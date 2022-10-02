Австралія вводить додаткові санкції проти 28 російських чиновників, - МЗС

Австралія запровадила додаткові санкції проти 28 високопосадовців із РФ, а також знову закликала Росію вивести війська з території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт австралійського міністерства закордонних справ.

"Ці додаткові санкції посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна та тих, хто виконує його накази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткові адресні фінансові санкції та заборони на поїздки будуть запроваджені щодо 28 призначених Росією міністрів та високопосадовців.

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Серед них особи, які порушують міжнародне право для узаконення незаконних дій Росії в Україні за допомогою фіктивних референдумів, дезінформації та залякування.

Також зазначається, що окуповані російськими військами регіони України є суверенними і "ніякий бутафорський референдум цього не змінить".

Крім того, Австралія подала заяву до Міжнародного суду (МС) щодо підтримки порушеної Україною справи щодо порушення Росією Конвенції про попередження геноциду (конвенція).

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Зазначається, що Австралія продовжує закликати Росію негайно виконати наказ МС, що юридично зобов'язує, від 16 березня 2022 року про негайне виведення своїх збройних сил з України.

"Наше втручання підкреслює нашу відданість дотриманню основних норм міжнародного права та цілісності Конвенції про геноцид", - підсумували в австралійському зовнішньополітичному відомстві.

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