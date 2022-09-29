УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4099 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 204 97
Болгарія (482) зброя (5747)

Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння, - міністр оборони Стоянов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

болгарія

Болгарія не має наміру постачати Україні важке озброєння. Для цього потрібне окреме рішення парламенту країни.

Про це заявив міністр оборони технічного уряду країни Дімітар Стоянов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БНТ.

"Посол України Віталій Москаленко запросив у нас важке озброєння. Відповідь моя була зрозумілою: є рішення парламенту про надання військово-технічної допомоги, але не про надання зброї. Ми не можемо його порушувати", - заявив Стоянов.

За його словами, Болгарія не зможе забезпечувати озброєнням Україну, доки не зміниться позиція парламенту. Але країна не відмовляється від своїх зобов'язань щодо ремонту української військової техніки.

Також читайте: Болгарія передасть медичні набори для 35 тис. українських військових

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
"Але країна не відмовляється від своїх зобов'язань щодо ремонту української військової техніки."

Теж непогано.
показати весь коментар
29.09.2022 19:19
+21
Там нема що думати: і президент, і міністер оборони -- червона прокацапська мерзота.
показати весь коментар
29.09.2022 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не газуй там де не треба
показати весь коментар
29.09.2022 19:27 Відповісти
Там нема що думати: і президент, і міністер оборони -- червона прокацапська мерзота.
показати весь коментар
29.09.2022 19:29 Відповісти
ZEлене, якби не твій Боневтік, то накойхєр ті болгари та німці нам були б потрібні??? Бо у нас була б власна, українська, високотехнолгічна зброя, яка з 2019 закатувалась в асфальт ZEленими "оманськими" віслюками... котрі систематично, планомірно та самовіддано роззброювали Україну всі 3.5 роки перед широкомасштабним вторгненням... Це вже історичний факт, за який ZEленим виродкам доведеться відповідати перед Україною та українським народом.
показати весь коментар
29.09.2022 20:23 Відповісти
Зеленое говно много горя принесло, но без помощи союзников, мы бы не вытянули, даже с нептунами, громами и т.д.
показати весь коментар
29.09.2022 20:44 Відповісти
Якщо б були Громи, війни взагалі б не було. Але програму зупинили ще в 2016 році.
показати весь коментар
29.09.2022 21:27 Відповісти
у 2014 році призупинив роботу над ракетним комплексом «Нептун», відновивши її у 2019 році.
показати весь коментар
29.09.2022 21:40 Відповісти
Чего??? Ты сама ты поняла, что написала? В 2019 их уже испытывали на полигонах вовсю. Или у тебя инфа с рашистских сайтов?
показати весь коментар
30.09.2022 00:14 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/
показати весь коментар
30.09.2022 00:18 Відповісти
"По словам Олега Коростелева, разработка всего комплекса РК-360МЦ «Нептун» включительно с крылатой ракетой и всеми машинами стоила Украине всего около $ 40 млн. Именно столько потребовалось ДККБ «Луч» до доведения комплекса береговой обороны до государственных испытаний, успешно завершившихся принятием на вооружение в августе 2020 года"

Но кто такой Генеральный конструктор - Генеральный директор ДККБ "Луч" по сравнению с греческим алфавитом и желтой прессой.
И на какие там испытания Порох ездил, все было снято в Голливуде.
показати весь коментар
30.09.2022 00:34 Відповісти
"1 декабря 2016 года было опубликовано сообщение об успешных запусках тактических ракет «Гром» и зенитных ракет «Днепр» на полигоне на юге Украины
"12 апреля 2017 года генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев сообщил, что комплекс «Гром» находится на стадии окончательного доведения ракеты
"6 декабря 2017 директор НПО «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман сообщил, что «Гром» находится на завершающей стадии разработки и в течение года перейдет на этап испытаний на полигоне.
"19 октября 2018 стало известно о том, что завершено испытание головок самонаведения для ракеты комплекса. Всего разработано 4 типа головок
"В апреле 2019 года стало известно, что уже изготовлено 2 опытных образца комплекса. Один в рамках иностранного заказа от Саудовской Аравии , а второй для Вооруженных Сил Украины.

Что произошло дальше попробуй угадать со своей подругой с ником из греческого алфавита, на пост ниже.
показати весь коментар
30.09.2022 00:25 Відповісти
Спробуй прочитати це, якщо у тебе звивин хватить у мозку. Це петиція до президента, вгадай якого? №22/023097-еп Как в Украине запороли производство высокоточного оружия Автор (ініціатор): Чернета Володимир Андрійович Дата оприлюднення: 14 квітня 2016
показати весь коментар
30.09.2022 06:39 Відповісти
Так может ты претензии к ГКАУ предъявишь? Так с ними и без петиции разобрались, без всех этих 46 голосов.
А петиции твоего Чернеты, хоть их и много но больше 200 голосов не набирают. Ты не Чернета, случайно?
показати весь коментар
30.09.2022 09:38 Відповісти
А тобі яка різниця, хто я такий? Головне, що поховали Грім у 2016 році, так що стули пельку, кацап.
показати весь коментар
30.09.2022 09:51 Відповісти
До речі, про петиції - люди у більшості не знають про існування яких-небуть петицій, а якщо знають, то мають проблеми з їх підписом, бо треба мати цифровий ключ, який треба отримувати за певною процедурою.
показати весь коментар
30.09.2022 09:55 Відповісти
Кто ты такой я по твоим постам вижу . Хорошо, Гром поховали в 2016. Но у Саудитов он есть, видимо они сами доработали. Возможно даже у них уже и нет а есть теперь у нас.. Ну а про проблемы с петициями - это вообще песня. Так, что очень хорошо вижу, кто ты такой и к сожалению таких много. Все, держи курс за флагманом, и петиции свои не забудь.
показати весь коментар
30.09.2022 15:15 Відповісти
Кацапчику, навчись мові спочатку, потім щось стукати будеш, мені важко розуміти твоє псяче скигління.
показати весь коментар
30.09.2022 15:21 Відповісти
Я то научусь а ты так и останешься.............. и ...............
показати весь коментар
30.09.2022 15:28 Відповісти
З рузькегаваряще щелепою, ти як був лайном, так і будеш, поки не здохнеш.
показати весь коментар
30.09.2022 15:33 Відповісти
Так, західна зброя це добре! Це, в наших умовах, просто рятувальний плот... Але чому ми опинилися в 2022 без власноїзброї, яка в нас вже була наприкинці 2018-початку 2019??? Відсутність власної новітньої зброї: ПКРК Нептун, САУ Богдана, ОТРК Гром-Сапсан, ПТРК Стугна (в потрібній кількості), модернізованих танків (харківський танковий завод Малишева зробили банкрутом вже наприкінці 2020), модернізованих літаків, нових систем ППО, розроблених КБ Луч... Все це дало сигнал ху@лу та його москальській орді, що можна широкомасштабно наступати... Саме через відсутність властних озброєнь, поставлених у ЗСУ та через низку стратегічних зрад (бо помилкою це не назвеш - розмінований Чонгар, замкнені воєнкомати та обеззброєне ТРО на півдні, неприкрита північна частина з Білорусі, оголена столиця Київ... ), починаючи з 24.02.22., Україна вже втратила десятки тисяч своїх громадян (і цивільних і військових), тимчасово втратила свої території, котрі ще прийдеться відвойовувати у москалоти страшною ціною...
показати весь коментар
29.09.2022 21:33 Відповісти
не в нашій ситуації якісь претензії комусь виставляти , а могли б як мадяри всратись
показати весь коментар
29.09.2022 19:53 Відповісти
Саме так. Вони ремонтують? Ремонтують. От, скажімо на ремонт завезли два танчики, а вияезли в Україну три. 😊 Звідки третій? Зі зеконолених матеріалів! А чому піару нема? Бо не всі як Єрмак. 😊
показати весь коментар
29.09.2022 19:42 Відповісти
Может быть интересней. Выехало 10 танчиков из Болгарии в Чехию. И куда-то дальше.
показати весь коментар
29.09.2022 20:15 Відповісти
он не газует..вся болгария заполнена кацапами....так что кто тут газует ещё непонятно
показати весь коментар
29.09.2022 20:07 Відповісти
що тут не зрозумілого ? там завжди було кацапів дофіга, всю нерухомість скупили, але це не аргумент нам виставляти якісь претензіїї в той час як самі асвальт катали
показати весь коментар
29.09.2022 20:19 Відповісти
імбіцил не хами незнайомим людям ! загубись - з випердишами не веду діалоги !
показати весь коментар
29.09.2022 21:20 Відповісти
так і цей бот тобі говорить іди нухуй *****
показати весь коментар
29.09.2022 21:23 Відповісти
А те що вони техніку ремонтують це як для вас зеро? Вам би дякувати
показати весь коментар
29.09.2022 19:30 Відповісти
Подоляк зарахує комент. Сам чого не на фронті, якщо такий бойовий
показати весь коментар
29.09.2022 21:39 Відповісти
Шел бы ты за короблем, кацапская харя
показати весь коментар
29.09.2022 20:39 Відповісти
Какое же ты ущербное, Украина за любую помощь благодарна, а кацапская тварь тут типа патриот, иди к Пиантковскому, он тебя поймет
показати весь коментар
29.09.2022 21:14 Відповісти
"Але країна не відмовляється від своїх зобов'язань щодо ремонту української військової техніки."

Теж непогано.
показати весь коментар
29.09.2022 19:19 Відповісти
СтефанчукА в Болгарію ‼️‼️‼️Он задавит їх вагомим авторитетом
показати весь коментар
29.09.2022 19:22 Відповісти
Зʼїсть весь болгарський перець
показати весь коментар
29.09.2022 19:27 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.09.2022 19:30 Відповісти
Вирішує Парламент такі питання, дякуємо за допомогу.
показати весь коментар
29.09.2022 19:22 Відповісти
Там в парламенте свое ОПЗЖ сидит
показати весь коментар
29.09.2022 19:23 Відповісти
Не думаю, що у Болгарії взагалі є щось цікаве для нас, з точки зору озброєння
показати весь коментар
29.09.2022 19:23 Відповісти
Да як сказати. БТРи в них точно є, танчиків радянських трохи є, калібри 122 і 152 точно є, арта під них є...
показати весь коментар
29.09.2022 19:29 Відповісти
Все верно. Причем боеприпасы советских калибров даже важнее. У нас все еще много артиллерии совдеповских образцов. Впрочем ремонтные комплекты для техники тоже пригодились бы. Но болгарам сыкотно...
показати весь коментар
29.09.2022 19:32 Відповісти
Як раз ********** радянських зразків для артилерії та Градів Болгарія нам доставила 5000 тонн з травня по Липень. Кожної ночі вилітали транспортні літаки з Болгарії до Польщі, а потім в Україну. Але це було при попередньому уряді. Зараз там тимчасово технічний уряд, який не хоче брати відповідальність. 2 жовтня будуть парламентські вибори
показати весь коментар
29.09.2022 20:44 Відповісти
Мы не злопамятные, но злые и память у нас хорошая
показати весь коментар
29.09.2022 19:23 Відповісти
Братушки, такие братушки....
показати весь коментар
29.09.2022 19:25 Відповісти
Их братушки на Волге, их туда привёл Котраг, брат Аспаруха.
Длительное время нас убеждали, что балканские булгары ассимилировались среди славян союза 7-ми племён и таким образом ославянились. Но, оказывается, "братушки" славян переселили на юго-восток, на границы с Византией, и на север-против авар. До 1911 г. на севере Болгарии существовала славянская автономия. То есть, никак не ассимилировались. Так и остались похожими на Бисера Кирова и Лили Иванову. А их ближайшие родственники теперь татары на Волге, хотя до 1918 года назывались булгарами. Но, большевики переименовали.
Первоисточники самые разные, давно читанные, названия забытые, просто осталось в памяти.
Интересовался по причине непонимания, как славяне могут иметь тюркскую внешность.
показати весь коментар
29.09.2022 21:49 Відповісти
Козли ви,а не братушки!
показати весь коментар
29.09.2022 19:26 Відповісти
Ги-гт, не постачайте. Тоді українська ППО не збиватиме рашистські ракети, що зійдуть з курсу і підуть в напрямку Болгарії. Або Україна не виступатиме проти створення Пловдівської народної республіки під керівництвом кремлівських маріонеток. Вибирайте, българи
показати весь коментар
29.09.2022 19:26 Відповісти
Болгарія - єдина країна, яка починала обидві світові війни на одному боці (в коаліції проти рашки/срср), а закінчувала на іншому (за рашку/срср).

Гнилуваті чувачки...
показати весь коментар
29.09.2022 19:26 Відповісти
А чо гнилуваті? Починали з лузерами, закінчили з переможцями
показати весь коментар
29.09.2022 19:29 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 19:36 Відповісти
Першу світову Болгарія не могла закінчувати на боці рашки - бо рашка тоді вже розпалася, а радянський союз ще не виник. Перед розпадом рашка в Бересті ще і підписала капітуляцію перед Болгарією. До речі, Болгарія тоді одна з перших визнала Українську державу.
показати весь коментар
29.09.2022 20:48 Відповісти
Гнилуваті чувачки... 100 процентов, работал с ними. Они и сербы - стукачи изумительные, Павлик Морозов отдыхает.
показати весь коментар
29.09.2022 19:29 Відповісти
Официально.
За неделю из россии выехало больше граждан рф, чем вторглось на территорию Украины в феврале.

Добрая-добрая заграница... Когда она сообразит, что под видом эмиграции недовольных властью путин насыщает Европу и приграничные страны "спящей" агентурой, может быть поздно. (с) Шарп
показати весь коментар
29.09.2022 19:29 Відповісти
там тієї Болгарії трохи більше Київа, до того країна повністю економічно залежна від ЄС. що реально вони можуть поставити? нічого. допомагають з ремонтом і транспортуванням важкої техніки, то ж і за це їм треба подякувати.
показати весь коментар
29.09.2022 19:30 Відповісти
То може відмовити Болгарії в поставках Пшениці?

Хай купують у Угорщини!
показати весь коментар
29.09.2022 19:31 Відповісти
Так прийміть таке рішення. Які проблеми?
показати весь коментар
29.09.2022 19:34 Відповісти
Потрібно спочатку прийняти рішення щоб прийнять рішення.
показати весь коментар
29.09.2022 19:38 Відповісти
В таких випадках, краще казати що ви даєте, або чим допомагаєте…
показати весь коментар
29.09.2022 19:41 Відповісти
Бояться,можна зрозуміти. Тай кому то треба,можна подумати, Україна все кинула б і постачала зброю аж бігом комусь там воюючому. Не виправдовую Болгарію,але можна уявити себе на їх місці.
показати весь коментар
29.09.2022 19:41 Відповісти
О чём говорить, когда не о чем говорить ?
И техника говно, и болгары не герои нашего романа.
показати весь коментар
29.09.2022 19:42 Відповісти
Вот Украине повезло, большинство соседей говнюки)
показати весь коментар
29.09.2022 19:42 Відповісти
болгари не сусіди.. географію вчи=))
показати весь коментар
29.09.2022 19:43 Відповісти
Соседи. До Болгарии ближе, чем до Германии, например
показати весь коментар
29.09.2022 19:54 Відповісти
Зброю треба купувати в Південній Кореї (начебто вже збираються). А Болгарія це таке - пігмей, чого на них ображатися? Нехай балдеють.
показати весь коментар
29.09.2022 19:47 Відповісти
Танки там чудові. Перші в світі серійні танки четвертого покоління. Абрамси відпочивають.
показати весь коментар
29.09.2022 22:00 Відповісти
Та ваш Киркоров - и тот румын. Вотъ
показати весь коментар
29.09.2022 20:04 Відповісти
Просрати підготовку до війни, а тепер болгари погані.
показати весь коментар
29.09.2022 20:09 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 20:17 Відповісти
Начальник русо резать нада,
Савсем нет совесть, скака не двай.
показати весь коментар
29.09.2022 20:32 Відповісти
ничего удивительного ***** любитель *****
показати весь коментар
29.09.2022 20:32 Відповісти
Наскільки пам"ятаю у Болгарії є заводи на яких до цих пір виготовляють лінійку *********** до зброї радянського зразка. Цікаво, як там з цим у плані допомоги.
показати весь коментар
29.09.2022 20:42 Відповісти
Вони і допомогли - з травня по липень передали України через Польщу 5000 тонн *********** снарядів для артилерії та Градів. При попередньому уряді. А цей технічний уряд не хоче брати відповідальність
показати весь коментар
29.09.2022 20:51 Відповісти
Болгария НЕ ремонтирует украинскую технику,не могут между собой договоротся, позавчера по бг тв сказали
показати весь коментар
29.09.2022 20:46 Відповісти
Готовим сашлыки на 9 мая...Зеля всегда прав,войны не будет..
Занавес ..
показати весь коментар
29.09.2022 20:52 Відповісти
Президент Украины Порошенко 10 июня 2014 года обратился к властям Литвы,Латвии, Эстонии, Болгарии,Чехии и Словаки с просьбой помочь поставить аккумуляторы советского производства для танков самолётов БТРов и вертолетов...
Что думаете...кто первым подал руку помощи.., Украине ?
показати весь коментар
29.09.2022 20:59 Відповісти
Болгария иди на х.... Когда прилетит ядерный гриб тогда может быть дойдёт.
показати весь коментар
29.09.2022 21:16 Відповісти
Какое там оружие, кроме Болгарского перца ни куя нет, ******..
показати весь коментар
29.09.2022 21:32 Відповісти
Болгарія знаходячись від росії аж за Україною і Румунією івсеодно їх боїться... а ми даємо кацабні піздюююююлєй... Ось і відповідь в кого нація воїнів а в кого рабів....
показати весь коментар
29.09.2022 21:44 Відповісти
Болгари, на жаль, ніколи не підуть проти рашки, бо вона, як вони вважають, звільнила Болгарію від турків. Це понад усе! Болгари навіть німцям не допомогали як союзники на Східному фронті. Помідорами - так, а зброєю та солдатами - ні. І німці це проковтнули.
Те, що болгари зараз нам не вороги - то добре. А ворогами рашки вони не будуть, не треба й чекати.
показати весь коментар
30.09.2022 01:16 Відповісти
В България в момента има служебно правителство назначено от президентът Радев. Този преZидент е проруски боклук. Добрата новина, е, че след 2 дни тук w България ще има избори и всички прогнози дават преднина на ГЕРБ - проевропейска и проукраинска партия.
ГЕРБ отдавна заявиха, че ще дадат всичко което поиска Украйна, без изключение.

Наразі в Болгарії діє тимчасовий уряд, призначений президентом Радевим. Цей президент проросійське сміття. Хороша новина полягає в тому, що через 2 дні тут, у Болгарії, будуть вибори, і всі прогнози дають лідерство ГЕРБ - проєвропейській і проукраїнській партії.
У ГЕРБ давно заявляють, що дадуть усе, що просить Україна, без винятку.
показати весь коментар
30.09.2022 08:58 Відповісти
 
 