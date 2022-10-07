Зима в Україні не буде суворою. Імовірність тривалих морозів мізерна, - Укргідрометцентр

Наступна зима в Україні не буде суворою, а ймовірність тривалих морозів є "мізерною".

На цьому наголосив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, цитує його пресслужба Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зима 2022-2023 років в Україні не буде суворою, а така ймовірність – "мізерна".

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Він зазначив, що всі зими в країні проходять із температурним режимом вище за звичну норму.

"Не виключаються морозні періоди, можливо навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не позначаться", — сказав синоптик.