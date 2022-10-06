Європарламент закликає світ до значного збільшення поставок зброї Україні
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Депутати Європарламенту закликали усі країни та міжнародні організації беззастережно засудити фіктивні референдуми в Україні та спробу Росії захопити українські території силою. Резолюцію з відповідним закликом ЄП схвалив у четвер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.
Документ схвалили 504 голосами проти 26, 36 депутатів утрималися.
Депутати Європарламенту заявляють, що результати фіктивних референдумів, проведених під дулом пістолета, з анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей є недійсними, і закликають держави-члени ЄС вжити додаткові жорсткі санкції.
Крім того, депутати Європарламенту закликали держави-члени ЄС та інші країни, які підтримують Україну, значно збільшити свою військову допомогу, особливо в сферах, про які просив український уряд. Держави-члени, які вагаються, повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги, яка допоможе зупинити війну, додали депутати.
Нещодавні російські погрози застосувати ядерну зброю - безвідповідальні та небезпечні, попереджають депутати Європарламенту.
Вони закликають держави-члени та міжнародних партнерів підготувати швидку та рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні.
Будь-яка спроба Росії подати удари по окупованих територіях як напад на саму Росію є незаконною та безпідставною, заявили у Європарламенті.
Депутати також засудили військову мобілізацію в Росії та заходи щодо примусу мешканців тимчасово окупованих територій України до служби у збройних силах РФ.
Депутати Європарламенту закликали до створення спеціального міжнародного трибуналу у справі про агресію проти України, "де Путін та всі російські цивільні та військові чиновники та їхні довірені особи, відповідальні за організацію, розв'язання та ведення війни в Україні, будуть притягнуті до відповідальності".
Як повідомлялося, глава Європарламенту Роберта Метсола вважає, що Європейський Союз має поставити Україні танки західного зразка.
Будь ласка, зачекайте...
це майже запрошення для ху..ла до використання ЯЗ... ***..ний цирк продовжує гастролі
6 жовтня, 15:53
Депутати Європейського парламенту у своїй резолюції закликали до масштабного збільшення військової допомоги Україні.
Відповідний документ ухвалили у четвер, 6 жовтня.
За нього проголосували 504 євродепутати, проти - 26, утрималися - 36.
Вони привітали мужність українського народу, який захищає свою країну у війні, розв'язаній Росією, та демократичні цінності, та закликали держави-члени ЄС «значно збільшити свою військову допомогу, особливо в тих галузях, про які просить український уряд»(с)
Я дуже добре знаю Бориса Джонсона, оскільки я був міністром закордонних справ 13 років тому, і він був міністром закордонних справ також. І весь час він демонстрував дуже палку підтримку України. І я не сумніваюся, що Ліз Трасс це продовжить.
Тому що вона справжній політик. І тому що всі британці підтримують Україну, за що я їм надзвичайно вдячний."
Питання: «Хто це?» і «Скільки терпіть будемо?»