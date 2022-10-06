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Європарламент закликає світ до значного збільшення поставок зброї Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

європарламент

Депутати Європарламенту закликали усі країни та міжнародні організації беззастережно засудити фіктивні референдуми в Україні та спробу Росії захопити українські території силою. Резолюцію з відповідним закликом ЄП схвалив у четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Документ схвалили 504 голосами проти 26, 36 депутатів утрималися.

Депутати Європарламенту заявляють, що результати фіктивних референдумів, проведених під дулом пістолета, з анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей є недійсними, і закликають держави-члени ЄС вжити додаткові жорсткі санкції.

Крім того, депутати Європарламенту закликали держави-члени ЄС та інші країни, які підтримують Україну, значно збільшити свою військову допомогу, особливо в сферах, про які просив український уряд. Держави-члени, які вагаються, повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги, яка допоможе зупинити війну, додали депутати.

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Нещодавні російські погрози застосувати ядерну зброю - безвідповідальні та небезпечні, попереджають депутати Європарламенту.

Вони закликають держави-члени та міжнародних партнерів підготувати швидку та рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні.

Будь-яка спроба Росії подати удари по окупованих територіях як напад на саму Росію є незаконною та безпідставною, заявили у Європарламенті.

Депутати також засудили військову мобілізацію в Росії та заходи щодо примусу мешканців тимчасово окупованих територій України до служби у збройних силах РФ.

Депутати Європарламенту закликали до створення спеціального міжнародного трибуналу у справі про агресію проти України, "де Путін та всі російські цивільні та військові чиновники та їхні довірені особи, відповідальні за організацію, розв'язання та ведення війни в Україні, будуть притягнуті до відповідальності".

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Як повідомлялося, глава Європарламенту Роберта Метсола вважає, що Європейський Союз має поставити Україні танки західного зразка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Петро Порошенко: "У Бірмінгемі під час моєї участі у Конференції Консервативної партії журналісти BBC запитали мене, чи очікує Україна від Ліз Трасс підтримку та зброю, яка нам потрібна для перемоги?
Я дуже добре знаю Бориса Джонсона, оскільки я був міністром закордонних справ 13 років тому, і він був міністром закордонних справ також. І весь час він демонстрував дуже палку підтримку України. І я не сумніваюся, що Ліз Трасс це продовжить.
Тому що вона справжній політик. І тому що всі британці підтримують Україну, за що я їм надзвичайно вдячний."
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06.10.2022 17:39
+4
Резолюцію ухвалено. Депутати Європарламенту закликали істотно збільшити військову допомогу Україні

6 жовтня, 15:53







Депутати Європейського парламенту у своїй резолюції закликали до масштабного збільшення військової допомоги Україні.

Відповідний документ ухвалили у четвер, 6 жовтня.

За нього проголосували 504 євродепутати, проти - 26, утрималися - 36.

Вони привітали мужність українського народу, який захищає свою країну у війні, розв'язаній Росією, та демократичні цінності, та закликали держави-члени ЄС «значно збільшити свою військову допомогу, особливо в тих галузях, про які просить український уряд»(с)
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06.10.2022 17:26
+3
А может для начала фрицев нагнут, а потом скулить на весь белый свет будут??
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06.10.2022 16:53
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А может для начала фрицев нагнут, а потом скулить на весь белый свет будут??
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06.10.2022 16:53 Відповісти
А какие у вас претензии у фрицам? Они крупнейший поставщик ЗСУ....
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06.10.2022 19:46 Відповісти
Если соотнести обьемы поставок к ВВП стран-то и Немцы и даже Американцы-поставляют мизер. Польша,Литва,Латвия,Эстония-вот те страны которые поставляют больше всего оружия и не думают о том что это якобы уменьшает их безопасность. Ведь чем больше ВСУ убьет русских солдат и уничтожит русской техники-теб безопаснее всем странам и ЕС в первую очередь. Солдаты Украины воюют против абсолютного зла,воюют за весь мир а не только за себя
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07.10.2022 10:54 Відповісти
Да они вообще нничего не обязаны поставлять. Можно много рассказывать, что мы воюем за весь мир, но это не так. Мы воюем за себя, а они нам помагают как могут и как считают целесообразным. Не нужно жить в розовых иллюзиях!
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07.10.2022 23:36 Відповісти
гуд
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06.10.2022 16:53 Відповісти
"Вони закликають держави-члени та міжнародних партнерів підготувати швидку та рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні. " -

це майже запрошення для ху..ла до використання ЯЗ... ***..ний цирк продовжує гастролі
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06.10.2022 16:53 Відповісти
Я уже два пистоля у вояк выклянчил. Дайте шо-то патяжелее
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06.10.2022 17:05 Відповісти
Пусть германию призовет.
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06.10.2022 17:08 Відповісти
Класно! Ті що допомагають-продовжуйте допомагати. А ті що вагаються-продовжуйте вагатися! Їх там що "зелений" покусав?!
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06.10.2022 17:20 Відповісти
Резолюцію ухвалено. Депутати Європарламенту закликали істотно збільшити військову допомогу Україні

6 жовтня, 15:53







Депутати Європейського парламенту у своїй резолюції закликали до масштабного збільшення військової допомоги Україні.

Відповідний документ ухвалили у четвер, 6 жовтня.

За нього проголосували 504 євродепутати, проти - 26, утрималися - 36.

Вони привітали мужність українського народу, який захищає свою країну у війні, розв'язаній Росією, та демократичні цінності, та закликали держави-члени ЄС «значно збільшити свою військову допомогу, особливо в тих галузях, про які просить український уряд»(с)
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06.10.2022 17:26 Відповісти
це правильно
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06.10.2022 17:31 Відповісти
Петро Порошенко: "У Бірмінгемі під час моєї участі у Конференції Консервативної партії журналісти BBC запитали мене, чи очікує Україна від Ліз Трасс підтримку та зброю, яка нам потрібна для перемоги?
Я дуже добре знаю Бориса Джонсона, оскільки я був міністром закордонних справ 13 років тому, і він був міністром закордонних справ також. І весь час він демонстрував дуже палку підтримку України. І я не сумніваюся, що Ліз Трасс це продовжить.
Тому що вона справжній політик. І тому що всі британці підтримують Україну, за що я їм надзвичайно вдячний."
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06.10.2022 17:39 Відповісти
Цікаво б дізнатися про тих 26 що проти, хто вони й звідки? "Вангую" з Угорщини є 100% один, а хто іньші лобісти нелюдей рашистов у ЄС?
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06.10.2022 17:40 Відповісти
Только всем миром раздавить рашистско-фашистскую гадину, иначе всем будет плохо!
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06.10.2022 18:11 Відповісти
Хай оприлюднять по кожній крайні відсоток допомоги відносно ВВП замість того, щоб урівнювати своїми неконкретними закликами демагогів і справжніх друзів України.
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06.10.2022 18:11 Відповісти
Кого вони постійно закликають? Один одного?
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06.10.2022 18:11 Відповісти
Немцы все тормозят, стокгольмский синдром у них от рашистов
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06.10.2022 20:52 Відповісти
«Прийшли кочівники з Азії у Карпати Скуштували у місцевих жителів галушок - «щипанки» Потім - «затірки» Сподобалося! Назвали «щипанку» - «чіпетке», а «затірку» - «тархонею» Оголосили їх «національними стравами» , а себе «європейським народом» І «бикують» у центрі Європи вже більше тисячі років

Питання: «Хто це?» і «Скільки терпіть будемо?»

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07.10.2022 06:00 Відповісти
Украине нужны самолеты и вертолеты. Погода меняется, на местности сложно перемещаться. Самолеты с ракетами и вертолеты с ночным видением и с 30 мм пушкой и ракетами - дадут преимущество Украине в такую погоду! русские убудут мерзнуть в окопанных дотах, и ждать наступления наземного, а наступление будет не только наземным, а и с воздуха!!!
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07.10.2022 09:39 Відповісти
 
 