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Австралія вводить додаткові санкції проти 28 російських чиновників, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

австралія

Австралія запровадила додаткові санкції проти 28 високопосадовців із РФ, а також знову закликала Росію вивести війська з території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт австралійського міністерства закордонних справ.

"Ці додаткові санкції посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна та тих, хто виконує його накази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткові адресні фінансові санкції та заборони на поїздки будуть запроваджені щодо 28 призначених Росією міністрів та високопосадовців.

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Серед них особи, які порушують міжнародне право для узаконення незаконних дій Росії в Україні за допомогою фіктивних референдумів, дезінформації та залякування.

Також зазначається, що окуповані російськими військами регіони України є суверенними і "ніякий бутафорський референдум цього не змінить".

Крім того, Австралія подала заяву до Міжнародного суду (МС) щодо підтримки порушеної Україною справи щодо порушення Росією Конвенції про попередження геноциду (конвенція).

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Зазначається, що Австралія продовжує закликати Росію негайно виконати наказ МС, що юридично зобов'язує, від 16 березня 2022 року про негайне виведення своїх збройних сил з України.

"Наше втручання підкреслює нашу відданість дотриманню основних норм міжнародного права та цілісності Конвенції про геноцид", - підсумували в австралійському зовнішньополітичному відомстві.

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Автор: Роман Свиридович
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Засуджує, накладає санкції, допомагає матеріально, закликає... і тут же "не накладатиме візові санкції". Якось не логічно це все
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02.10.2022 05:39 Відповісти
... я, бы добавил "против 28 памфиловцев" / Памфилова вафлетка сапиенс/
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02.10.2022 06:55 Відповісти
Імітація санкцій. Ось такі імітації і довели до ядерного шантажу.
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02.10.2022 09:02 Відповісти
Та ладно! Зі скрежетом. Австралія на іншій півкулі планети і вважає, що її це взагалі не стосується.
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02.10.2022 10:05 Відповісти
 
 