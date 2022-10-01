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МЗС України вимагає від Росії визволити викраденого гендиректора ЗАЕС Мурашова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,мурашов

МЗС України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюдненій заяві Міністерства закордонних справ України.

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи також вжити рішучих заходів з цією метою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

Вкотре наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ просить пояснень від РФ через затримання гендиректора ЗАЕС Мурашова

У МЗС очікують посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин.
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сказати, що повага до хлопців?
це як нічого не сказати...
рідні - бережить себе...
а ми тута трохи повимагаємо - в цьому ми чемпіони всесвіту!
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01.10.2022 14:27 Відповісти
Преврати себя в фарш ещё до фронта не доехали: автобус с мобиками из Башкирии врезался в остановку. Причина аварии - пьяный орк упал на руль.відосик
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01.10.2022 14:30 Відповісти
ооо, протеже діркача стало жертвою тих, кого з таким нетерпінням чекало і вітало🤣🤣🤣🤣. висловлюю глибоке занепокоєння його подальшою долею. нехай відчує на собі всю доброту рузькаго міра. від підозр в тому що воно "враг народа" до згвалтування гантелею.
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01.10.2022 14:39 Відповісти
вчера был такой удачный момент.. в *********** собралась вся шабашь дьявольская во главе с Люцифером ****** вот там бы оставить чумаданчик с бимбочкой 0,4 киллотоны.. и по таймеру...а потом выкатив глаза спросить ай-яяя-й а кто ето сделал ??????
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01.10.2022 14:41 Відповісти
що б ви так вимагали Чонгар не розміновувать.
ще раз - клована цемніть в сраку, циркачі зелені...
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01.10.2022 14:42 Відповісти
а толку? З цієї вимоги? Чим вона допоможе директору Мурашову?

Хто сприяв здачі ЗАЕС???? - у повній відповідді на це запитання буде більше толку.
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01.10.2022 14:43 Відповісти
це декларація, що нам не по фігу, що русскіє терористи викрали нашого громадянина.
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01.10.2022 15:33 Відповісти
назвіть "Мурашов" в опі? - вони не чули такого..
назвіть "коломойський" - опа в позі засраного леопарда - на дереві і хикає..
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01.10.2022 17:17 Відповісти
 
 