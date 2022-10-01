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МАГАТЕ просить пояснень від РФ через затримання гендиректора ЗАЕС Мурашова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters.

"Ми зв'язалися з російською владою і запитуємо про роз'яснення", - заявив представник МАГАТЕ у відповідь на запит у суботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

Нагадаємо, у "Енергоатомі" повідомили, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
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Топ коментарі
+8
просить з квітами і печеням?
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01.10.2022 13:44
+4
ответ будет простой: "следующими будут ваши два наблюдателя"
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01.10.2022 13:55
+4
просіть далі, як самі не сповна розуму...
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01.10.2022 13:56
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просить з квітами і печеням?
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01.10.2022 13:44 Відповісти
Они чё, не знают?? Это всё бендеровцы..
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01.10.2022 13:46 Відповісти
Импотентами , как были так и не лечатся ‼️Нет в современном мире Черчиллей‼️
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01.10.2022 16:11 Відповісти
Не просити потрібно , а вимагати , бо кацапи на прохання , як правило ,
не відповідають , а ще з більшим остервенінням мстять 😡
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01.10.2022 13:47 Відповісти
в мене вже на це слово "вимагати" алергія...
мої пардони...
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01.10.2022 13:59 Відповісти
Треба не просити, а вводити контингент і їбашити русню.
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01.10.2022 14:28 Відповісти
ответ будет простой: "следующими будут ваши два наблюдателя"
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01.10.2022 13:55 Відповісти
просіть далі, як самі не сповна розуму...
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01.10.2022 13:56 Відповісти
Просят они....импотенты херовы,как и ООН и красный крест.
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01.10.2022 14:02 Відповісти
коли росатому санкції оголосите?
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01.10.2022 14:46 Відповісти
Рузьге пояснення: "Бе-е-е! Бе-бе-бе! Ме-е-е-е-е!"
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01.10.2022 15:11 Відповісти
Добре просить?.. Душевно?.. Слізно?.. На коліна не забули стати?..
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01.10.2022 22:29 Відповісти
 
 