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Зима в Україні не буде суворою. Імовірність тривалих морозів мізерна, - Укргідрометцентр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наступна зима в Україні не буде суворою, а ймовірність тривалих морозів є "мізерною".
На цьому наголосив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, цитує його пресслужба Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зима 2022-2023 років в Україні не буде суворою, а така ймовірність – "мізерна".
Він зазначив, що всі зими в країні проходять із температурним режимом вище за звичну норму.
"Не виключаються морозні періоди, можливо навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не позначаться", — сказав синоптик.
Топ коментарі
+30 andriy niki1
показати весь коментар07.10.2022 18:08
+21 Tommy Lee
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показати весь коментар07.10.2022 18:10
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Є хороший вислів, який колись сказала Голда Меир:
"Нет разницы между убийством человека и принятием решения, в результате которого этого человека убьют другие. Это в точности то же самое, если не хуже...."
Якщо від державних органів щось запевняють, значить орієнтуйтесь, що буде навпаки.
- в річці.
- а зимой?
- та скільки там тої зими."
Торнадо, выбивший все стёкла в здании Гидрометеослужбы, как бы намекнул его сотрудникам, что сегодня не совсем "солнечно и преимущественно без осадков при слабом юго-западном ветре".
- скажите, а ваши прогнозы погоды всегда сбываются?
- всегда! вот только даты не всегда совпадают ))))