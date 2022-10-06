Европарламент призывает мир к увеличению поставок оружия Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Депутаты Европарламента призвали все страны и международные организации безоговорочно осудить фиктивные референдумы в Украине и попытку России захватить украинские территории силой. Резолюцию с соответствующим призывом ЕП принял в четверг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента.
Документ одобрили 504 голосами против 26, 36 депутатов воздержались.
Депутаты Европарламента заявляют, что результаты фиктивных референдумов, проведенных под дулом пистолета, по аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей являются недействительными, и призывают государства-члены ЕС принять дополнительные жесткие санкции.
Кроме того, депутаты Европарламента призвали государства-члены ЕС и другие страны, которые поддерживают Украину, значительно увеличить свою военную помощь, особенно в сферах, о которых просило украинское правительство. Государства-члены, которые колеблются, должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи, которая поможет остановить войну, добавили депутаты.
Недавние российские угрозы применить ядерное оружие - безответственные и опасные, предупреждают депутаты Европарламента.
Они призывают государства-члены и международных партнеров подготовить быстрый и решительный ответ, если Россия нанесет ядерный удар по Украине.
Любая попытка России подать удары по оккупированным территориям как нападение на саму Россию является незаконной и безосновательной, заявили в Европарламенте.
Депутаты также осудили военную мобилизацию в России и меры по принуждению жителей временно оккупированных территорий Украины к службе в вооруженных силах РФ.
Как сообщалось, глава Европарламента Роберта Метсола считает, что Европейский Союз должен поставить Украине танки западного образца.
Пожалуйста, подождите...
це майже запрошення для ху..ла до використання ЯЗ... ***..ний цирк продовжує гастролі
6 жовтня, 15:53
Депутати Європейського парламенту у своїй резолюції закликали до масштабного збільшення військової допомоги Україні.
Відповідний документ ухвалили у четвер, 6 жовтня.
За нього проголосували 504 євродепутати, проти - 26, утрималися - 36.
Вони привітали мужність українського народу, який захищає свою країну у війні, розв'язаній Росією, та демократичні цінності, та закликали держави-члени ЄС «значно збільшити свою військову допомогу, особливо в тих галузях, про які просить український уряд»(с)
Я дуже добре знаю Бориса Джонсона, оскільки я був міністром закордонних справ 13 років тому, і він був міністром закордонних справ також. І весь час він демонстрував дуже палку підтримку України. І я не сумніваюся, що Ліз Трасс це продовжить.
Тому що вона справжній політик. І тому що всі британці підтримують Україну, за що я їм надзвичайно вдячний."
Питання: «Хто це?» і «Скільки терпіть будемо?»