Для виграшу часу російське керівництво поповнює частини представниками "силових структур" окупованих територій, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо мобілізації на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих "силових структур", що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи федеральної служби безпеки російської федерації".

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