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Европарламент (1705) оружие (9393) Россия (91317) аннексия (145)

Европарламент призывает мир к увеличению поставок оружия Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

європарламент

Депутаты Европарламента призвали все страны и международные организации безоговорочно осудить фиктивные референдумы в Украине и попытку России захватить украинские территории силой. Резолюцию с соответствующим призывом ЕП принял в четверг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента.

Документ одобрили 504 голосами против 26, 36 депутатов воздержались.

Депутаты Европарламента заявляют, что результаты фиктивных референдумов, проведенных под дулом пистолета, по аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей являются недействительными, и призывают государства-члены ЕС принять дополнительные жесткие санкции.

Кроме того, депутаты Европарламента призвали государства-члены ЕС и другие страны, которые поддерживают Украину, значительно увеличить свою военную помощь, особенно в сферах, о которых просило украинское правительство. Государства-члены, которые колеблются, должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи, которая поможет остановить войну, добавили депутаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Европарламента Метсола призвала страны ЕС начать поставки танков в Украину

Недавние российские угрозы применить ядерное оружие - безответственные и опасные, предупреждают депутаты Европарламента.

Они призывают государства-члены и международных партнеров подготовить быстрый и решительный ответ, если Россия нанесет ядерный удар по Украине.

Любая попытка России подать удары по оккупированным территориям как нападение на саму Россию является незаконной и безосновательной, заявили в Европарламенте.

Депутаты также осудили военную мобилизацию в России и меры по принуждению жителей временно оккупированных территорий Украины к службе в вооруженных силах РФ.

Также читайте: В Европарламенте заявили, что исключения из санкций лишь усилят шантаж и давление России

Как сообщалось, глава Европарламента Роберта Метсола считает, что Европейский Союз должен поставить Украине танки западного образца.
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Топ комментарии
+6
Петро Порошенко: "У Бірмінгемі під час моєї участі у Конференції Консервативної партії журналісти BBC запитали мене, чи очікує Україна від Ліз Трасс підтримку та зброю, яка нам потрібна для перемоги?
Я дуже добре знаю Бориса Джонсона, оскільки я був міністром закордонних справ 13 років тому, і він був міністром закордонних справ також. І весь час він демонстрував дуже палку підтримку України. І я не сумніваюся, що Ліз Трасс це продовжить.
Тому що вона справжній політик. І тому що всі британці підтримують Україну, за що я їм надзвичайно вдячний."
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06.10.2022 17:39
+4
Резолюцію ухвалено. Депутати Європарламенту закликали істотно збільшити військову допомогу Україні

6 жовтня, 15:53







Депутати Європейського парламенту у своїй резолюції закликали до масштабного збільшення військової допомоги Україні.

Відповідний документ ухвалили у четвер, 6 жовтня.

За нього проголосували 504 євродепутати, проти - 26, утрималися - 36.

Вони привітали мужність українського народу, який захищає свою країну у війні, розв'язаній Росією, та демократичні цінності, та закликали держави-члени ЄС «значно збільшити свою військову допомогу, особливо в тих галузях, про які просить український уряд»(с)
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06.10.2022 17:26
+3
А может для начала фрицев нагнут, а потом скулить на весь белый свет будут??
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06.10.2022 16:53
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Правила форума Совет форумчан
А может для начала фрицев нагнут, а потом скулить на весь белый свет будут??
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06.10.2022 16:53 Ответить
А какие у вас претензии у фрицам? Они крупнейший поставщик ЗСУ....
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06.10.2022 19:46 Ответить
Если соотнести обьемы поставок к ВВП стран-то и Немцы и даже Американцы-поставляют мизер. Польша,Литва,Латвия,Эстония-вот те страны которые поставляют больше всего оружия и не думают о том что это якобы уменьшает их безопасность. Ведь чем больше ВСУ убьет русских солдат и уничтожит русской техники-теб безопаснее всем странам и ЕС в первую очередь. Солдаты Украины воюют против абсолютного зла,воюют за весь мир а не только за себя
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07.10.2022 10:54 Ответить
Да они вообще нничего не обязаны поставлять. Можно много рассказывать, что мы воюем за весь мир, но это не так. Мы воюем за себя, а они нам помагают как могут и как считают целесообразным. Не нужно жить в розовых иллюзиях!
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07.10.2022 23:36 Ответить
гуд
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06.10.2022 16:53 Ответить
"Вони закликають держави-члени та міжнародних партнерів підготувати швидку та рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні. " -

це майже запрошення для ху..ла до використання ЯЗ... ***..ний цирк продовжує гастролі
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06.10.2022 16:53 Ответить
Я уже два пистоля у вояк выклянчил. Дайте шо-то патяжелее
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06.10.2022 17:05 Ответить
Пусть германию призовет.
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06.10.2022 17:08 Ответить
Класно! Ті що допомагають-продовжуйте допомагати. А ті що вагаються-продовжуйте вагатися! Їх там що "зелений" покусав?!
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06.10.2022 17:20 Ответить
Резолюцію ухвалено. Депутати Європарламенту закликали істотно збільшити військову допомогу Україні

6 жовтня, 15:53







Депутати Європейського парламенту у своїй резолюції закликали до масштабного збільшення військової допомоги Україні.

Відповідний документ ухвалили у четвер, 6 жовтня.

За нього проголосували 504 євродепутати, проти - 26, утрималися - 36.

Вони привітали мужність українського народу, який захищає свою країну у війні, розв'язаній Росією, та демократичні цінності, та закликали держави-члени ЄС «значно збільшити свою військову допомогу, особливо в тих галузях, про які просить український уряд»(с)
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06.10.2022 17:26 Ответить
це правильно
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06.10.2022 17:31 Ответить
Петро Порошенко: "У Бірмінгемі під час моєї участі у Конференції Консервативної партії журналісти BBC запитали мене, чи очікує Україна від Ліз Трасс підтримку та зброю, яка нам потрібна для перемоги?
Я дуже добре знаю Бориса Джонсона, оскільки я був міністром закордонних справ 13 років тому, і він був міністром закордонних справ також. І весь час він демонстрував дуже палку підтримку України. І я не сумніваюся, що Ліз Трасс це продовжить.
Тому що вона справжній політик. І тому що всі британці підтримують Україну, за що я їм надзвичайно вдячний."
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06.10.2022 17:39 Ответить
Цікаво б дізнатися про тих 26 що проти, хто вони й звідки? "Вангую" з Угорщини є 100% один, а хто іньші лобісти нелюдей рашистов у ЄС?
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06.10.2022 17:40 Ответить
Только всем миром раздавить рашистско-фашистскую гадину, иначе всем будет плохо!
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06.10.2022 18:11 Ответить
Хай оприлюднять по кожній крайні відсоток допомоги відносно ВВП замість того, щоб урівнювати своїми неконкретними закликами демагогів і справжніх друзів України.
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06.10.2022 18:11 Ответить
Кого вони постійно закликають? Один одного?
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06.10.2022 18:11 Ответить
Немцы все тормозят, стокгольмский синдром у них от рашистов
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06.10.2022 20:52 Ответить
«Прийшли кочівники з Азії у Карпати Скуштували у місцевих жителів галушок - «щипанки» Потім - «затірки» Сподобалося! Назвали «щипанку» - «чіпетке», а «затірку» - «тархонею» Оголосили їх «національними стравами» , а себе «європейським народом» І «бикують» у центрі Європи вже більше тисячі років

Питання: «Хто це?» і «Скільки терпіть будемо?»

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07.10.2022 06:00 Ответить
Украине нужны самолеты и вертолеты. Погода меняется, на местности сложно перемещаться. Самолеты с ракетами и вертолеты с ночным видением и с 30 мм пушкой и ракетами - дадут преимущество Украине в такую погоду! русские убудут мерзнуть в окопанных дотах, и ждать наступления наземного, а наступление будет не только наземным, а и с воздуха!!!
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07.10.2022 09:39 Ответить
 
 