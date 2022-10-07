Індонезія чекає на участь у саміті G20 Зеленського та Путіна
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Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити ЗМІ підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі.
Індонезія готується прийняти українського президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна на Балі, де у листопаді пройде саміт "Великої двадцятки". Про це пише The Nation з посиланням на заяву посла Індонезії в ОАЕ Хусіна Багіса, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, йде підготовка до прийому двох президентів.
"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити: в одному - Путіна, в іншому - Зеленського", - сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх занадто близько один до одного.
Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити the National підтвердити плани участі лідерів у зустрічі на Балі 15 і 16 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
новорожденный, а методички то старые ))))
А американцы пригласили Ямомото, японского адмирала, на день Независимости США? Как нет? Ой, его убили внезапно сами американцы, налетев эскадрильей истребителей. А японцы в США отмечали день Независимости? Вы их всех арестовали и выперли из страны или держали под контролем.
Путин - военный преступник. РФ - страна-агрессор, представляющая экзистенциальную угрозу человечеству. Она должна быть уничтожена, все страны-члены ООН должны объявить ей войну и нанести максимальный ущерб, это приказ. Почему суд в Гааге не начал заочно судить Путина? Доказательств его участия в преступлениях более чем достаточно. Почему этого не сделано? В ООН есть все для этого механизмы, это вполне рабочая организация. Просто кое-кто не хочет этого, кое-кому выгоден и Путин, и нынешняя ситуация.
треба навчити Індонезію пісні ПТНХЛО
и от преЗЕ можно ожидать не ожидаемого... да и ***** не предсказуем в своем безумии...
так что... тем более молчат как как рыбы об лед... интриганы хреновые )))
Та його будь-яка найтендітніша українська дівчина захерачить до смерті пантофлею!
Представте, що у 1945 році гітлера пригласили на самміт.
Вони що, там довбанулись, в тій Індонезії?
Многие страны до сих пор не осознали каким кровавым режимом является путинский общак и потому им бы и в голову не пришло приглашать президента Украины на свои посиделки .
викладують антиукраїнські відео де називають ЗСУ націоналістами.
У Францію заїзжав. Не знаю чи бував він в Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландах, але, думаю, там би його теж радо вітали після 41 року
2. Маск Илон ( с подачи фсб) стал нести бред про братские народы
3, Нобелевский комитет ( с подачи ФСБ) обьединил нобелевку с украинцами ( жертвами войны) и россиянами с белорусами ( убийцами украинцев) . Опять про братские народы
4, Индонезия ( с подачи фсб) ждёт Зеленского и *****
СКОЛЬКО ЕЩЁ ВСКРОЕТСЯ КОНСЕРВ ФСБ ??!!