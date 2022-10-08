Сьогодні завдання-мінімум - вийти на ту лінію, яка була до 24 лютого, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання-мінімум для Збройних Сил України - вихід на умовні кордони, що були до 24 лютого 2022. "Фінішем" у війні президент назвав вихід на міжнародновизнані кордони 1991 року.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завдання-мінімум – вийти на ту лінію, яка була до 24 числа. Чому? Це перший етап, і він дуже важливий, бо люди, яких зараз Росія окупувала, просто не можуть витримати – жити у підвалах, жити без пенсій чи зарплат, жити без їжі, розумієте? Тобто вони у найскладнішій ситуації, ми це бачимо по селах та містечках, які ми зараз деокупуємо на сході чи півдні нашої держави.

Тому зараз потрібно вийти саме на цю лінію – не через те, що є якась умовна лінія, а саме через те, що з 24 числа за ці вісім місяців було захоплено території, і там людям складно. Скільки там живих та мертвих, ми не знаємо. Який відсоток потребує нашої термінової допомоги, ми не знаємо. Ми орієнтуємось, але повірте, все це дуже приблизно. Скільки людей вони там замучили і продовжують це робити, ми також не знаємо, тому це план-мінімум", - пояснив президент України.

Зеленський також наголосив, що головне завдання - визволення території у міжнародно визнаних кордонах України 1991 року.

"Але наш головний план, цей фініш, як ви кажете, - це, звичайно, вся наша територія згідно з міжнародним правом, у міжнародно визнаних межах 1991 року - тобто включно з Донбасом, окупованими нині частинами наших Донецької та Луганської областей, а також Крим. Все це – наша територія", - зазначив президент.

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На його думку, наявність окупованих Росією регіонів - це ризик нової агресії з боку РФ.

"Тому, коли я вам говорю про деокупацію Криму та вихід на наші кордони, – це важливо, бо якщо ви цього не зробите, це завжди буде можливістю Росії знову піти на окупацію України повністю. Зачепитися у якомусь маленькому регіоні – і піти знову, повернутися.

Чому так погано мати Донбас розділеним, як це було до 24 числа? Так, ми планували, казали, що давайте дипломатично вирішимо це питання. Але розділений Донбас – це ризик повернення війни, ось про що я говорю. Тому я вважаю, що це треба закінчити. Найкращим закінченням був би справедливий фініш, коли українська влада була б присутньою на тимчасово окупованих територіях, а українські прикордонники стояли б на кордонах у міжнародно визнаному значенні. Я вважаю, що це найкращий варіант", - додав Зеленський.

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