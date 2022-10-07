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Індонезія чекає на участь у саміті G20 Зеленського та Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити ЗМІ підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі.

Індонезія готується прийняти українського президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна на Балі, де у листопаді пройде саміт "Великої двадцятки". Про це пише The Nation з посиланням на заяву посла Індонезії в ОАЕ Хусіна Багіса, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, йде підготовка до прийому двох президентів.

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"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити: в одному - Путіна, в іншому - Зеленського", - сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх занадто близько один до одного.

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити the National підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі 15 і 16 листопада.
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Топ коментарі
+38
Министр обороны Чехии Яна Чернохова. поздравила Путина с 70-летием!
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07.10.2022 21:23
+17
Не вообразила ли Индонезия из себя великого примирителя?! Смех и грех 🤦
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07.10.2022 21:24
+16
А Гитлера в Лондон приглашали на дни рождения будущей королевы? Шо, не приглашали? А шо так?

А американцы пригласили Ямомото, японского адмирала, на день Независимости США? Как нет? Ой, его убили внезапно сами американцы, налетев эскадрильей истребителей. А японцы в США отмечали день Независимости? Вы их всех арестовали и выперли из страны или держали под контролем.

Путин - военный преступник. РФ - страна-агрессор, представляющая экзистенциальную угрозу человечеству. Она должна быть уничтожена, все страны-члены ООН должны объявить ей войну и нанести максимальный ущерб, это приказ. Почему суд в Гааге не начал заочно судить Путина? Доказательств его участия в преступлениях более чем достаточно. Почему этого не сделано? В ООН есть все для этого механизмы, это вполне рабочая организация. Просто кое-кто не хочет этого, кое-кому выгоден и Путин, и нынешняя ситуация.
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07.10.2022 21:33
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Министр обороны Чехии Яна Чернохова. поздравила Путина с 70-летием!
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07.10.2022 21:23 Відповісти
А нахіба йому їхати, коли там буде *****?
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07.10.2022 21:23 Відповісти
а в бельмы поглядеть?
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07.10.2022 21:32 Відповісти
та пожми и обними...
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07.10.2022 21:38 Відповісти
русский, ты до сих пор облизываешь гнойные выделения руснявого Деркача. Вкусно, русмартышка?
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07.10.2022 21:52 Відповісти
Реєстрація: 07.10.2022
новорожденный, а методички то старые ))))
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07.10.2022 21:54 Відповісти
Тоді хай не вертається
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07.10.2022 23:15 Відповісти
Не вообразила ли Индонезия из себя великого примирителя?! Смех и грех 🤦
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07.10.2022 21:24 Відповісти
В чергу! Хоча Франція з Турцією просили більше чергу не займати
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07.10.2022 23:14 Відповісти
Пнх...
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07.10.2022 21:24 Відповісти
#*************
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07.10.2022 21:25 Відповісти
А воно то треба?
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07.10.2022 21:27 Відповісти
73% американців вважають, що США повинні підтримувати Україну, незважаючи на погрози рф щодо застосування ядерної зброї, - Reuters
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07.10.2022 21:28 Відповісти
Це неможливо! Як з ****** взагалі можна розмовляти? Про що?!!!?
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07.10.2022 21:30 Відповісти
***** скоро Зеленского под туалетом будет караулить
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07.10.2022 23:06 Відповісти
Зе вже не хоче дивитись у вiчi бункерному ?
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07.10.2022 21:31 Відповісти
Треба їхати. І в прямому етері замочити кого треба і це буде кінець імперії
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07.10.2022 21:31 Відповісти
А Гитлера в Лондон приглашали на дни рождения будущей королевы? Шо, не приглашали? А шо так?

А американцы пригласили Ямомото, японского адмирала, на день Независимости США? Как нет? Ой, его убили внезапно сами американцы, налетев эскадрильей истребителей. А японцы в США отмечали день Независимости? Вы их всех арестовали и выперли из страны или держали под контролем.

Путин - военный преступник. РФ - страна-агрессор, представляющая экзистенциальную угрозу человечеству. Она должна быть уничтожена, все страны-члены ООН должны объявить ей войну и нанести максимальный ущерб, это приказ. Почему суд в Гааге не начал заочно судить Путина? Доказательств его участия в преступлениях более чем достаточно. Почему этого не сделано? В ООН есть все для этого механизмы, это вполне рабочая организация. Просто кое-кто не хочет этого, кое-кому выгоден и Путин, и нынешняя ситуация.
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07.10.2022 21:33 Відповісти
Індонезія далеко, для неї ця війна як паралельний всесвіт.
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07.10.2022 21:34 Відповісти
І тому агенти фсб там активно розплодилися , живуть на красивих віллах , їдять різні фрукти , фінансують бізнес-проекти

треба навчити Індонезію пісні ПТНХЛО
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07.10.2022 23:10 Відповісти
Гроб с ху.лом можно поставить возле мусорного бака.
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07.10.2022 21:35 Відповісти
ну... скажем так... поедут-не поедут...но принимающая сторона должна быть готова...
и от преЗЕ можно ожидать не ожидаемого... да и ***** не предсказуем в своем безумии...
так что... тем более молчат как как рыбы об лед... интриганы хреновые )))
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07.10.2022 21:35 Відповісти
Довго чекати доведеться.
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07.10.2022 21:36 Відповісти
Сказано же с Х@йлом переговоров не будет
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07.10.2022 21:36 Відповісти
Ви цому повірили? хіба ***** раніше шльопнуть табакеркою…
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07.10.2022 21:55 Відповісти
Та Індонезія на краю світу, а теж пхне свого носа сюди.
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07.10.2022 21:38 Відповісти
Кажуть що Земля має форму кулі і не має краю світу. Але я теж в це не вірю
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07.10.2022 21:50 Відповісти
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07.10.2022 21:38 Відповісти
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07.10.2022 21:44 Відповісти
Я б хотів, щоб замість Зелі поїхав Кличко і домовились заздалегідь на розмову з Ху лом тет-а-тет. Кличко вийшов би з кімнати точно один як переможець перемовин
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07.10.2022 21:39 Відповісти
Ви правда думаєте, що аби завалить бункерного дідугана, треба супертяж-боксер?
Та його будь-яка найтендітніша українська дівчина захерачить до смерті пантофлею!
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07.10.2022 21:48 Відповісти
Кличко мав таку можливість ще 2014 року, якби пішов в президенти. Але, на жаль, йому Фірташ не дозволив
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07.10.2022 21:51 Відповісти
***** з чимоданчиком управління гавняно-секретних військ прибуде ?
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07.10.2022 21:50 Відповісти
Як фашиста путіна можна ждати на самміті?
Представте, що у 1945 році гітлера пригласили на самміт.
Вони що, там довбанулись, в тій Індонезії?
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07.10.2022 21:56 Відповісти
Ні Путлерові ні Зелі на саміті нема чого робити.
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07.10.2022 21:59 Відповісти
як буба поїде і там буде *****, це буде зашквар.
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07.10.2022 22:04 Відповісти
Думаю, что приглашение Зе делают с подковерной подачи раши
Многие страны до сих пор не осознали каким кровавым режимом является путинский общак и потому им бы и в голову не пришло приглашать президента Украины на свои посиделки .
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07.10.2022 23:17 Відповісти
Путін не поїде. Йому ШОС вистачило. Хоча хіба що потайки, щоб зустрітись зі своїм фан-клубом: Маском, Меркель та ін.
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07.10.2022 22:11 Відповісти
індонезійці мразота.

викладують антиукраїнські відео де називають ЗСУ націоналістами.
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07.10.2022 22:17 Відповісти
Пошліть туди представником України дипломата Андрія Дещицю, того самого, що на камеру під час Майдану назвав пуйла ×уйлом.
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07.10.2022 22:19 Відповісти
.А були ж розмови що якщо ***** позвуть , то g-7 не поїдуть ?
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07.10.2022 22:22 Відповісти
Так. ХТО ПОЖМЕ КРІВАВУ РУКУ ***** ?
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07.10.2022 23:12 Відповісти
Чего то я не знаю случаев, чтоб в 40 е годы Гитлер или Гебельс ездили по всему миру.
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07.10.2022 22:26 Відповісти
Та ладно. Іздив. В Італію, Австрію, потім Чехословаччину, трохи згодом в Польшу, а потім і в свою резиденцію в Україні приїзжав
У Францію заїзжав. Не знаю чи бував він в Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландах, але, думаю, там би його теж радо вітали після 41 року
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07.10.2022 23:26 Відповісти
А Берег Слонячої Кістки чого ***** не чекає?
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07.10.2022 22:30 Відповісти
Нічого "паритися", воно вже із бункера не вилізе.
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07.10.2022 22:35 Відповісти
1, папа Римский ( с подачи фсб) заставил тянуть крест украинку и россиянку

2. Маск Илон ( с подачи фсб) стал нести бред про братские народы
3, Нобелевский комитет ( с подачи ФСБ) обьединил нобелевку с украинцами ( жертвами войны) и россиянами с белорусами ( убийцами украинцев) . Опять про братские народы
4, Индонезия ( с подачи фсб) ждёт Зеленского и *****

СКОЛЬКО ЕЩЁ ВСКРОЕТСЯ КОНСЕРВ ФСБ ??!!
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07.10.2022 23:04 Відповісти
Отличная будет возможность отправить кацапа в ад
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07.10.2022 23:42 Відповісти
А Гітлера теж би запросили?
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08.10.2022 06:16 Відповісти
 
 