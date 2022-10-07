Индонезия ждет участия в саммите G20 Зеленского и Путина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы СМИ подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали.
Индонезия готовится принять украинского президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина на Бали, где в ноябре пройдет саммит "Большой двадцатки". Об этом пишет The National со ссылкой на заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, идет подготовка к приему двух президентов.
"Мы решаем, в каких отелях их разместить: в одном – Путина, в другом – Зеленского", – сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая их слишком близко друг к другу.
Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали 15 и 16 ноября.
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новорожденный, а методички то старые ))))
А американцы пригласили Ямомото, японского адмирала, на день Независимости США? Как нет? Ой, его убили внезапно сами американцы, налетев эскадрильей истребителей. А японцы в США отмечали день Независимости? Вы их всех арестовали и выперли из страны или держали под контролем.
Путин - военный преступник. РФ - страна-агрессор, представляющая экзистенциальную угрозу человечеству. Она должна быть уничтожена, все страны-члены ООН должны объявить ей войну и нанести максимальный ущерб, это приказ. Почему суд в Гааге не начал заочно судить Путина? Доказательств его участия в преступлениях более чем достаточно. Почему этого не сделано? В ООН есть все для этого механизмы, это вполне рабочая организация. Просто кое-кто не хочет этого, кое-кому выгоден и Путин, и нынешняя ситуация.
треба навчити Індонезію пісні ПТНХЛО
и от преЗЕ можно ожидать не ожидаемого... да и ***** не предсказуем в своем безумии...
так что... тем более молчат как как рыбы об лед... интриганы хреновые )))
Та його будь-яка найтендітніша українська дівчина захерачить до смерті пантофлею!
Представте, що у 1945 році гітлера пригласили на самміт.
Вони що, там довбанулись, в тій Індонезії?
Многие страны до сих пор не осознали каким кровавым режимом является путинский общак и потому им бы и в голову не пришло приглашать президента Украины на свои посиделки .
викладують антиукраїнські відео де називають ЗСУ націоналістами.
У Францію заїзжав. Не знаю чи бував він в Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландах, але, думаю, там би його теж радо вітали після 41 року
2. Маск Илон ( с подачи фсб) стал нести бред про братские народы
3, Нобелевский комитет ( с подачи ФСБ) обьединил нобелевку с украинцами ( жертвами войны) и россиянами с белорусами ( убийцами украинцев) . Опять про братские народы
4, Индонезия ( с подачи фсб) ждёт Зеленского и *****
СКОЛЬКО ЕЩЁ ВСКРОЕТСЯ КОНСЕРВ ФСБ ??!!