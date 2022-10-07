Индонезия ждет участия в саммите G20 Зеленского и Путина

Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы СМИ подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали.

Индонезия готовится принять украинского президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина на Бали, где в ноябре пройдет саммит "Большой двадцатки". Об этом пишет The National со ссылкой на заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, идет подготовка к приему двух президентов.

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"Мы решаем, в каких отелях их разместить: в одном – Путина, в другом – Зеленского", – сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая их слишком близко друг к другу.

Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали 15 и 16 ноября.