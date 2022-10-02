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Швеція закликає хокеїстів не їхати грати за російські команди

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

росія,швеція,хокей

У Міністерстві закордонних справ Швеції закликають місцевих хокеїстів не їхати до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Last Sports.

"Рішення про рекомендації ґрунтується на загальній оцінці кількох факторів. МЗС перебуває у тісному контакті з посольством Швеції в Москві та генеральним консульством у санкт-петербурзі і проводить постійну оцінку ситуації", - пояснили у міністерстві.

При цьому МЗС не надає відповідних порад тим шести хокеїстам, які вже грають у російських командах. Річ у тому, вказує видання, що немає юридичних прав розірвати контракти спортсменів. Змінити ці правила Міжнародна асоціація хокею з шайбою може лише за рік.

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Нагадаємо, 28 лютого Міжнародна федерація хокею із шайбою відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін через російську агресію проти України. Згодом організація відібрала в Росії можливість прийняти чемпіонат світу 2023 року

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
Тільки той хто несповна розуму може їхати грати або жити до запарєбрікавава свінарніка...
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02.10.2022 17:00
+2
кацапи баблом заманюють
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02.10.2022 17:01
+2
можешь ему пиццу с пироженным на дорожку за личные средства отправить новой почтой..
дебилов нужно лечить.
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02.10.2022 17:17
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Тільки той хто несповна розуму може їхати грати або жити до запарєбрікавава свінарніка...
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02.10.2022 17:00 Відповісти
кацапи баблом заманюють
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02.10.2022 17:01 Відповісти
просто меняйте хокеистам паспорт на мокшанский...
заклыкы,то ошибка демократий...
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02.10.2022 17:06 Відповісти
правильно, надо без суда и следствия руками революционной тройки насильственно поменять человеку гражданство !!!!

Правильно ?
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02.10.2022 17:12 Відповісти
можешь ему пиццу с пироженным на дорожку за личные средства отправить новой почтой..
дебилов нужно лечить.
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02.10.2022 17:17 Відповісти
Вот и ***** с Ким Чен Ыном считают, что они дебилов лечат,

а в нормальных странах насильственно государство у граждан гражданство не отбирает.

Пошли пиццу ***** - своему единомышленнику в вопросе присвоения-отбирания гражданства
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02.10.2022 17:21 Відповісти
мож на ***** за бучу в местный райсуд сначала пожалуешься?
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02.10.2022 17:28 Відповісти
а для тебя Буча - это повод отменить всё право во всём мире ?
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02.10.2022 17:39 Відповісти
та да мырыканци издеваются над коренными народами... похоже твой мозг трахает гундяев и отэць павло одночасно.
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02.10.2022 17:48 Відповісти
мырыканци тоже со мной согласны, что лишать человека гражданства против его желания недопустимо.
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02.10.2022 19:10 Відповісти
У каZZапов скоро не будет бабла содержать ледовые арены. Так что желающие играть там шведы должны сперва освоить хоккей на траве.
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02.10.2022 17:08 Відповісти
А може ватерполо?
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02.10.2022 18:00 Відповісти
А що є бажання грати в одній команді з людожерами? Та не відмиєтесь,.
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02.10.2022 17:12 Відповісти
Невже є ще такі, що хочуть там заробляти гроші?
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02.10.2022 17:23 Відповісти
нажаль ще є-бо бобло для деяких то завжди бабло...
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02.10.2022 17:36 Відповісти
 
 