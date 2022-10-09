Переговори вестимемо лише із Заходом і лише про вступ до НАТО, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів міністру оборони Румунії Васіле Динку, який закликав до переговорів з росіянами.

Позицію української влади Арахамія озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Румунії закликає країни Заходу до переговорів із Росією заради миру. Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО. Це єдина тема, на яку ми можемо вести розмову на цей час, і Росія в цих перемовинах зайва", - написав він.

Арахамія назвав колективну безпеку та сильні Збройні Сили України єдиною гарантією миру на європейському континенті.

"Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку", - підсумував він.

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