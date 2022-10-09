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Переговори вестимемо лише із Заходом і лише про вступ до НАТО, - Арахамія

давид,арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів міністру оборони Румунії Васіле Динку, який закликав до переговорів з росіянами.

Позицію української влади Арахамія озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Румунії закликає країни Заходу до переговорів із Росією заради миру. Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО. Це єдина тема, на яку ми можемо вести розмову на цей час, і Росія в цих перемовинах зайва", - написав він.

Арахамія назвав колективну безпеку та сильні Збройні Сили України єдиною гарантією миру на європейському континенті.

"Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку", - підсумував він.

Читайте: Міністр оборони Румунії Динку: "Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією"

Автор: 

Арахамія Давид (1103) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+59
А кто уполномочил зеленожопую обезьяну, родом из Сочи, вести переговоры от имени Украины?
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09.10.2022 15:03
+38
Таке відчуття, що зелень смертельно образилася на кацапів. Настільки, що тепер і чути про них не хоче. Бо в патріотизм зелені я не вірю.
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09.10.2022 15:05
+26
ну як хто. найвеличніший лідор ********** боневтік і пророк його єрмак.
а взагалі, вважаю, правильно, що румуну на його придуркувати пропозиції відповіла тупорила зелена мавпа. рівень - відповідний.
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09.10.2022 15:06
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А кто уполномочил зеленожопую обезьяну, родом из Сочи, вести переговоры от имени Украины?
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09.10.2022 15:03 Відповісти
ну як хто. найвеличніший лідор ********** боневтік і пророк його єрмак.
а взагалі, вважаю, правильно, що румуну на його придуркувати пропозиції відповіла тупорила зелена мавпа. рівень - відповідний.
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09.10.2022 15:06 Відповісти
Он родом из Краснодарского края Параши. Он ПАРАШНИК абхазского разлива.
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09.10.2022 15:09 Відповісти
при всем моем фэ к Арахамии в данном случае он румунеску гарно так заткнул хлебало..почему Министра Обороны Румунии уже не в отставке после таких стагниний??? а я вам поясню ПОЧЕМУ ТАКИЕ НЕРВЫ У БОЛГАР РУМУН АЛБАНИИ ВЕНГРИИ
ответ в сегодняшней ситуации ОДНА УКРАИНА ЕЕ ВСУ СПОССОБНЫ СПОКОЙНО ЗАМЕНИТЬ ПОЛОВИНУ НАТО А ТАКИЕ ПРИЧАНДАЛА КАК РУМЫНИЯ АЛБАНИЯ ВЕНГРИЯ БОЛГАРИЯ это простите анекдот а не НАТО...и оно надо вот тот непотриб НАТО???? эти страны потребители даже новые члоены НАТо фины и шведы давно работали на НАТО выдавая продукцию военного назначения а что сделали для армии военных албанцы венгры румыны или болгары нифигасе.. потребители и точка даже Словаки и Чехи очень даже ссильно продвинулись в оборонной сфере Словения участвуетв ракетных прогарммах пусть на сборочных вспомогательных условиях и все же а Македония даже не член НАТО Сербия куда привлекательней в позиции военных чем эти страны Болгарнию Албанию и Румунию терпят из за чистого географичческого положения прибрежье Андрпиатики и Черного моря... Венгры рядом с Австрией... которая не входит в НАТО.. у не нейтральный особый статус под гарантии США..чтобы не проходить денацификацию как Германия и не платить репарации и контрибуции...
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09.10.2022 15:34 Відповісти
Эта мерзкая тварь, выплывшая из Параши, и принесшая СТОЛЬКО вреда моей страны, чувствующая конъюнктуру, всегда держала и будет держать своё облезлый, немытый, грязный и смердящий КАЛОМойским и Парашей хвост по ветру. Поэтому не советую вам тут облизывать его, вышеозначенный хвост, и восторгаться его конъюнктурными высказываниями. ЗЕлёно-КАЛОмойская тварь всегда останется ЗЕлёно-КАЛОмойской тварью.
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09.10.2022 18:04 Відповісти
Горський єврей - найнеприємніше, що водиться в Сухумі.
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09.10.2022 18:34 Відповісти
звісно Арахамія це ще той чорт, але треба звертати увагу на суть питання, а не на особистість. Те що він не промовчав на закиди румуна вже плюс. Родина Арахамії втікала від війни в Абхазії, хоча й народився в Сочі, він створив фонд "Народний проект", допомагав з 2014 року 79-й бригаді, сприяв біопротезуванню скалічених воїнів. Це реальні речі а не те що Бірюковщина. Це не можна перекреслити навіть якщо він зараз серед "зелені"
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09.10.2022 15:45 Відповісти
Щось тут несе зеленою плісіню
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09.10.2022 16:23 Відповісти
Що ти, Миіша, називаєш "бірюковщіной"?
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09.10.2022 16:38 Відповісти
Эта мерзкая тварь, выплывшая из Параши, и принесшая СТОЛЬКО вреда моей страны, чувствующая конъюнктуру, всегда держала и будет держать своё облезлый, немытый, грязный и смердящий КАЛОМойским и Парашей хвост по ветру. Поэтому не советую вам тут облизывать его, вышеозначенный хвост, и восторгаться его конъюнктурными высказываниями. ЗЕлёно-КАЛОмойская тварь всегда останется ЗЕлёно-КАЛОмойской тварью.
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09.10.2022 18:05 Відповісти
73% дегенератов
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09.10.2022 16:23 Відповісти
а ти підарок, переговорів з ****** захотів?
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09.10.2022 22:13 Відповісти
Давно мавпа не вилазила... Але не можу не погодитись зі словами.
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09.10.2022 15:03 Відповісти
СМІ мають завдання піарити подоляка,тимошенко і цього.
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09.10.2022 15:20 Відповісти
Залізний Арахнофобія!
У-у-у...
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09.10.2022 15:03 Відповісти
Тут халамидия права. Попал в струю, щас будет мочить кацапню.
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09.10.2022 15:05 Відповісти
Порве як Тузік грелку .
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09.10.2022 15:10 Відповісти
Таке відчуття, що зелень смертельно образилася на кацапів. Настільки, що тепер і чути про них не хоче. Бо в патріотизм зелені я не вірю.
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09.10.2022 15:05 Відповісти
мабуть, нарешті зрозуміли, що для рашистів вони завжди будуть людьми третього сорту, як перед ними не стелися.
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09.10.2022 15:07 Відповісти
Может кацапы их "кинули" ?
Обещали что то
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09.10.2022 15:13 Відповісти
Теж така думка спадала.
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09.10.2022 15:14 Відповісти
"Бо в патріотизм зелені я не вірю"
====================================
Я теж не вірю. І не вірив навіть до 2019 року.
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09.10.2022 17:57 Відповісти
Напевно забрали уЗєлі бізнес в Рашці,от він і образився.
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09.10.2022 18:09 Відповісти
Не понимаю, кто уполномочил этого морального урода, сбежавшего из обезьянника, делать такие заявления?
Аааааа, это его уполномочили те, дауны, которые не смогли в 2019 году отличить паскудно=трусливую абхазско-парашную обезьяну от ГРАЖДАНИНА Украины, и проголосовавших за него и его типа шефа Зе у которого, по факту куклы, в анусе рука Коломойского.
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09.10.2022 15:07 Відповісти
«Ви чітко довели, що невігластво, неробство та порок є належними складовими для кваліфікації законодавця».

-Джонатан Свіфт, «Подорожі Гуллівера», 1726.
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09.10.2022 15:25 Відповісти
Видела выпуск в Ютубе Назарова, в гостях Ганапольский. Мило беседуют на сегодняшние проблемы, на родном им языке. Или Макс не коллаборант, или Матвей не патриот, или все что о них тут шипят здешние боты, просто пшик.
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09.10.2022 15:11 Відповісти
це все шоу для них а не війна..хіба вони страждають? чи чимось обділені?
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09.10.2022 15:24 Відповісти
А чо ты за меня отвечаешь? Я просил какую-то арахамию представлять мое мнение?
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09.10.2022 15:11 Відповісти
Тот хер из Румынии хотя бы обосновал, почему он так думает. И турки тоже обосновывают, хоть и очень тупо и преступно.
А Агрохимия продолжает играть на руку куйлу, что Украина якобы необоснованно уклоняется от переговоров.

Доиграются эти кацапские агенты Ермак с Арахамией. А потом спокойно свалят на россию, оставив позади себя руины.
Зеленский в свои 44 года не понимает, что происходит? Почему я удивляюсь - конечно, не понимает, иначе давно бы уволил и Ермака, и Арахамию, и Подоляка, и Арестовича.
Кто бы мог подумать, что даже после того, как Украина выстояла и спустя полгода начала давать рашистам жару, наша независимость всё равно будет висеть на волоске и зависеть от кремлёвских агентов в офисе президента Украины.
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09.10.2022 15:11 Відповісти
Все Зе понимает.Почему то не может выгнать Ермака и всю шушеру.Видно кто то крепко держит его за что то.Компромат видать есть.Договорняки в Омане не просто так были...
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09.10.2022 15:21 Відповісти
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09.10.2022 15:13 Відповісти
Головний злодій України,де ж ще можна вкрасти?
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09.10.2022 15:46 Відповісти
Заткните ему кто-то рот ‼️‼️
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09.10.2022 16:31 Відповісти
А як же Кітай та Абхазія ?
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09.10.2022 15:13 Відповісти
Китай йому вже не на часі
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09.10.2022 15:19 Відповісти
Китаю вони послугу зробили: не засудили геноцид уйгурів у Китаї. Тепер треба трохи увагу відвернути.
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09.10.2022 16:53 Відповісти
Когда такие лица определяют внешнюю политику Украины, мне становится плохо...
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09.10.2022 15:14 Відповісти
Поки нами будуть керувати покидьки, нас буде кидати з однієї крайності до іншої.
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09.10.2022 15:15 Відповісти
Какой спросил такой ответил. А класно тройка, семерка плюс туз переобулись. Теперь всей душой в НАТО. И Байден им понятен. Прохвосты. Но все внимательно следят за их руками.
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09.10.2022 15:18 Відповісти
Абизьяна, по чем пасспортами торгуешь? Сколько от Фридмана и Авена на карман упало тебе, мудаку одноклеточному?
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09.10.2022 15:18 Відповісти
Не вірте зЕленомордим мавпам
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09.10.2022 15:26 Відповісти
Хочеш в НАТО?! Займіться корупцією та корупціонерами, приберіть татарових, падаляків. Зрештою приберіть крота д'єрмака, про що США неодноразово заявляли!. А то зараз такі замашки, а потім скажуть -в НАТО нас не беруть треба щось інше вигадувати. Ще й зроблять вкид щоб з кацапами домовлятися.
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09.10.2022 15:27 Відповісти
ох мяко стеле.....занадто мяко...
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09.10.2022 15:27 Відповісти
"Переговори вестимемо лише із Заходом і лише про вступ до НАТО". І точно без тебе мавпо
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09.10.2022 15:27 Відповісти
"Переговори вестимемо лише із Заходом і лише про вступ до НАТО". - Вірно,але без тебе мавпо
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09.10.2022 15:29 Відповісти
Что это за чел, раз в месяц что то бурчит и уходит в запой. Уберите его нафиг.
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09.10.2022 15:32 Відповісти
Печалька? Мрії про нового Олігархамію провалюються? Торгівля паливом з агресором накрилась мідною гільзою? Нічого. Ще стільки схематозів на відновленні з'являться!
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09.10.2022 15:36 Відповісти
у американцев есть список мудаков, которых на пушечный выстрел к деньгам американских налогоплательщиков не подпускать:
1. Арахамия,
2. Безумна, ...
...
N. Елдак
...
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09.10.2022 15:39 Відповісти
Дуже хоробрий міністр оборони 🤣Як казали наші діди коли в 1944 році наступали на фашистську Румунію :" пока наш солдат на Прут то румын наСерет "
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09.10.2022 15:41 Відповісти
це хто такий??
Треба щоб СБУ провірило його громадянство
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09.10.2022 15:42 Відповісти
Сидело бы ОНО и не вякало.Великий политик нашелся
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09.10.2022 15:45 Відповісти
Давидка Каби...замовк
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09.10.2022 15:53 Відповісти
появление этой шымпазы в медиа всегда плохой знак.
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09.10.2022 15:53 Відповісти
who let the monkey out?
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09.10.2022 15:53 Відповісти
Перед війною ця гнида і не збиралась в НАТО, а тепер зазбиралась, КУРВА!!!
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09.10.2022 15:56 Відповісти
Много про этого:

https://www.youtube.com/watch?v=hHRnkX4yn9w

https://www.youtube.com/watch?v=AT5_rbNweyU&t=939s
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09.10.2022 15:59 Відповісти
о абизянка голос подала
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09.10.2022 16:07 Відповісти
Хламідія, а ти до цього яким боком?
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09.10.2022 16:07 Відповісти
Дуже сподіваємося, що це будеш не ти...
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09.10.2022 16:22 Відповісти
дайте йому лезо хай пику пшкрябае може трохи на хомо сапиенс стане схожий.
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09.10.2022 16:23 Відповісти
Вот тут я с Арахамией соглашусь - только вступление в НАТО ( хотя арахамия меня раздражает)

Міністр закордонних справ Литви https://file.liga.net/persons/landsbergis-gabrielyus Габріелюс Ландсбергіс вважає, що членство України в НАТО - це "слон у кімнаті, якого неможливо не помітити". Про це він сказав в інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3588764-gabrielus-landsbergis-ministr-zakordonnih-sprav-litvi.html Укрінформу .

Литовський міністр не здивувався, що президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до Альянсу за прискореною процедурою.

"Я думаю, що багато хто очікував від української влади чогось подібного. Українську армію вже озброюють як армію НАТО, готують як армію НАТО, тому залишається лише питання, коли вона практично стане частиною НАТО і коли країна стане частиною Альянсу. Отже, це питання - слон у кімнаті, якого неможливо не помітити", - сказав Ландсбергіс.
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09.10.2022 16:34 Відповісти
цей випердиш дуже спішить з своїми думками бо не хоче долі мусолінової
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09.10.2022 21:32 Відповісти
Дожилися!!! Мавпа держе річ від імені Країни!
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09.10.2022 16:46 Відповісти
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09.10.2022 17:18 Відповісти
...цей фейс,обділений інтелектом,не виражає ніяких емоцій.Для чого переодично висвітлюють його маячню...
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09.10.2022 17:33 Відповісти
арахамія може вести переговори хіба що з горилою Тоні з київського зоопарку на предмет резервування клітки для себе!
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09.10.2022 17:37 Відповісти
небритий випердиш щось сказав?
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09.10.2022 21:31 Відповісти
Це ж із-за цієї падлюки пішла епідемія мавпячої оспи.Тільки ще не ясно хто вжарив цю ахренію.
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09.10.2022 21:47 Відповісти
Кто ты арахамияр и за кого? За красных или за белых? Или за всех? СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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09.10.2022 21:47 Відповісти
 
 