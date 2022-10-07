Європейська політична спільнота має допомогти Україні встояти проти російської агресії,- Санду

Європейське політична спільнота визначає як одне з головних завдань захист кордонів та європейської безпеки, отже його діяльність починатися із дієвої солідарності країн-учасниць з боротьбою України проти агресії РФ, підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в четвер у Празі під час пресконференції за підсумками першої зустрічі ЄПС, заявила президентка Молдови Мая Санду.

"Оскільки ми створюємо ЄПС в ці важкі часи, одним з найперших його завдань є спільні дії з поновлення стійкого миру та поваги до міжнародного права всюди на європейському континенті. Захист наших кордонів та безпеки наших людей залишаються серед головних пріоритетів. Ми можемо досягти миру, коли діємо разом та демонструємо солідарність у ці важкі моменти. Це починається із допомоги Україні у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми є єдиними у засудженні російської агресії проти України та нелегальної анексії її територій. Ми єдині у наших зобов’язаннях допомогти Україні у дотриманні її суверенітету", - сказала Санду.

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Вона зауважила, що країни-учасниці погодилися працювати над зміцненням європейської безпеки у середній та довгостроковій перспективі. Серед інших тем обговорення була енергетична безпека та доступність енергії.

"Ми не маємо дозволити енергетичній кризі підірвати наші демократії. Дорога, що перед нами, не є простою, і лише разом ми можемо вирішити цю проблему. Якщо ми зможемо зробити це цієї зими, Європа вийде з неї набагато сильнішою. Ми будемо готові вітати вас наступної весни в Молдові, і дуже зацікавлені прийняти наступний саміт ЄПС в Кишиневі. Для нас, як східного партнера та країни-кандидатки, це є дуже значущим проявом підтримки, який ми високо цінуємо", - підкреслила Санду.

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Вона привітала першу зустріч в рамках Європейської політичної спільноти, створення якої було започатковано за часів попереднього, французького головування в ЄС, та за ініціативи президента Макрона. Лідерка Молдови наголосила, що її країна є щасливою брати участь у цій ініціативі, яку розглядає як платформу для зміцнення колективної довіри та солідарності, як шлях до побудови ширшої Європи.

Президент висловила переконання, що під час наступної зустрічі у Кишиневі країни-учасниці зможуть продовжити спільну роботу в рамках ЄПС для зміцнення Європи та для підвищення її стійкості, що має бути предметом постійної уваги.

Як вже повідомлялося, 6-7 жовтня у Празі, столиці головуючої в ЄС Чеської Республіки, проходить неформальний саміт ЄС. Сьогодні в рамках саміту відбулася перша зустріч Європейської політичної спільноти за участю лідерів 44 європейських країн.

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