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Для виграшу часу російське керівництво поповнює частини представниками "силових структур" окупованих територій, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо мобілізації на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих "силових структур", що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи федеральної служби безпеки російської федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримчани, які втекли від мобілізації, хочуть отримати українські закордонні паспорти

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
1 ч ВСУ подходят к Сватово с двух направлений. Ни по одному из них подразделения РОВ не могут создать сколь-нибудь существенные препятствия и блокировать контрнаступление.
С учётом темпов продвижения, мне кажется, Сватово и Кременную будут освобождать практически одновременно
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03.10.2022 20:16
+11
Помните мусорков в Мриуполе? Которые отсиделись в подвалах и пришли послужить Путлеру. Теперь это говно пойдет в окопы, на передок, в атакующее мясо!)))
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03.10.2022 20:28
+9
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03.10.2022 20:08
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03.10.2022 20:08 Відповісти
так скоро и пенсов 70+ на могилизацию призовут
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03.10.2022 20:11 Відповісти
зельцу с дерьмаком не дайте убежать
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03.10.2022 20:13 Відповісти
1 ч ВСУ подходят к Сватово с двух направлений. Ни по одному из них подразделения РОВ не могут создать сколь-нибудь существенные препятствия и блокировать контрнаступление.
С учётом темпов продвижения, мне кажется, Сватово и Кременную будут освобождать практически одновременно
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03.10.2022 20:16 Відповісти
🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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03.10.2022 20:44 Відповісти
Дай Боже! І щоб без втрат.
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03.10.2022 21:04 Відповісти
Ось і прийшов час "асвабаждения" для мудаків
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03.10.2022 20:26 Відповісти
Помните мусорков в Мриуполе? Которые отсиделись в подвалах и пришли послужить Путлеру. Теперь это говно пойдет в окопы, на передок, в атакующее мясо!)))
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03.10.2022 20:28 Відповісти
та не особо, ці покидьки по-ситуації, ррррраз і нема
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03.10.2022 20:48 Відповісти
Менты-предатели- ВСУ вас радостно встретит.
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03.10.2022 20:52 Відповісти
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03.10.2022 20:54 Відповісти
***** затіяв нову много_ходов_очка, діри(оборону) затикають мобіками, чмобікамт, чвкашниками. А все боєздатне готують для якоїсь авантюри. Пишуть що з *********, чи з півночі або зразу на Одесу. І пропагандони почали м'якше втирати- бєз пєпла, нам хватит того сто есть, нада еще изучить мнение житєлєй етих властей. Ну щоб наш зедент розслабився и снова увидел мир в ачке *****. І тут русосвині знову повторять 24.02
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03.10.2022 21:00 Відповісти
Цих виродків треба знищувати під корінь.
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03.10.2022 21:07 Відповісти
Моль на выдумки хитра
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04.10.2022 06:59 Відповісти
 
 