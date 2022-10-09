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Новини Війна
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Прискорений вступ України до НАТО зараз підтримують 11 країн, - Чернєв

нато

Країни Балтії та Польща також переконують інші країни, щоб вони підтримали Україну на шляху до НАТО.

Прискорений вступ України в НАТО зараз чітко підтримують 11 країн. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я абсолютно впевнений, що всі 30 (країн-членів НАТО. - Ред.) буде, але буде не завтра. На сьогодні є 11 країн, які чітко висловилися, що вони підтримують нас без ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО), тобто за прискореною процедурою вступ до Альянсу. Деякі країни сказали, що в принципі підтримують, але не зараз, ну і багато країн поки не висловилися", - сказав Чернєв.

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Він зазначив, що зараз проводиться робота з іншими країнами. Зокрема, партнери України - країни Балтії, Польща - також переконують інші країни, щоб вони підтримали Україну на шляху до НАТО саме без ПДЧ.

"Будемо відвертими - багато країн, говорячи про те, що нам потрібні реформи, насправді не хотіли нашого просування в НАТО, тому що боялися провокувати РФ, не хотіли з ними погіршувати економічні, енергетичні зв'язки. Зараз цього немає. Зокрема, і Німеччина позбавляється від енергетичної залежності від РФ... Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо ще більше "так" для України", - сказав Чернєв.

Автор: 

НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+12
Все залежить лише від США. Вони, коли захочуть, знайдуть потрібні слова, щоб переконати згадані Вами країни. Лише бажання США.
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09.10.2022 18:36
+12
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09.10.2022 18:39
+11
Будь- який мир без повної ліквідації рашки, або без вступу України в нато, означає повторну війну.
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09.10.2022 18:56
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Але Україні будуть заважати Болгарія Угорщина і ще деякі країни
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09.10.2022 18:31 Відповісти
Ще декілька витівок від Угорщини і їх виженуть до біса як з ЄС, так і з НАТО... Особливо враховуючи останні їх заяви
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09.10.2022 18:34 Відповісти
Это так, но есть очень большой нюансик, который многие европейцы и американцы (страдающие географическим кретенизмом) не видят. Сначала прилетит одна gmlrs с агит-листовками "Идите *****" вместо боевой части прямо у двери их парламентов, а атаковать ими не территорию России мы имеем право. Сразу будет более разумное голосование насчет нашего членства. А если не будет, то... Будет так или иначе, но зато способом, доставляющим больше удовольствия.
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09.10.2022 18:35 Відповісти
Все залежить лише від США. Вони, коли захочуть, знайдуть потрібні слова, щоб переконати згадані Вами країни. Лише бажання США.
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09.10.2022 18:36 Відповісти
НАТО це вірний шлях до Перемоги над рашизмом
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09.10.2022 18:31 Відповісти
Нема іншої дороги як в НАТО!Раша точно буде переможена,але буде паскудити Україні і далі!
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09.10.2022 18:50 Відповісти
Охфіс през. Почисти від кацапів чучело бл.
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09.10.2022 18:35 Відповісти
У НАТО не поспішають приймати злодіїв. Це буде ще гірше за Угорщину.
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09.10.2022 18:37 Відповісти
Зло это ты , малоотсос‼️
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09.10.2022 20:56 Відповісти
А что угорщина злодеи?
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09.10.2022 21:21 Відповісти
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09.10.2022 18:39 Відповісти
Достатньо буде однієї Угорщини, щоб Україна нікуди не вступила (згідно з діючими правилами).
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09.10.2022 18:41 Відповісти
Не тошните ‼️🤮
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09.10.2022 21:01 Відповісти
Так а я тут яким боком? Сувора правда життя...
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09.10.2022 22:40 Відповісти
В 90 - тих в Болгаріі Угорщині Румуніі хіба небуло корупціі . Не говорячи про Турцію -- в якоі вечная віина то з Грецією то з Сирією то внутрішня з курдами .
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09.10.2022 18:42 Відповісти
Розмовами про корупцію відвертають увагу від російської агентури.
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09.10.2022 18:45 Відповісти
Прискренний вступ НАТО до Украины поддерживают все члены НАТО
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09.10.2022 18:45 Відповісти
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09.10.2022 18:46 Відповісти
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09.10.2022 18:48 Відповісти
уже и побрили
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09.10.2022 18:58 Відповісти
"Обрілі уже..." (с)

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09.10.2022 19:15 Відповісти
Якби не США та Великобританія небуло б ніякого НАТО
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09.10.2022 18:52 Відповісти
Так отож. Нікчемні країни, без армій, але почнуть виторговувати собі преференції.
Спочатку розглянуть пропозиції кацапів за голос проти, а потім уже наші.
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09.10.2022 18:54 Відповісти
Ваша правда, нажаль.
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09.10.2022 19:00 Відповісти
Отож. Я от не уявляю, щоб Туреччина проголосувала ЗА. Помідорки не буде кому продавати і туристів влітку не стане.
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09.10.2022 19:02 Відповісти
Будь- який мир без повної ліквідації рашки, або без вступу України в нато, означає повторну війну.
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09.10.2022 18:56 Відповісти
Або тут недоречне. Натівська Україна не зупинить кацапстан. В нинішньому вигляді вони полізуть на любу натівську країну.Тож цей ворожий до усього світу шматок лайна має бути розірваним на шматки. Щоб пихатість зникла.
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09.10.2022 19:04 Відповісти
Як буде принаймі 29 країн,тоді і говоріть Базіки, тільки бла-бла. потрібно меньше говорити,а більше працюватиМЗС. Потрібно підключати всіх і опозицію ВР, ,бо дермак все зробить з зе ,щоб було одне базікання,а ніякого всупу не було Локшину на вуха нашим баранам вонивміють навішувати.
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09.10.2022 18:57 Відповісти
Після застосованні ****** яжерного озброєння їх стане набагато більше.
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09.10.2022 20:00 Відповісти
не морочьте людям головы, никто нас в ближайшее дисятилетие в нато не возьмет и потом тоже
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09.10.2022 20:35 Відповісти
Я с вами полностью согласен,есть ряд стран,проросийских ориентаций,которые никогда не пустят Украину в НАТО.
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09.10.2022 21:08 Відповісти
Валера ПНХ к *****
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09.10.2022 21:05 Відповісти
А ПДЧ Пороха підтримувало 20+ держав...
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09.10.2022 21:56 Відповісти
 
 