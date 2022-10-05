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"Українці стають біднішими, бо уряд не хоче зменшувати бюджетні видатки", - Тинний

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

продукти,пенсіонери,бідність

Чим більше коштів держава витрачає на непродуктивні видатки, тим бідніше стає сам громадянин.

Про це у блозі на УП повідомив підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна всю свою історію витрачає суспільні кошти "не на те". 

"У Кабінету Міністрів і у Президента ніколи не має часу і натхнення почати економити суспільні кошти. Бо це ж неприємна робота. Треба звільняти людей, які займаються непродуктивною працею. Треба карати корупціонерів, а серед них так багато друзів. Треба підтримувати приватний сектор і обмежувати державний, а радянське виховання каже робити навпаки. Треба не допускати збитки державних підприємств, а не свідомо збільшувати їх заради популістичних мотивів", - пояснив підприємець.

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Тинний заявив, що чим більше коштів держава витрачає на непродуктивні видатки, тим бідніше стає сам громадянин: "Бо за свої 20 тис грн зарплати він нещодавно міг собі дозволити більше одягу, їжі, розваг і послуг, ніж зараз. Всі українці стають біднішими, бо Уряд не хоче зменшувати бюджетні видатки і використовує лише традиційні способи збільшення доходів".

Як приклад він навів готель Україна на Майдані Незалежності, який належить Державному управлінню справами Президента та є не дуже прибутковим. Це ж стосується і готелю Козацький Міністерства Оборони, який перебуває у незадовільному стані.

"На Львівській площі у Києві стоїть 40 років недобудований Мінкультом корпус інституту Карпенка-Карого. А на метро Лівобережна стоїть ще 40 років величезна недобудова Мінекономіки. Може, після приватизації, це майно могло б приносити податки і створювати робочі місця? Це лише здається, що недобудови не несуть витрат – вони руйнуються і знецінюються аж до витрат на демонтаж", - наголосив підприємець.

Також Тинний вважає, що Україні не потрібні державні кіностудії. 

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"Ще суперкейс – проект "Президентський університет" на ВДНГ, Експоцентрі. У самій ідеї сучасного ВУЗу немає нічого поганого – навпаки! Али навіщо псувати паркову зону і будувати щось нове, коли у вас стоять пустими без діла сотні тисяч квадратних метрів?! Відїзжаєте буквально пару кілометрів і перед виїздом на одеську трасу стоїть порожня і мертва громада споруд інституту кібернетики НАН України. Готовий кампус із інфраструктурою, велика територія... Все утримується за державні кошти. Все не несе жодної користі суспільству", - пояснив він.

Підприємець наголосив, що в Україні також існують тисячі підприємств-примар. Він також вважає, що країні не потрібні десятки тисяч слідчих поліції, прокуратури, ДБР, СБУ, БЕБ, які "щоденно кошмарять бізнес". 

"Ще є страшна сила. Зветься державна монополія. Скільки десятиріч платники податків будуть чекати поки держава позбудеться корупційного клондайку – ПАТ "Центренерго"? Я багато років кажу – що найкраща інвестиція Уряду України була б подарувати це підприємство разом із станціями із доплатою 100 млн доларів якимсь іноземним профільним інвесторам. Бо збитки держбюджету щороку суттєво більші. Те ж саме можна сказати про ще сотні інших підприємств. Яке найгірше обленерго? Державне Запоріжжяобленерго звісно ж. Які порти працюють краще – приватні чи державні? Риторичне питання", - вважає Тинний.

Таким чином, підсумував Тинний, в Україні непродуктивним трудом займається понад 1 мільйон громадян. А держбюджет досі лишається з багатьма пережитками радянщини.

"Я впевнений, що країни НАТО охоче підтримують нас у боротьбі з агресором і готові фінансувати важливі військові, інфрастуктурні і соціальні програми. Але, я впевнений, вони не готові фінансувати корупцію і неефективність. Бо ведуть боротьбу з цим в себе вдома. І не можуть до нескінченості закривати очі у нас", - додав він.

Також читайте: Серед усіх секторів економіки енергетика має найбільше проблем, - Тинний

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Скільки Бенічці мільярдів списали
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05.10.2022 16:22
+14
а расстреливать не пробывали? Нее????? а почему????!!!!! вполне даже результативный подход... враги бывают внешние их сегодня вбывают тысячами и внутренних врагов не меньше... думаю если сосчитать всех ублюдков покыдков чинуш нардепов депутатов министров и челядь любовниц и обслугу в том числе **************** систему тысяч под 150 наберется скотобазы--- СОЧИТАЙТЕ ИХ ДОВОЛЬСТВИЕ ТИПА ПЕНСИЙ ОНИ И ТАК НАКРАЛИ ВЗЯТКАМИ ДЕСЯТКИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЕВРО маетки за бугром паспорта РФ и стран Европы и им такие пенсии вот непродуктивные расходы один вы**лядок судья взяточник вместе с вы***лядком прокурором взяточником пенсэонэром может дать пенсию в минималке 1000 людям!!!!!!!!!! а полицайня мусарня а налоговики а депутаты всех уровней печать вор и мразь негде ставить...а какое у нас состав КМУ прославился как честный и порядочный.... только в фантастическом романе... вот считаю РАССТРЕЛИВАТЬ И ВЕШАТЬ ТАМ ГДЕ КОРРРУПЦИЯ СХЕМАТОЗЫ СТИРАЛКИ ПРОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ КОНТОРЫ ТАМ РУКА ОБ РУКУ КОЛЛАБОРАНТЫ ПРЕДАТЕЛИ ПОДОНКИ И МРАЗИ...
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05.10.2022 16:28
+10
Просто порадуйте скільки з 1991 року було створено міністерств,комітетів,комісій,агенств,судів,т.з. правоохоронних органів,де більшість дублює функції одне одного і все стане зрозуміло...
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05.10.2022 16:35
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Скільки Бенічці мільярдів списали
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05.10.2022 16:22 Відповісти
пліснява не пліснява, зелена не зелена..ти суть не бачиш?А суть що Ахмету простили багато грошенят
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05.10.2022 16:52 Відповісти
Громадянин "Бо за свої 20 тис грн зарплати він нещодавно міг собі дозволити більше". Джерело: https://censor.net/ua/n3371717

Це де такі зарплати раніше?
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05.10.2022 16:23 Відповісти
У Харкові, наприклад, я і зараз стільки заробляю
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05.10.2022 16:31 Відповісти
***** такое чуство что во время войны мы должны быть богатыми -_-

Понятное дело что мы все будем беднее.
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05.10.2022 16:23 Відповісти
Просто хтось не хоче оптимізувати бюрократичний апарат
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05.10.2022 16:33 Відповісти
В Україні поки що війна не обявлена, на жаль.
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06.10.2022 04:20 Відповісти
Про це у блозі на УП повідомив підприємець

Ху-у-у...
Від серця відлягло: бо вже подумав, що звичайний українець з глузду з'їхав.
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05.10.2022 16:28 Відповісти
а расстреливать не пробывали? Нее????? а почему????!!!!! вполне даже результативный подход... враги бывают внешние их сегодня вбывают тысячами и внутренних врагов не меньше... думаю если сосчитать всех ублюдков покыдков чинуш нардепов депутатов министров и челядь любовниц и обслугу в том числе **************** систему тысяч под 150 наберется скотобазы--- СОЧИТАЙТЕ ИХ ДОВОЛЬСТВИЕ ТИПА ПЕНСИЙ ОНИ И ТАК НАКРАЛИ ВЗЯТКАМИ ДЕСЯТКИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЕВРО маетки за бугром паспорта РФ и стран Европы и им такие пенсии вот непродуктивные расходы один вы**лядок судья взяточник вместе с вы***лядком прокурором взяточником пенсэонэром может дать пенсию в минималке 1000 людям!!!!!!!!!! а полицайня мусарня а налоговики а депутаты всех уровней печать вор и мразь негде ставить...а какое у нас состав КМУ прославился как честный и порядочный.... только в фантастическом романе... вот считаю РАССТРЕЛИВАТЬ И ВЕШАТЬ ТАМ ГДЕ КОРРРУПЦИЯ СХЕМАТОЗЫ СТИРАЛКИ ПРОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ КОНТОРЫ ТАМ РУКА ОБ РУКУ КОЛЛАБОРАНТЫ ПРЕДАТЕЛИ ПОДОНКИ И МРАЗИ...
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05.10.2022 16:28 Відповісти
Суддя - пенсія 60 тис.
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05.10.2022 16:40 Відповісти
О-о-о, що до суддів, то взагалі нонсенс, пожитєве утримання та інше, там таки зарплати....і це за наші гроші. Тут вище пан вірно пише про росстріли, і в мирний час також....
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06.10.2022 14:22 Відповісти
Просто порадуйте скільки з 1991 року було створено міністерств,комітетів,комісій,агенств,судів,т.з. правоохоронних органів,де більшість дублює функції одне одного і все стане зрозуміло...
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05.10.2022 16:35 Відповісти
Це так ! В країні патріотів зрадників можна вирощувати за казенний рахунок.
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05.10.2022 16:37 Відповісти
Протягом ведення війн у всіх без винятку державах відбувається централізація. Якщо держава перемагає ворога то держапарат стає популістським і різко "лівішає". Виникає ілюзія що воєнними методами можна вирішувати соціальні та економічні проблеми. Якийсь час централізована мобілізація трудових ресурсів (тобто експлуатація з патріотичною апеляцією до "відродження нації") приносить якийсь ефект. А далі наступає депресія і повна зневіра в малооплачуваній праці на благо суспільства... Саме такий план вже створюють і частково почали реалізовувати жидобільшовики Зє...
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05.10.2022 16:38 Відповісти
''в Україні непродуктивним трудом займається понад 1 мільйон громадян. А держбюджет досі лишається з багатьма пережитками радянщини '' - 100 % истинна. А сколько есть вип пенсионеров со всевозможными льготами, чернобыльцев с купленными удостоверениями, госпредприятий которые годами не работают но через них каждый год вымываются миллиарды из бюджета...
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05.10.2022 16:46 Відповісти
До пенсіі я з бригадою построів більше 110 домів одно і двух етажних -- пенсія 2000 грн. У судді 60000 грн. Я сумніваюсь шо КПД в нього в 30 раз.
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05.10.2022 16:56 Відповісти
Не ну при пенсии в 2000 грн. у вас отчисления в пенсфонд должны были быть минимальными. Не больше 30-40 рублев в месяц, при Совке. Так что извините, на большее вы не наработали. У моего отца пенсия 14 штук и он за 50 лет трудового стажа отчислял при Совке по 200-300 рублев в пенсионный фонд каждый месяц.
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05.10.2022 19:13 Відповісти
В 80 - ті 90 - ті нашу роботу посчитали за нетрудові доходи -- стажу ніякого .
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05.10.2022 19:44 Відповісти
Те кто работал в ДСК имеют, а кто шабашил извините. Сколько платили отчислений в пенсионный фонд, сколько и получите. Это во всем мире так. Или ты думал на Западе иначе?
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05.10.2022 20:17 Відповісти
У США африканці поколіннями на велфорі живут .
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05.10.2022 20:28 Відповісти
В США вообще очень кривая экономика, с точки зрения реального производства-потребления. Но у них печатный станок с бумажками нужными всем. И во время кризиса эти бумажки всегда дорожают, потому что спрос на них растет
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05.10.2022 20:29 Відповісти
Скільки десятирічь платники податків будуть чекати поки держава позбудеться корупційного клондайку - ПАТ "Центренерго"? - Взагалі то дивна постановка питання. Якщо керівники держави самі корумповані, то чому вони будуть позбуватися корупційних клондайків? До речі, міф про те, що приватизація усе виправить, здогадайтесь хто розповсюджує? Вже передали за безцінь багато чого у приватні руки і що? Україна перетворилася у слаборозвинену аграрну країну, яка тепер випрошує зброю для самозахисту, а будувала у свій час танки, літаки та МБР. Передали Світловодський завод чистих металів у приватні руки - тепер бронежилети з пластинами з сталі, як у країнах 3-ого світу, а не кераміки, яку виробляли у Світловодську.
В історії США також були періоди, коли усе було корумповано, можна згадати Уоррена Гардінга (1921-1923) - найкорумпованіший президент Гардінг увійшов до історії США, як найпорочніший і найкорумпованіший президент. Він був пов'язаний з мафією, майже не приховував свого хабарництва та сексуальних оргій. У кулуарах Білого дому багато хто не соромлячись говорив про те, скільки коштує підпис президента під тим чи іншим документом. Міністр внутрішніх справ Фолл (з адміністрації Гардінга) згодом був засуджений до ув'язнення за те, що за хабар відкрито передав державні нафтові родовища приватним бізнесменам.
Поки до влади не прийдуть чесні та порядні люди, так усе і буде йти.
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05.10.2022 16:47 Відповісти
Там написано - іноземному інвестору в статті, але то не важливо, при приватизації є умови, які повинні забезпечити функціонування підприємства по профілю (або з іншою оговореною метою), + інвестицій план та інше. Не чув випадків, щоб повернули щось у державну власність, через невиконання інвестиційного плану. Проблема не в приватизації, а в тому як її проводять, в якпотім контролюються виконання умов.
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05.10.2022 18:44 Відповісти
Проблеми взагалі не у формі власності, а у рівні корупції. Приватні фірми привласнюють державні гроші що аж гуде. Інші просто виводять гроші на офшорні рахунки, чим це краще?
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05.10.2022 19:07 Відповісти
Та яі написав, що проблема в тому як проводять приватизацію і як потім контролюють. Тобто, так проблема в корупції.
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05.10.2022 19:20 Відповісти
До речі - іноземні інвестори у нас - це офшорні компанії з Кіпру чи з БВО.
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05.10.2022 19:08 Відповісти
Зрозуміло, зазвичай, що мається на увазі під «іноземні». До речі, можлива умова, що іноземний інвестор повинен володти в країні реєстрації бізнесом у відповідній галузі до підприємства, що приватизується.
Кіпр, не Кіпр, при бажанні кінцевий власник відомий.
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05.10.2022 19:18 Відповісти
Отож, при бажанні.
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05.10.2022 21:11 Відповісти
Вже чули висєр арестовища- украінская власть прєзіраєт народ, за людей нє щітаєт і імєєт на єто всє основанія, всєх єтіх актівістов, предпрєніматєлєй, бурлєнія патріотов, мабуть і військових, нєумєлиє, бєзмозглиє, управляємиє, ніщіє духом.
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05.10.2022 16:48 Відповісти
раджу почитати сам блог. Дуже цікаво, дуже просто, але.... Там факти того Державного що нічиє і слугує суто як корупційне джерело
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05.10.2022 16:50 Відповісти
Яка держава - таке й усе. Тай багато бізнесу таке ж саме - це й будівництво, це й комуналка, енергетика і т.п.
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05.10.2022 17:06 Відповісти
Але навіщо псувати паркову зону і будувати щось нове, коли у вас стоять пустими без діла сотні тисяч квадратних метрів?!
___________________
Як навіщо? А дерибан виділених на будівництво мільйонів?
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05.10.2022 17:13 Відповісти
«Треба звільняти людей, які займаються непродуктивною працею.»
То що вони звільнять самих себе?
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05.10.2022 18:39 Відповісти
і куди потім ті люди підуть працювати?
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05.10.2022 18:50 Відповісти
До речі, до цих пір нараховуються чималі зарплатні та виплати на житло втікачам-депутатам. Це як?
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05.10.2022 18:59 Відповісти
В людей заробітків немає. Багато зруйнованих міст, люди залишились без всього,а мільйони їхали за кордон на заробітки. Зараз все не працює.
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05.10.2022 19:39 Відповісти
Да довбой#бе? А ми думали, що це все корупція в вищих ешелонах влади -- відкати, закупівля всього в 2-5 разів вище за ринкову ціну, розпил бюджету... Ні бл@ть, все таки помилились.
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05.10.2022 19:50 Відповісти
Жоден президент не наважився чіпати/реформувати цю "соціальне корито" звідки годуються тисячі клерків - виборців!
Порошенко спробував трохи зменшити - проти нього виступили: від клерка - перекладаючого стоси паперів,до олігархів,в рази втративших свої статки.
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05.10.2022 20:09 Відповісти
Нагадаю, як зелене трусовате чмо, бігало від пороха на дебатах. А його ботоферма тепер хвалить немов того півня супового. Найвеличніший бовдур. (хто не помітив той самий Яник вер. 2.0)
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05.10.2022 20:13 Відповісти
Якщо Zeленський почне саджати корупціонерів, то тоді він залишиться без друзів на волі.
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05.10.2022 20:16 Відповісти
 
 