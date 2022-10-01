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МАГАТЭ просит объяснений от РФ из-за задержания гендиректора ЗАЭС Мурашова
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters.
"Мы связались с российскими властями и запрашиваем о разъяснениях", - заявил представитель МАГАТЭ в ответ на запрос в субботу.
Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Топ комментарии
+8 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий01.10.2022 13:44
+4 Urs
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+4 три - пятнадцать
показать весь комментарий01.10.2022 13:56
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не відповідають , а ще з більшим остервенінням мстять 😡
мої пардони...