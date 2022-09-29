Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння, - міністр оборони Стоянов

Болгарія не має наміру постачати Україні важке озброєння. Для цього потрібне окреме рішення парламенту країни.

Про це заявив міністр оборони технічного уряду країни Дімітар Стоянов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БНТ.

"Посол України Віталій Москаленко запросив у нас важке озброєння. Відповідь моя була зрозумілою: є рішення парламенту про надання військово-технічної допомоги, але не про надання зброї. Ми не можемо його порушувати", - заявив Стоянов.

За його словами, Болгарія не зможе забезпечувати озброєнням Україну, доки не зміниться позиція парламенту. Але країна не відмовляється від своїх зобов'язань щодо ремонту української військової техніки.

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