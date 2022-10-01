МЗС України вимагає від Росії визволити викраденого гендиректора ЗАЕС Мурашова

МЗС України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюдненій заяві Міністерства закордонних справ України.

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи також вжити рішучих заходів з цією метою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримали та вивезли у невідомому напрямку гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

Вкотре наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ просить пояснень від РФ через затримання гендиректора ЗАЕС Мурашова

У МЗС очікують посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин.