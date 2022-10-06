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РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф

Росія намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу, проте отримала відмову від Туреччини.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Факти, які я спостерігаю - це провал "могилізації" в Росії, їх провал забезпечення нового контингенту... Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу . Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - зазначив очільник Міноборони.

Резінков вважає, що провал так званої "спецоперації" призведе до зміни режиму у Росії.

"Моє розуміння – це провал існуючого кремлівського режиму в Росії. Відповідно, вони зроблять якісь кадрові рішення, когось звинуватять, швидше за все, російських військових, у провалі "спеціальної військової операції", їм потрібні чиїсь голови. Але це вже не витримає режим, буде заміна режиму, буде "ідеальний шторм" у Росії, а ми в цей момент рухатимемося з нашими контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка призведе до завершення цієї війни та виходу нас на всі кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році",- додав міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Не готові воювати, немає ресурсів , але прилізли убивати українців. Нехай замовлять дерев`янні бушлати.
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06.10.2022 13:14
+9
Вялікая сама не здатна виготовити бронежилети і пошити зимовий одяг.
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06.10.2022 13:15
+8
Слухати,що чеше Резніков- самого себе обманювати.Якщо турки не допомогли , китайці із задоволення нашиють рашисту флісових кальсонів і зашиють металеві плити в "броніки"
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06.10.2022 13:21
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Хай шиють кожухи.
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06.10.2022 13:12 Відповісти
Щоб шити, треба мати руки, що ростуть не з одного місцяю На росії таких важко знайти
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06.10.2022 13:14 Відповісти
Oleksandr Onys

Доречі, навіть в роки ДСВ, майже 100% кожухів до РККА (потім СА) були поставлені з Монголії.
А от ватнікі, це таки - да, улюблений раБсєянській одяг, починаючи від 100 км від МКАД, та 50 км від будь-якого обл. центру.
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06.10.2022 19:39 Відповісти
Кожухи - то в Україні. у мокшан - ватнікі.
Думаєш - ватніків в Сібірі мало?
Да справа не в одязі - куйло намагається подібними закупівлями втянути "треті страни" в конфлікт.
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06.10.2022 15:12 Відповісти
под украинских волонтёров закосили?
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06.10.2022 13:14 Відповісти
ага, только хотели форму российского образца
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06.10.2022 13:20 Відповісти
Если додумается форму украйнского образца вымарать в гумне и обшить значками из AliExpress, может сойдёт Кстати поищите по "russian military" в Али - там много чего интересного вылезает.
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06.10.2022 14:18 Відповісти
не факт
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06.10.2022 15:00 Відповісти
Не готові воювати, немає ресурсів , але прилізли убивати українців. Нехай замовлять дерев`янні бушлати.
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06.10.2022 13:14 Відповісти
Ну, так за три дня ж бровь поднять собирались.
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06.10.2022 13:17 Відповісти
Вони не планували довгу війну - вони планували швидкий бліцкриг. Захоплення Києва за 3 дні і тд.
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06.10.2022 13:19 Відповісти
Забагато деревини буде, це для багатих. Дайош модний пластиковий пакет в маси на росії.
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06.10.2022 16:30 Відповісти
Це означає,що нам вирішили закинути мінімум 500 тисяч тон російського м'яса? Щось вони там оптимістично налаштовані в порівнянні з настроями кацапів щодо мобілізації.
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06.10.2022 13:14 Відповісти
якою пропагандою?? то вираз кацапів..
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06.10.2022 13:23 Відповісти
Петро Кузик комбат Легіону Свобода, який у Пісках, теж казав про українську пропаганду. Пропаганда, це окозамилювання та закидання шапками і вона дуже шкідлива. Подивіться цікаве інтерв'ю. https://www.youtube.com/watch?v=gfFADMMra1Q
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06.10.2022 14:47 Відповісти
я про вираз "укрпропаганда" - то є вислів кацапів - укропи, укрпропаганда, укрофашисти..скорочення гівняче..я про це

а то, про що Ви кажете - я не читаю)
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06.10.2022 15:26 Відповісти
Звичайно, що вам бойовий комбат, який дає інтерв'ю під обстрілом в Пісках. Є же ви, вам би до зелені у партії, там такі як ви потрібні.
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06.10.2022 16:59 Відповісти
А ви який телевізор дивитесь? Російський чи український? І що пропонуєте? Кричати "все пропало!"? Дивна думка.
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06.10.2022 13:54 Відповісти
Як постійно називає той марафон Гео Лерос, що по телевізору "марафон п**дежу". Не раджу дивитись, якщо є Інтернет.
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06.10.2022 14:49 Відповісти
звичайно вийде гроші поки що мають ,невийшло у турків вийде у північній кореї замовити якій пох на санкції..
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06.10.2022 13:24 Відповісти
Вялікая сама не здатна виготовити бронежилети і пошити зимовий одяг.
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06.10.2022 13:15 Відповісти
так вони заточені тільки під грабування й вбивство мирного населення
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06.10.2022 13:24 Відповісти
Підіиде деревянии макінтош .
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06.10.2022 13:16 Відповісти
Деревену шкода, краще зимові пакети
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06.10.2022 13:19 Відповісти
Мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка,
У меня нет зимнего пальта! (с)
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06.10.2022 13:16 Відповісти
кацапська арифметика:
500 тис. комплектів зимового одягу - 200 тис. бронежилетів = 300 тис. ваньків на хм відразу.
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06.10.2022 13:17 Відповісти
у вас неправильный подсчет..

одним броники... другим отдежду)))) кому достался броник тот пусть ищет сам одежду...

а ктото без броникв и без одежды))))
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06.10.2022 13:41 Відповісти
в Ілона маска замовте скафандри
3 в одному
-відразу й зимова форма бронірованая
та вартість така що на ста скафандрах
увесь бюджет арміі скіздить можна
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06.10.2022 13:20 Відповісти
Слухати,що чеше Резніков- самого себе обманювати.Якщо турки не допомогли , китайці із задоволення нашиють рашисту флісових кальсонів і зашиють металеві плити в "броніки"
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06.10.2022 13:21 Відповісти
США МАЕ попередити усі країни , що допомога раше буде наказана .
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06.10.2022 13:27 Відповісти
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06.10.2022 13:28 Відповісти
Ватники только ватники господа..
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06.10.2022 13:29 Відповісти
А ти, резніков, багато закупив?
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06.10.2022 13:33 Відповісти
Замовили лише 200 тис. при мільйоні армії.
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06.10.2022 14:51 Відповісти
Ну, поки пошиють, якраз стільки і залишиться.
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06.10.2022 16:20 Відповісти
То есть 300 000 орков заведомо должны были идти без бронежилетов. Есть факты снятия с мертвых и повторное использование обмундирования убитых. Это есть единственный выход для ватников.
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06.10.2022 13:35 Відповісти
Пане Резнiков,що там iз зимовою формою для наших вийськови?,Проблемы лаптей не цiкавi.
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06.10.2022 13:35 Відповісти
Расєянін (або маланець)"рєзніков" размишляє над новою схемою рятування "вєлікай масковії"? Чи як оце охарактеризувати: "....і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка призведе до завершення цієї війни....."? Чому не розвал імперії зла, визнання права їхніх так званих автономій на державний устрій і відродження, звільнення народів окупованих москвою і створення національних держав, і відповідно лікування їхнього хворобливого великодержавного шовінізму - рашизму-тероризму?
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06.10.2022 13:36 Відповісти
Єдина гарантія безпеки України це _неіснування росії як держави_
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06.10.2022 13:58 Відповісти
Може Монголія кожухів нашиє... і в поліетілен...
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06.10.2022 13:40 Відповісти
Як казав класик інтернету: "Страна непуганих идиотов..."
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06.10.2022 13:43 Відповісти
Для этих дипилов - мешки куда актуальней.
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06.10.2022 13:49 Відповісти
Русня, подсказываю: на Рублевке в кладовках хранится ***** туча комплектов зимней одежды, по сути никому не нужных. Правда, по большей части женской, но на безрыбье и рыба раком.
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06.10.2022 13:49 Відповісти
Є ще посібник держави-терориста - іран, який завжди "ніпричому".
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06.10.2022 13:54 Відповісти
А за які гроші
Чому їм ЄС дає ще гроші за нафту і газ?
Якби у Росії відмовились купувати будь-що , то в Росії не було б грошей щоб що-небудь собі купувати
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06.10.2022 13:56 Відповісти
Заготовляйте лучше мешкотару
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06.10.2022 16:47 Відповісти
 
 