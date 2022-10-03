Для выигрыша времени российское руководство пополняет части представителями "силовых структур" оккупированных территорий, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о мобилизации на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, российское военно-политическое руководство с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого согласования мобилизованного личного состава приняло интересное решение. Потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, восполняют за счет представителей так называемых силовых структур, действующих на временно оккупированной территории Донецкой области. Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет возлагаться на подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации".

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