показати весь коментар
27.09.2022 21:01 Відповісти
ДЯКУЄМО держсекретарю Ентоні Блінкену за те , що США не проти 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
27.09.2022 21:01 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 21:02 Відповісти
Оптимістичний патріот, я б сказала
показати весь коментар
27.09.2022 21:06 Відповісти
це фото зробило мій день
показати весь коментар
27.09.2022 21:08 Відповісти
сподіваюся, що москва справді з ним.
найближчим часом.
показати весь коментар
27.09.2022 21:32 Відповісти
Харошый руzzкий
показати весь коментар
27.09.2022 22:32 Відповісти
як на мене- найкращий.
показати весь коментар
28.09.2022 11:39 Відповісти
ВСІ РАДІЮТЬ а я НАЙБІЛЬШЕ!!!прямо прорив.
показати весь коментар
27.09.2022 21:02 Відповісти
всегда знал что хаймарс если не самый лучший но как минимум самый эффективный референдум для кацапов!!
показати весь коментар
27.09.2022 21:03 Відповісти
Явка 100%, голосування одноголосне
показати весь коментар
27.09.2022 21:07 Відповісти
кий дурак поставив таке питання? Премію Дарвіна йому !
показати весь коментар
27.09.2022 21:03 Відповісти
Если вам когда-нибудь случалось заполнять документы на американскую визу, то вы наверное видели пункты типа "Я отдаю себе отчёт, что приченение физического увечья или убийство сотрудника посольства при исполнении обязанностей являестся серьёзным правонарушением, за которое я могу понести ответственность по нормам права США".

Выглядит тупо, но американцы ничего не оставляют на авось - в этом отношении они скрупулёзней даже немцев.
показати весь коментар
27.09.2022 21:08 Відповісти
О,це я хотіла написати,бо референдуми при війні не те що неможливість, а й неактуальність.
показати весь коментар
27.09.2022 21:31 Відповісти
А власною зброєю по расіі стріляти нам ніхто заборонити не може.
показати весь коментар
27.09.2022 21:05 Відповісти
вікторе федоровичу, а як катком та асфальт пуляти?
показати весь коментар
28.09.2022 11:41 Відповісти
рашка недавно провела псевдореферендум на всій території... рашки.
так шо?
показати весь коментар
27.09.2022 21:06 Відповісти
не тут вам москалі і пізда
показати весь коментар
27.09.2022 21:06 Відповісти
а шо ще могли бути проти??
показати весь коментар
27.09.2022 21:06 Відповісти
гм, так ось про що так довго й болісно розмірковували наші американські друзі?

мабуть, відповідальним за вивчення цього питання є такий собі Міллі...
показати весь коментар
27.09.2022 21:06 Відповісти
Хватит вообще говорить о цирке как о каком то *референдуме*. Росийские нацисты даже 1% жителей не смогли вытащить из домов и заставить проголосовать. Гиркин уже заявил что рашисты будут требовать вывести украинские войска даже с неокупированных территорий. И так они будут идти стрелять и *проводить референдумы* пока не захватят Киев и всю Украину. Там уже полный маразм. И не нужно на него вестись и даже вступать в дискуссии с окупантами. Иначе таким образом мы будем показывать что мы признаем *референдумы*.
показати весь коментар
27.09.2022 21:06 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 21:06 Відповісти
КРИМський бандерівець

@CrimeaUA1

·

3 ч

Одне з найсмішніших відео за останній час. Окупант зустрівся зі справжніми бандерами, але він про це ще не знав

https://twitter.com/i/status/1574775206974930944
показати весь коментар
27.09.2022 21:08 Відповісти
👍 😂
показати весь коментар
28.09.2022 11:02 Відповісти
якось принизливо
показати весь коментар
27.09.2022 21:09 Відповісти
що далі, вказуватимете як нам наших жінок порать?
показати весь коментар
27.09.2022 21:09 Відповісти
Народ, не упоминайте даже слово *референдум*. Ато мне все это напоминает 2014 как мы на окупантов говорили *зеленые человечки* таким образом идя на поводу росийской пропаганды. То что рашисты творили на окупированных территориях даже близко не напоминало референдум. Идет чисто окупация и захват нашей земли, наших городов и наших людей.
показати весь коментар
27.09.2022 21:10 Відповісти
А мали б ще попередити московію, що обстріл нею території України матиме наслідком застосування Томагавків etc по території раші. Знищення стратегічних ракет на одному з заводів Дніпропетровщини здійснювалося під наглядом США. Мали б загладити свою недалекоглядність.
показати весь коментар
27.09.2022 21:12 Відповісти
Аранше было низзя?
показати весь коментар
27.09.2022 21:13 Відповісти
Нарешті взялися за хворого карлика суттєво.
показати весь коментар
27.09.2022 21:15 Відповісти
Крим це понад 300км так що чекаєм лендліз де будуть ракети з 500км дальністью
показати весь коментар
27.09.2022 21:17 Відповісти
.
показати весь коментар
27.09.2022 21:22 Відповісти
Звісно, може і буде
показати весь коментар
27.09.2022 21:25 Відповісти
Що за маячня? Україна може робити все що завгодно в межах території,яка визначена власне,як Держава Україна.😑
показати весь коментар
27.09.2022 21:35 Відповісти
Т.е. от Калининграда до Аляски.
показати весь коментар
27.09.2022 21:41 Відповісти
не может, а должна уже давно.
показати весь коментар
27.09.2022 21:41 Відповісти
Три нитки крупнейшего экспортного газопровода России «Северный поток» в один день подверглись серьезным разрушениям. Ни Германия, ни Россия не исключают диверсию. Шведская сейсмостанция зафиксировала два взрыва. Разрушения признаны компанией-оператором Nord Stream AG «беспрецедентными»
показати весь коментар
27.09.2022 21:42 Відповісти
1 октября будет введен в строй газопровод Baltic Pipe, с помощью которого топливо из Норвегии будет поступать в Польшу через Данию.
показати весь коментар
27.09.2022 21:58 Відповісти
Поэтому, ***** и дало недопустимое давление! Что бы обвинить других.
Кстати, для касаба, обычная вещь!
показати весь коментар
27.09.2022 23:43 Відповісти
Похоже все, Раша гудбай
показати весь коментар
27.09.2022 22:36 Відповісти
Уряд Німеччини розглядає дві версії атак.
За однією з версій, українські сили чи сили, пов'язані з Україною, пошкодили газопровід.
За іншою версією, росія сама пошкодила газопроводи, щоб викликати додаткову невизначеність та, можливо, підвищити ціни на газ.

https://hromadske.ua/posts/u-yevropi-pidozryuyut-sho-vitoki-na-pivnichnih-potokah-mogli-vidbutisya-navmisno-reuters
показати весь коментар
27.09.2022 22:47 Відповісти
Гениально! Его сломали или назло или специально. Гениальный анализ ситуации.
показати весь коментар
27.09.2022 23:03 Відповісти
Збройні сили Данії опублікували відео як потоки булькають . https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2022/gaslakage-i-*********/
показати весь коментар
27.09.2022 23:20 Відповісти
Після підриву ПП-1і ПП-2 можна вже говорити що х..лу многоходовочнику пісец, тому що поломали йому послідний ричаг шантажу.
показати весь коментар
27.09.2022 21:45 Відповісти
підарвали самі кацапи, бо якщо вони не будуть постачати газ по контракту, то величезні штрафи, а так, вони ніби і не при справі, хтось підірвав-форс-мажор.
показати весь коментар
27.09.2022 22:12 Відповісти
На мою думку кацапи хотіли знищити українську ГТС разом із зховищем на ЗУ а ПП шантажувати ЄС саме зараз після референдумів
показати весь коментар
27.09.2022 22:19 Відповісти
З яким саме сховищем, їх багато і вони в природніх кавернах, не кожне сховище можливо навіть ядеркою знищити.
показати весь коментар
27.09.2022 22:26 Відповісти
І за це я найбільше боюся, тим більше після 21 але радий за пп
показати весь коментар
27.09.2022 22:41 Відповісти
скорее всего так и есть + к зиме.
показати весь коментар
28.09.2022 01:48 Відповісти
Какие накуй регионы, куярить где поймал ,увидел , западным оружием , или бабушкиной граблей ..
показати весь коментар
27.09.2022 21:52 Відповісти
По Харькову уже сколько ******?
Почему Украина не может обстрелять обьекты инфраструктуры в ближайших мордорских городах?
Что ещё должно произойти,чтобы дали добро союзники?
показати весь коментар
27.09.2022 22:03 Відповісти
Україна не може відповісти на обстріли росії, бо Боневтік всі оборонні, ковідні і навіть гроші місцевих бюджетів закатав в асфальт. А могли за три роки виробити тисячі "Грім 2", "Нептунів", "Вільх" та інших. Але що саме головне, що тут вина не Боневтіка, він таким і був, тут вина 73%, то краще запитатися в себе, чому?
показати весь коментар
27.09.2022 22:14 Відповісти
Да ты стратег , высер засчитан. Шоколадный ты наш.
показати весь коментар
27.09.2022 22:21 Відповісти
Взагалі то трохи не так, від Харкова відсунули арту і РСЗВ, з іншими ракетами поки що гірше, брат сьогодні зайшов в Купянськ вузловий, каже ніколи стільки за день не стріляв, а він зам командира батареї, вагнерівців вибивали.
показати весь коментар
27.09.2022 22:28 Відповісти
Зеленожопый ты не наш, иди вместе с гринпоцем-предателем за рус кораблем, понял кацаб?
показати весь коментар
27.09.2022 22:46 Відповісти
До чого тут шоколад , а дермаче
показати весь коментар
27.09.2022 23:17 Відповісти
Цель референдума и аннексии экономия на зарплате мясу.
Участникам «операции» платят 200к, защитникам «своих» территорий 20к.
показати весь коментар
27.09.2022 22:21 Відповісти
 
 