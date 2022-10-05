"Українці стають біднішими, бо уряд не хоче зменшувати бюджетні видатки", - Тинний
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Чим більше коштів держава витрачає на непродуктивні видатки, тим бідніше стає сам громадянин.
Про це у блозі на УП повідомив підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна всю свою історію витрачає суспільні кошти "не на те".
"У Кабінету Міністрів і у Президента ніколи не має часу і натхнення почати економити суспільні кошти. Бо це ж неприємна робота. Треба звільняти людей, які займаються непродуктивною працею. Треба карати корупціонерів, а серед них так багато друзів. Треба підтримувати приватний сектор і обмежувати державний, а радянське виховання каже робити навпаки. Треба не допускати збитки державних підприємств, а не свідомо збільшувати їх заради популістичних мотивів", - пояснив підприємець.
Тинний заявив, що чим більше коштів держава витрачає на непродуктивні видатки, тим бідніше стає сам громадянин: "Бо за свої 20 тис грн зарплати він нещодавно міг собі дозволити більше одягу, їжі, розваг і послуг, ніж зараз. Всі українці стають біднішими, бо Уряд не хоче зменшувати бюджетні видатки і використовує лише традиційні способи збільшення доходів".
Як приклад він навів готель Україна на Майдані Незалежності, який належить Державному управлінню справами Президента та є не дуже прибутковим. Це ж стосується і готелю Козацький Міністерства Оборони, який перебуває у незадовільному стані.
"На Львівській площі у Києві стоїть 40 років недобудований Мінкультом корпус інституту Карпенка-Карого. А на метро Лівобережна стоїть ще 40 років величезна недобудова Мінекономіки. Може, після приватизації, це майно могло б приносити податки і створювати робочі місця? Це лише здається, що недобудови не несуть витрат – вони руйнуються і знецінюються аж до витрат на демонтаж", - наголосив підприємець.
Також Тинний вважає, що Україні не потрібні державні кіностудії.
"Ще суперкейс – проект "Президентський університет" на ВДНГ, Експоцентрі. У самій ідеї сучасного ВУЗу немає нічого поганого – навпаки! Али навіщо псувати паркову зону і будувати щось нове, коли у вас стоять пустими без діла сотні тисяч квадратних метрів?! Відїзжаєте буквально пару кілометрів і перед виїздом на одеську трасу стоїть порожня і мертва громада споруд інституту кібернетики НАН України. Готовий кампус із інфраструктурою, велика територія... Все утримується за державні кошти. Все не несе жодної користі суспільству", - пояснив він.
Підприємець наголосив, що в Україні також існують тисячі підприємств-примар. Він також вважає, що країні не потрібні десятки тисяч слідчих поліції, прокуратури, ДБР, СБУ, БЕБ, які "щоденно кошмарять бізнес".
"Ще є страшна сила. Зветься державна монополія. Скільки десятиріч платники податків будуть чекати поки держава позбудеться корупційного клондайку – ПАТ "Центренерго"? Я багато років кажу – що найкраща інвестиція Уряду України була б подарувати це підприємство разом із станціями із доплатою 100 млн доларів якимсь іноземним профільним інвесторам. Бо збитки держбюджету щороку суттєво більші. Те ж саме можна сказати про ще сотні інших підприємств. Яке найгірше обленерго? Державне Запоріжжяобленерго звісно ж. Які порти працюють краще – приватні чи державні? Риторичне питання", - вважає Тинний.
Таким чином, підсумував Тинний, в Україні непродуктивним трудом займається понад 1 мільйон громадян. А держбюджет досі лишається з багатьма пережитками радянщини.
"Я впевнений, що країни НАТО охоче підтримують нас у боротьбі з агресором і готові фінансувати важливі військові, інфрастуктурні і соціальні програми. Але, я впевнений, вони не готові фінансувати корупцію і неефективність. Бо ведуть боротьбу з цим в себе вдома. І не можуть до нескінченості закривати очі у нас", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Це де такі зарплати раніше?
Понятное дело что мы все будем беднее.
Ху-у-у...
Від серця відлягло: бо вже подумав, що звичайний українець з глузду з'їхав.
В історії США також були періоди, коли усе було корумповано, можна згадати Уоррена Гардінга (1921-1923) - найкорумпованіший президент Гардінг увійшов до історії США, як найпорочніший і найкорумпованіший президент. Він був пов'язаний з мафією, майже не приховував свого хабарництва та сексуальних оргій. У кулуарах Білого дому багато хто не соромлячись говорив про те, скільки коштує підпис президента під тим чи іншим документом. Міністр внутрішніх справ Фолл (з адміністрації Гардінга) згодом був засуджений до ув'язнення за те, що за хабар відкрито передав державні нафтові родовища приватним бізнесменам.
Поки до влади не прийдуть чесні та порядні люди, так усе і буде йти.
Кіпр, не Кіпр, при бажанні кінцевий власник відомий.
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Як навіщо? А дерибан виділених на будівництво мільйонів?
То що вони звільнять самих себе?
Порошенко спробував трохи зменшити - проти нього виступили: від клерка - перекладаючого стоси паперів,до олігархів,в рази втративших свої статки.