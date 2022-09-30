Заходу потрібна стратегія ядерного стримування Росії, - Кулеба

Перспектива застосування ядерної зброї викликає шок у всіх, насамперед у країн, які володіють ядерною зброєю.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді все, що треба зараз нашим партнерам, це згадати, що протягом десятиліть вони мали ефективну стратегію ядерного стримування Радянського Союзу, і зараз треба знову повірити в себе і розробити стратегію, яка стримає Росію. Це цілком можливо, це не є якимсь вирішеним наперед чинником", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, перспектива застосування ядерної зброї викликає шок у всіх, насамперед у країн, які володіють ядерною зброєю.

"І тут позиція і Китаю, і Індії, які зайняли окрему позицію в контексті війни Росії проти України – абсолютно категорично проти застосування ядерної зброї, не кажучи вже про інші ядерні країни, які належать до Заходу і з якими в нас, відповідно, дуже тісні відносини", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що застосування Путіним ядерної зброї не зламає Україну і не змусить Захід відмовитися від підтримки України.

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"Якщо Путін вважає, що, застосувавши ядерну зброю, він, по-перше, зламає Україну, змусить її відмовитися від боротьби, по-друге, зламає Захід і змусить їх відмовитися від підтримки України, то він укотре, як він уже багато разів до цього робив, грубо помиляється. Це не зламає Україну і це не змусить Захід відмовитися від підтримки України. Питання лише в одному, і це найгостріше питання у внутрішніх дискусіях у різних урядах – як на це реагувати. Але опція зменшити підтримку України та сказати: "Усе, стоп, якщо вже ви так пішли, то тепер давайте робити поступки" в серйозних столицях не обговорюється", - додав міністр.

За його словами, наразі росіяни отримують профіти вже від того, що в принципі тема ядерного удару вийшла якщо не на передовиці, то точно на другу-третю шпальти, ефект залякування вже працює.

"Ми дуже активно розмовляли з партнерами на цю тему. В перші дні спілкування нервозність відчувалася, але потім нам вдалося якось це все стабілізувати. Потрібна твердість духу, віра в перемогу, і все буде добре", - повідомив Кулеба.

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