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Катерина ІІ (21) Одеса (4014) пам'ятник (890)

Одеська міськрада відмовилася переносити до музею пам’ятник Катерині ІІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Одеська міськрада на 15-й сесії не підтримала проєкт рішення про демонтаж і переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею пам’ятника імператриці Катерині ІІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час голосування проєкт рішення, внесений депутатами фракції "Європейська солідарність", підтримали лише 17 членів міськради.

"Пам'ятник Катерині ІІ - це маркер "русского мира", який російські окупанти намагаються встановлювати всюди, куди приходять. Зараз планують встановити такий монумент у тимчасово окупованих Херсоні та Луганську. Саме тому цій скульптурі не місце в центрі Одеси", - заявив під час сесії депутат Андрій Вагапов.

Його колега Олег Звягін нагадав, що пам'ятник не охороняється, і його неодноразово обливали червоною фарбою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба створити парковий комплекс "імперського та радянського минулого" й туди перемістити частину архітектурних пам’яток, - Труханов про пам’ятник Катерині

Група депутатів-ініціаторів переміщення пам’ятника Катерині II до музею зазначили у пояснювальній записці, що "увічнення російських, імперських, комуністичних та антиукраїнських діячів, подій і символів, що є колоніальною спадщиною окупаційних режимів, які прагнули знищити незалежність, суверенітет і державність України та українську націю, у вигляді пам’ятників у місті Одеса, є неприпустимим в умовах війни, розв’язаної державою-агресором Російською Федерацією проти України".

Як повідомлялося, влада Одеси організувала інтернет-конференцію та електронне опитування жителів міста щодо демонтажу чи збереження пам’ятника Катерині II.

Також читайте: В Одесі втретє за чотири дні облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ

Одеська ОВА вважає, що міська рада має невідкладно розв'язати питання про демонтаж і передачу до музею пам’ятника російській імператриці.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що пам'ятник Катерині II в Одесі "навряд чи потрібно залишати", але рішення про його демонтаж та відповідне звернення до міністерства мають приймати місцеві депутати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
Ніщо кінчених малоросів не вчить! Чи це коцапські колаборанти?
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28.09.2022 15:30
+48
цей пам'ятник потрібно викинути на міське звалище!
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28.09.2022 15:29
+47
Так,разом з одеською владою!
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28.09.2022 15:37
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В Одесі (у міській та обл. радах) треба провести ТОТАЛЬНУ ЗАЧИСТКУ! Там сидять найзашквареніші колаборанти з жоподрилів опзж, шаройобів та іншої подібної нечисті! Якщо їх не зачистити(бажано фізично!) зараз - потім матимемо як у нас кажуть величезного гємбєля!
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28.09.2022 18:42 Відповісти
Видно західнякам треба буде визволяти і Одещину !..
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28.09.2022 18:43 Відповісти
На депутатів, які не приймають рішення необхідно зацікавитись СБУ.
А пам'ятник може зруйнуватись від вибуху невідомого походження - божа кара
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28.09.2022 18:47 Відповісти
От як прилетить від рашки подарунок під час засідання ради та повідриває руки ноги депутатам, то мабуть тоді і перенесуть, запроданці.
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28.09.2022 18:59 Відповісти
Я не розумію.... В Одесі що не має пару військових і БТР, або вантажівки. Не потрібно розраховувати на людей з керівництва області, в яких взагалі російське громадянство. Вже би давно вирішили проблему з тим пам'ятником. Дитячий садок....
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28.09.2022 19:07 Відповісти
чому ця одеська юдо-русня така смілива? тому що юдо-русня їм прошамкотіла: ми с вамі одной крові,нє бойтєсь нациков,ми вас прікроєм,ваше дєло правоє,ми вмєстє с Путиним побєдім етіх бандер!
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28.09.2022 19:23 Відповісти
что курил антисемит. иди за русским кораблем... придурок
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28.09.2022 20:53 Відповісти
Це рішення одеситів - Перемога культури над варварством, Вітаю земляків! Але перемога далеко не остаточна. Вандали не заспокояться. Знесення пам'ятника засновникам Одеси - це спецоперація ФСБ щодо розпалювання громадянського конфлікту в Одесі. Луб'янська агентура у вишиванках продовжить свої спроби підірвати місто. Одесити будьте пильні!
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28.09.2022 19:36 Відповісти
Забористая трава, где брал?
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28.09.2022 19:46 Відповісти
Сучці ІІ катерині - звільнити місце для когось більш порядного. Наш пес Патрон заслужив
набагато більше бути увіковічненим.
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28.09.2022 19:44 Відповісти
в парке Ленина места очень много
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28.09.2022 20:54 Відповісти
******* другую, всё равно скинут.
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28.09.2022 19:51 Відповісти
Катерина їхнього роду народу , тому з демонтажем будуть тягнути до посліднього.
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28.09.2022 20:03 Відповісти
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