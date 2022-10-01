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МАГАТЭ просит объяснений от РФ из-за задержания гендиректора ЗАЭС Мурашова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы связались с российскими властями и запрашиваем о разъяснениях", - заявил представитель МАГАТЭ в ответ на запрос в субботу.

Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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Топ комментарии
+8
просить з квітами і печеням?
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01.10.2022 13:44
+4
ответ будет простой: "следующими будут ваши два наблюдателя"
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01.10.2022 13:55
+4
просіть далі, як самі не сповна розуму...
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01.10.2022 13:56
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просить з квітами і печеням?
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01.10.2022 13:44 Ответить
Они чё, не знают?? Это всё бендеровцы..
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01.10.2022 13:46 Ответить
Импотентами , как были так и не лечатся ‼️Нет в современном мире Черчиллей‼️
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01.10.2022 16:11 Ответить
Не просити потрібно , а вимагати , бо кацапи на прохання , як правило ,
не відповідають , а ще з більшим остервенінням мстять 😡
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01.10.2022 13:47 Ответить
в мене вже на це слово "вимагати" алергія...
мої пардони...
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01.10.2022 13:59 Ответить
Треба не просити, а вводити контингент і їбашити русню.
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01.10.2022 14:28 Ответить
ответ будет простой: "следующими будут ваши два наблюдателя"
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01.10.2022 13:55 Ответить
просіть далі, як самі не сповна розуму...
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01.10.2022 13:56 Ответить
Просят они....импотенты херовы,как и ООН и красный крест.
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01.10.2022 14:02 Ответить
коли росатому санкції оголосите?
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01.10.2022 14:46 Ответить
Рузьге пояснення: "Бе-е-е! Бе-бе-бе! Ме-е-е-е-е!"
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01.10.2022 15:11 Ответить
Добре просить?.. Душевно?.. Слізно?.. На коліна не забули стати?..
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01.10.2022 22:29 Ответить
 
 