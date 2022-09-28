Одеська міськрада відмовилася переносити до музею пам’ятник Катерині ІІ

Одеська міськрада на 15-й сесії не підтримала проєкт рішення про демонтаж і переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею пам’ятника імператриці Катерині ІІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час голосування проєкт рішення, внесений депутатами фракції "Європейська солідарність", підтримали лише 17 членів міськради.

"Пам'ятник Катерині ІІ - це маркер "русского мира", який російські окупанти намагаються встановлювати всюди, куди приходять. Зараз планують встановити такий монумент у тимчасово окупованих Херсоні та Луганську. Саме тому цій скульптурі не місце в центрі Одеси", - заявив під час сесії депутат Андрій Вагапов.

Його колега Олег Звягін нагадав, що пам'ятник не охороняється, і його неодноразово обливали червоною фарбою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба створити парковий комплекс "імперського та радянського минулого" й туди перемістити частину архітектурних пам’яток, - Труханов про пам’ятник Катерині

Група депутатів-ініціаторів переміщення пам’ятника Катерині II до музею зазначили у пояснювальній записці, що "увічнення російських, імперських, комуністичних та антиукраїнських діячів, подій і символів, що є колоніальною спадщиною окупаційних режимів, які прагнули знищити незалежність, суверенітет і державність України та українську націю, у вигляді пам’ятників у місті Одеса, є неприпустимим в умовах війни, розв’язаної державою-агресором Російською Федерацією проти України".

Як повідомлялося, влада Одеси організувала інтернет-конференцію та електронне опитування жителів міста щодо демонтажу чи збереження пам’ятника Катерині II.

Також читайте: В Одесі втретє за чотири дні облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ

Одеська ОВА вважає, що міська рада має невідкладно розв'язати питання про демонтаж і передачу до музею пам’ятника російській імператриці.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що пам'ятник Катерині II в Одесі "навряд чи потрібно залишати", але рішення про його демонтаж та відповідне звернення до міністерства мають приймати місцеві депутати.