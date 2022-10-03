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Для выигрыша времени российское руководство пополняет части представителями "силовых структур" оккупированных территорий, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о мобилизации на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, российское военно-политическое руководство с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого согласования мобилизованного личного состава приняло интересное решение. Потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, восполняют за счет представителей так называемых силовых структур, действующих на временно оккупированной территории Донецкой области. Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет возлагаться на подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации".

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Топ комментарии
+13
1 ч ВСУ подходят к Сватово с двух направлений. Ни по одному из них подразделения РОВ не могут создать сколь-нибудь существенные препятствия и блокировать контрнаступление.
С учётом темпов продвижения, мне кажется, Сватово и Кременную будут освобождать практически одновременно
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03.10.2022 20:16
+11
Помните мусорков в Мриуполе? Которые отсиделись в подвалах и пришли послужить Путлеру. Теперь это говно пойдет в окопы, на передок, в атакующее мясо!)))
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03.10.2022 20:28
+9
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03.10.2022 20:08
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03.10.2022 20:08 Ответить
так скоро и пенсов 70+ на могилизацию призовут
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03.10.2022 20:11 Ответить
зельцу с дерьмаком не дайте убежать
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03.10.2022 20:13 Ответить
1 ч ВСУ подходят к Сватово с двух направлений. Ни по одному из них подразделения РОВ не могут создать сколь-нибудь существенные препятствия и блокировать контрнаступление.
С учётом темпов продвижения, мне кажется, Сватово и Кременную будут освобождать практически одновременно
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03.10.2022 20:16 Ответить
🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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03.10.2022 20:44 Ответить
Дай Боже! І щоб без втрат.
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03.10.2022 21:04 Ответить
Ось і прийшов час "асвабаждения" для мудаків
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03.10.2022 20:26 Ответить
Помните мусорков в Мриуполе? Которые отсиделись в подвалах и пришли послужить Путлеру. Теперь это говно пойдет в окопы, на передок, в атакующее мясо!)))
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03.10.2022 20:28 Ответить
та не особо, ці покидьки по-ситуації, ррррраз і нема
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03.10.2022 20:48 Ответить
Менты-предатели- ВСУ вас радостно встретит.
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03.10.2022 20:52 Ответить
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03.10.2022 20:54 Ответить
***** затіяв нову много_ходов_очка, діри(оборону) затикають мобіками, чмобікамт, чвкашниками. А все боєздатне готують для якоїсь авантюри. Пишуть що з *********, чи з півночі або зразу на Одесу. І пропагандони почали м'якше втирати- бєз пєпла, нам хватит того сто есть, нада еще изучить мнение житєлєй етих властей. Ну щоб наш зедент розслабився и снова увидел мир в ачке *****. І тут русосвині знову повторять 24.02
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03.10.2022 21:00 Ответить
Цих виродків треба знищувати під корінь.
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03.10.2022 21:07 Ответить
Моль на выдумки хитра
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04.10.2022 06:59 Ответить
 
 