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Индонезия ждет участия в саммите G20 Зеленского и Путина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы СМИ подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали.

Индонезия готовится принять украинского президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина на Бали, где в ноябре пройдет саммит "Большой двадцатки". Об этом пишет The National со ссылкой на заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, идет подготовка к приему двух президентов.

Читайте: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны, - Зеленский

"Мы решаем, в каких отелях их разместить: в одном – Путина, в другом – Зеленского", – сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая их слишком близко друг к другу.

Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали 15 и 16 ноября.
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Топ комментарии
+38
Министр обороны Чехии Яна Чернохова. поздравила Путина с 70-летием!
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07.10.2022 21:23
+17
Не вообразила ли Индонезия из себя великого примирителя?! Смех и грех 🤦
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07.10.2022 21:24
+16
А Гитлера в Лондон приглашали на дни рождения будущей королевы? Шо, не приглашали? А шо так?

А американцы пригласили Ямомото, японского адмирала, на день Независимости США? Как нет? Ой, его убили внезапно сами американцы, налетев эскадрильей истребителей. А японцы в США отмечали день Независимости? Вы их всех арестовали и выперли из страны или держали под контролем.

Путин - военный преступник. РФ - страна-агрессор, представляющая экзистенциальную угрозу человечеству. Она должна быть уничтожена, все страны-члены ООН должны объявить ей войну и нанести максимальный ущерб, это приказ. Почему суд в Гааге не начал заочно судить Путина? Доказательств его участия в преступлениях более чем достаточно. Почему этого не сделано? В ООН есть все для этого механизмы, это вполне рабочая организация. Просто кое-кто не хочет этого, кое-кому выгоден и Путин, и нынешняя ситуация.
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07.10.2022 21:33
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Министр обороны Чехии Яна Чернохова. поздравила Путина с 70-летием!
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07.10.2022 21:23 Ответить
А нахіба йому їхати, коли там буде *****?
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07.10.2022 21:23 Ответить
а в бельмы поглядеть?
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07.10.2022 21:32 Ответить
та пожми и обними...
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07.10.2022 21:38 Ответить
русский, ты до сих пор облизываешь гнойные выделения руснявого Деркача. Вкусно, русмартышка?
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07.10.2022 21:52 Ответить
Реєстрація: 07.10.2022
новорожденный, а методички то старые ))))
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07.10.2022 21:54 Ответить
Тоді хай не вертається
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07.10.2022 23:15 Ответить
Не вообразила ли Индонезия из себя великого примирителя?! Смех и грех 🤦
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07.10.2022 21:24 Ответить
В чергу! Хоча Франція з Турцією просили більше чергу не займати
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07.10.2022 23:14 Ответить
Пнх...
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07.10.2022 21:24 Ответить
#*************
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07.10.2022 21:25 Ответить
А воно то треба?
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07.10.2022 21:27 Ответить
73% американців вважають, що США повинні підтримувати Україну, незважаючи на погрози рф щодо застосування ядерної зброї, - Reuters
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07.10.2022 21:28 Ответить
Це неможливо! Як з ****** взагалі можна розмовляти? Про що?!!!?
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07.10.2022 21:30 Ответить
***** скоро Зеленского под туалетом будет караулить
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07.10.2022 23:06 Ответить
Зе вже не хоче дивитись у вiчi бункерному ?
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07.10.2022 21:31 Ответить
Треба їхати. І в прямому етері замочити кого треба і це буде кінець імперії
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07.10.2022 21:31 Ответить
А Гитлера в Лондон приглашали на дни рождения будущей королевы? Шо, не приглашали? А шо так?

А американцы пригласили Ямомото, японского адмирала, на день Независимости США? Как нет? Ой, его убили внезапно сами американцы, налетев эскадрильей истребителей. А японцы в США отмечали день Независимости? Вы их всех арестовали и выперли из страны или держали под контролем.

Путин - военный преступник. РФ - страна-агрессор, представляющая экзистенциальную угрозу человечеству. Она должна быть уничтожена, все страны-члены ООН должны объявить ей войну и нанести максимальный ущерб, это приказ. Почему суд в Гааге не начал заочно судить Путина? Доказательств его участия в преступлениях более чем достаточно. Почему этого не сделано? В ООН есть все для этого механизмы, это вполне рабочая организация. Просто кое-кто не хочет этого, кое-кому выгоден и Путин, и нынешняя ситуация.
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07.10.2022 21:33 Ответить
Індонезія далеко, для неї ця війна як паралельний всесвіт.
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07.10.2022 21:34 Ответить
І тому агенти фсб там активно розплодилися , живуть на красивих віллах , їдять різні фрукти , фінансують бізнес-проекти

треба навчити Індонезію пісні ПТНХЛО
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07.10.2022 23:10 Ответить
Гроб с ху.лом можно поставить возле мусорного бака.
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07.10.2022 21:35 Ответить
ну... скажем так... поедут-не поедут...но принимающая сторона должна быть готова...
и от преЗЕ можно ожидать не ожидаемого... да и ***** не предсказуем в своем безумии...
так что... тем более молчат как как рыбы об лед... интриганы хреновые )))
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07.10.2022 21:35 Ответить
Довго чекати доведеться.
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07.10.2022 21:36 Ответить
Сказано же с Х@йлом переговоров не будет
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07.10.2022 21:36 Ответить
Ви цому повірили? хіба ***** раніше шльопнуть табакеркою…
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07.10.2022 21:55 Ответить
Та Індонезія на краю світу, а теж пхне свого носа сюди.
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07.10.2022 21:38 Ответить
Кажуть що Земля має форму кулі і не має краю світу. Але я теж в це не вірю
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07.10.2022 21:50 Ответить
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07.10.2022 21:38 Ответить
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07.10.2022 21:44 Ответить
Я б хотів, щоб замість Зелі поїхав Кличко і домовились заздалегідь на розмову з Ху лом тет-а-тет. Кличко вийшов би з кімнати точно один як переможець перемовин
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07.10.2022 21:39 Ответить
Ви правда думаєте, що аби завалить бункерного дідугана, треба супертяж-боксер?
Та його будь-яка найтендітніша українська дівчина захерачить до смерті пантофлею!
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07.10.2022 21:48 Ответить
Кличко мав таку можливість ще 2014 року, якби пішов в президенти. Але, на жаль, йому Фірташ не дозволив
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07.10.2022 21:51 Ответить
***** з чимоданчиком управління гавняно-секретних військ прибуде ?
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07.10.2022 21:50 Ответить
Як фашиста путіна можна ждати на самміті?
Представте, що у 1945 році гітлера пригласили на самміт.
Вони що, там довбанулись, в тій Індонезії?
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07.10.2022 21:56 Ответить
Ні Путлерові ні Зелі на саміті нема чого робити.
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07.10.2022 21:59 Ответить
як буба поїде і там буде *****, це буде зашквар.
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07.10.2022 22:04 Ответить
Думаю, что приглашение Зе делают с подковерной подачи раши
Многие страны до сих пор не осознали каким кровавым режимом является путинский общак и потому им бы и в голову не пришло приглашать президента Украины на свои посиделки .
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07.10.2022 23:17 Ответить
Путін не поїде. Йому ШОС вистачило. Хоча хіба що потайки, щоб зустрітись зі своїм фан-клубом: Маском, Меркель та ін.
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07.10.2022 22:11 Ответить
індонезійці мразота.

викладують антиукраїнські відео де називають ЗСУ націоналістами.
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07.10.2022 22:17 Ответить
Пошліть туди представником України дипломата Андрія Дещицю, того самого, що на камеру під час Майдану назвав пуйла ×уйлом.
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07.10.2022 22:19 Ответить
.А були ж розмови що якщо ***** позвуть , то g-7 не поїдуть ?
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07.10.2022 22:22 Ответить
Так. ХТО ПОЖМЕ КРІВАВУ РУКУ ***** ?
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07.10.2022 23:12 Ответить
Чего то я не знаю случаев, чтоб в 40 е годы Гитлер или Гебельс ездили по всему миру.
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07.10.2022 22:26 Ответить
Та ладно. Іздив. В Італію, Австрію, потім Чехословаччину, трохи згодом в Польшу, а потім і в свою резиденцію в Україні приїзжав
У Францію заїзжав. Не знаю чи бував він в Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландах, але, думаю, там би його теж радо вітали після 41 року
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07.10.2022 23:26 Ответить
А Берег Слонячої Кістки чого ***** не чекає?
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07.10.2022 22:30 Ответить
Нічого "паритися", воно вже із бункера не вилізе.
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07.10.2022 22:35 Ответить
1, папа Римский ( с подачи фсб) заставил тянуть крест украинку и россиянку

2. Маск Илон ( с подачи фсб) стал нести бред про братские народы
3, Нобелевский комитет ( с подачи ФСБ) обьединил нобелевку с украинцами ( жертвами войны) и россиянами с белорусами ( убийцами украинцев) . Опять про братские народы
4, Индонезия ( с подачи фсб) ждёт Зеленского и *****

СКОЛЬКО ЕЩЁ ВСКРОЕТСЯ КОНСЕРВ ФСБ ??!!
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07.10.2022 23:04 Ответить
Отличная будет возможность отправить кацапа в ад
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07.10.2022 23:42 Ответить
А Гітлера теж би запросили?
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08.10.2022 06:16 Ответить
 
 